Senatorul AUR pe care George Simion l-a propus pentru funcția de premier are o avere uriașă. Cum a ajuns Petrișor Peiu să câștige 15.000 euro pe lună

Petrișor Peiu a fost primul candidat al AUR pentru lista de la Senat în București, astfel că face parte, ca parlamentar, din legislatura 2024-2028. Înainte de numirea Guvernului Ciolacu 2, George Simion a declarat că AUR va propune ca funcția de premier să fie ocupată de Petrișor Peiu, care este doctor inginer al Universității Politehnica din București.

Familia Peiu deține 8 terenuri agricole, extravilane și forestiere

Peiu, care s-a remarcat ca analist economic, a ocupat funcția de subsecretar de stat pentru politici economice între 2002 și 2003 și a fost vicepreședinte al Agenției pentru Investiții Străine în perioada 2003-2004. Peiu a mai fost președinte al Sidex Galați (1999-2000), (1997-2000), Omniasig (1999-2001) și Electroputere (2004-2005).

Peiu este consultant în afaceri pentru diverse companii naționale și internaționale. Din declarația de avere completată în toamna lui 2024, cu ocazia depunerii candidaturi la Senat, reiese că Peiu este un om extrem de bogat. Conform documentului consultat de FANATIK, acesta deține un portofoliu imobiliar extrem de consistent.

În localitate argeșeană Recea, Peiu deține câte ¼ dintr-un teren agricol de 5.854 metri pătrați, dintr-un teren extravilan de 639 metri pătrați, un teren forestier de 2.500 metri pătrați și un teren intravilan de 577 metri pătrați. De asemenea, mai deține 1/3 dintr-un teren agricol de 7.500 metri pătrați.

Toate aceste terenuri au fost dobândite de Peiu prin moștenire/retrocedare în 1994 și 2002. La Dobreni, în județul Neamț, soția lui Peiu deține ½ dintr-un teren intravilan de 17.508 metri pătrați și ½ dintr-un teren agricol de 113.000 metri pătrați, moștenite în 2023. În fine, la Panaci (județul Suceava), soția lui Peiu are un teren forestier de 100.000 metri pătrați, cumpărat în 2007.

Petrișor Peiu a investit sume uriașe la Romgaz, Petrom și Banca Transilvania

Petrișor și Mihaela Peiu dețin o casă de locuit de 241 metri pătrați, cumpărată în 1999, un apartament de 97,41 metri pătrați, cumpărat în 2010, și o altă casă de locuit, de 97,32 metri pătrați, intrată în posesia familiei Peiu în 2023. Senatorul AUR nu a specificat în declarația de avere în ce localități se află aceste bunuri imobile.

Una dintre cele mai impresionante rubrici este cea a conturilor și depozitelor bancare, Petrișor Peiu notând că are 13 conturi în lei și trei în euro, sumele fiind de 1.314.691 lei și 6.167 euro. Astfel, Peiu are în total 270.000 euro, sume depuse la BCR, ING și Banca Transilvania. O altă rubrică luxuriantă este cea a hârtiilor de valoare deținute și a părților sociale în diferite companii.

Astfel, cele mai mari investiții ale lui Petrișor Peiu sunt la Romgaz SA (acțiuni în valoare de 1.255.979,3 lei), Petrom SA (acțiuni de 1.238.712,15 lei) și Banca Transilvania (acțiuni în valoare de 1.553.572,8 lei). Peiu mai are sume importante investite la companii precum Transelectrica SA, Transgaz SA, BRD SA și Electrica SA.

Petrișor Peiu a încasat sume mari din dividende și tranzacții la bursă

Alte companii în care Peiu deține acțiuni sau părți sociale sunt Conpet SA, Digi SA, Fondul Proprietatea, Hidroelectrica SA, Golden Food Snacks, Medlife SA, Oil Terminal SA, Premier Energy SA, One United SA, Teraplast SA, Purcari Wyneries SA sau Life is Hard SA. În total, Peiu are investiți în companii 7.116.829 lei și 62.162,5 euro, ceea ce înseamnă un total de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Și veniturile anuale ale lui Peiu sunt uriașe. Conform declarației de avere consultate de FANATIK el a încasat din salarii 68.286 lei (UNSTPB), 93.480 lei (BTF Engineering SRL) și 2.628 lei (Jensen Fitch Consultance SRL). Din drepturi de autor de la edituri și televiziuni, Peiu a încasat un total de 153.025 lei.

Astfel, veniturile din salarii și drepturi de autor au fost de 317.422 lei, adică 26.451 lei pe lună. Petrișor Peiu a mai câștigat 535.227 lei din dividende și cupoane și 67.443,55 lei . Astfel, veniturile anuale totale ale lui Peiu au fost de 920.093,08 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de 76.674 lei, adică aproximativ 15.400 euro.