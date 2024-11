Senatul a aprobat achiziția a 32 de avioane multirol F-35 de către România. Devine standardul pentru întreaga forță aeriană occidentală

Achiziția de 32 de avioane de luptă F-35 de către România a fost aprobată, miercuri, în Senat, cameră decizională, după ce acest proiect de lege a primi undă verde, marți, și în Camera Deputaților.

32 de F-35 pentru România

Senatul României a aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru achiziția din SUA a 32 de avioane de luptă multirol F35 și măsurile Programului Foreign Military Sales, astfel încât actul normativ va fi depus pentru promulgare pe masa președintelui .

ADVERTISEMENT

Pe ordinea de zi a Senatului s-a aflat „Proiect de lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale de apărare aeriană prevăzută în Concepţia de realizare a capabilităţii operaţionale de apărare aeriană cu avioane multirol de generaţia a V-a, în cadrul programului de înzestrare ‘Avion multirol de generaţia a V-a, F-35’, Faza I, şi unele măsuri privind derularea contractelor Guvern la Guvern specifice Programului Foreign Military Sales”, potrivit paginii internet a Senatului, care l-a adoptat cu 76 de voturi pentru.

Contracte Letter of Offer and Acceptance

În cadrul contractelor de tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) România va achiziționa, pe lângă cele 32 de avioane multirol, și motoare pentru aeastă aeronavă, diferite tipuri de muniții, servicii de instruire a personalului navigant, de sprijin, a personalului tehnic, acces la lanțul de suport gobal pentru acest avion, etc.

ADVERTISEMENT

Fondurile se vor asigura din buget via MApN sau prin împrumuturi sau garanții de împrumuturi de la guvernul Statelor Unite. Actul normativ mai prevede și ca MApN și Ministerul Economiei să facă acorduri de înțelegere cu fabricantul F-35, compania americană , pentru proiecte în ce privește cooperarea industrială.

Devine standardul pentru întreaga forță aeriană occidentală

Avioanele de luptă sunt elemente ale diplomației americane iar F-35 nu face excepție, simbolizând, de asemenea, puterea de influență pe care complexul militar-industrial o exercită asupra politicii americane. F35 este un produs tipic al sistemului de apărare american, dezvăluind relația strânsă dintre grupurile industriale și armată, dintre liderii de afaceri și Congres.

ADVERTISEMENT

Criticat pentru costurile sale de dezvoltare și exploatare, care sunt de trei ori mai mari decât se preconiza (peste 1 000 de miliarde de dolari), F35 este, de asemenea, controversat din cauza tehnologiei sale complexe, care a dus la distrugerea mai multor exemplare. Chiar dacă nu răspunde cât mai bine nevoilor clienților săi militari, este de observat că acest avion devine standardul pentru întreaga forță aeriană occidentală.

Există multe exemple de țări străine care au cumpărat F35 în ciuda lipsei de convingere a unora din liderii lor: Canada, Elveția, Germania, , Marea Britanie, Australia, Italia, Norvegia, Japonia, Coreea de Sud, Olanda, Danemarca, Belgia, Finlanda, Polonia, Grecia și România. F-35 este esențial pentru desfășurarea politicii externe a SUA și urmează să devină standardul aerian al , ducând la dificultăți însă pentru industria aerienă militară europeană.