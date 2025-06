Senator USR, în mijlocul unui scandal cu substanțe interzise. Sub mașina sa a fost găsit un pachet cu droguri

Senatorul USR Ciprian Rus a fost cât pe ce să fie acuzat de trafic de droguri, după ce sub mașina sa era ascuns un pachet cu substanțe interzise. Acesta a făcut descoperirea în momentul în care a mers la un mecanic auto.

„Eu sunt cel care mă simt amenințat”

a fost făcută atunci când senatorul USR Ciprian Rus a mers la un mecanic auto pentru a verifica plăcuțele de frână. Acesta a povestit că intenționa să plece într-o vacanță cu familia în Ungaria. În momentul în care mecanicul a ridicat mașina pe elevator, a observat un pachet prins cu magneți.

„Mă pregăteam să plec în weekend cu familia în vacanță, până în Ungaria, și îmi scârțâia o plăcuță și am zis să mă duc să-mi fac o inspecție de rutină. Când am ajuns la service și mi-a ridicat mașina pe elevator mi-a zis mecanicul, mai în glumă, că crede că mi-a pus soția sau cineva un GPS.

Și atunci mi-a arătat pe pragul din dreapta, mai în spate, un obiect suspect, care s-a adeverit că era prins cu magnet de prag în afară, suficient de bine prins”, a povestit senatorul, conform

Imediat, cei doi au decis să desfacă pachetul. Astfel, senatorul a constatat că este vorba despre . Imediat, acesta a sunat la 112 și a anunțat autoritățile.

„L-am tăiat, celofanul ăla negru, și înăuntru am găsit doi magneți și înfășurat într-un alt celofan niște substanțe suspecte, praf, cristale, un fel de combinație. Am sunat la 112, le-am explicat ce am găsit, au venit niște polițiști care au preluat probele și mi-au spus că o să trimită ei mai departe la DIICOT”, a mai declarat Ciprian Rus, conform sursei menționate

Parlamentarul spune că nu știe cine i-ar fi putut pune punga suspectă și că așteaptă ca procurorii să facă ancheta. Ciprian Rus a mai susținut că familia sa se simte amenințată.