Senatul adoptă tacit proiectul anti-LGBT propus de UDMR. „Este traducerea unor legi din Rusia lui Putin și din Ungaria lui Orban în legislația românească”

Senatul României a adoptat miercuri, în mod tacit, un proiect de lege inițiat de șapte parlamentari UDMR prin care se stipulează că, la naștere, sexul copilului este stabilit de către medic, singurele opțiuni fiind masculin sau feminin, iar că, până la vârsta de 18 ani, copiii trebuie protejați împotriva conținutului ce popularizează homosexualitatea. Criticii acestei legi susțin că proiectul este unul de inspirație putinistă, copiat după un proiect similar al lui Viktor Orban în Ungaria.

Senatul adoptă tacit proiectul anti-LGBT

Proiectul adoptat tacit de către Senatul României vizează modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Principalele modificări aduse vizează posibilitatea ca părinții să poată refuza participarea copiilor la orele de educație pentru sănătate sexuală, iar apoi sexul ca element al identității la naștere, se stabilește de medicul care a asistat la naștere, neputând fi decât masculin sau feminin.

ADVERTISEMENT

În plus, se propune introducerea în lege a protecției față de difuzarea prin orice mijloace a conținutului privind „devierea de la sexul stabilit la naștere” și de „popularizare a homosexualității”. „Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migrației ilegale, răpirii, violenței, pornografiei prin internet, difuzării prin orice mijloace de conținuturi privind devierea de la sexul stabilit la naștere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualității, precum și a oricăror forme de violență, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, institutii de invațământ, medicale, de protectie, medii de cercetare a infracțiunilor și de reabilitare/detenție, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc.”, se arată în propunerea legislativă.

Ce problemă vine să rezolve această lege? Potrivit expunerii de motive a proiectului legislativ, „în societățile țărilor din vestul Europei asistăm în zilele noastre la un asalt al unor noi ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile tradiționale, bazate pe creștinism, și însuși nucleul de bază al societății, familia creștină”.

ADVERTISEMENT

Un model putinist transferat în legislația română

Criticii acestui proiect „care a tergiversat votarea acestei propuneri parlamentare în temenii impuși de lege”, susținând că este o lege ce copiază legislația homofobă din Ungaria și care mutilează Legea drepturilor copilului 272/2004. În plus, criticii subliniază că România ar trebui să evite „deriva iliberală” promovată de către Ungaria, în special în actualul context european.

Asociația Accept susține că amendamentul ce vizează protejarea copiilor față de conținutul privind devierea de la sexul stabilit la naștere și popularizarea homosexualității ar putea avea efecte extrem de grave asupra întregii societăți. Potrivit experților juridici ai asociației, în contextul în care mass-media nu poate controla dacă în cadrul unei audiențe se află și persoane minore, posturile de radio și televiziune ar putea fi sancționate doar pentru că prezintă o simplă știre referitoare la condamnarea României la CEDO pentru încălcarea drepturilor persoanelor LGBTIQ+.

ADVERTISEMENT

„Activitatea ONG-urilor care sprijină și promovează drepturile persoanelor LGBTIQ+ ar putea fi interzisă, sub falsul pretext al protecției minorilor. Organizațiile neguvernamentale ar putea să nu mai poată vorbi despre problemele cu care se confruntă persoanele LGBTIQ+ în spațiul public, nu ar mai putea publica materiale, cărți de specialitate, analize juridice.

Evenimentele publice ale comunității LGBTIQ+ ar putea fi interzise. Libertatea de întrunire a comunității ar putea fi anulată, mai ales marșurile de tip PRIDE, având în vedere că pe domeniul public, la acel moment, s-ar putea afla și minori”, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Accept.

ADVERTISEMENT

Vlad Viski, directorul asociației MozaiQ, susține că această lege reprezintă un atac direct la adresa comunității LGBT și că asistăm la transpunerea în legislația românească a legilor din Rusia lui Putin sau din Ungaria lui Orban. În plus, acesta susține că prevederile din acest proiect contravin jurisprudenței CCR și că reprezintă o .

ADVERTISEMENT

„Din punctul nostru de vedere la asociația MozaiQ trecerea acestui proiect de lege este extrem de periculoasă într-o perioadă în care Rusia a invadat Ucraina și în care există numeroase dezinformări ce sunt aruncate în spațiul public de diverse entități care sunt asociate cu Rusia lui Vladimir Putin. Noi cerem în primul rând clasei politice din România să aibă o responsabilitate maximă cu privire la acest proiect legislativ și să-l respingă în primul rând în comisiile din Camera Deputaților și ulterior în plen, tocmai pentru că acest importă o ideologie de sorginte putinistă. Deci practic vorbim despre traducerea unor legi din Rusia lui Vladimir Putin și din Ungaria lui Viktor Orban în legislație românească.

În plus, Curtea Constituțională a României a declarat deja o lege similară, trecută în 2020, ca fiind neconstituțională spunând că merge împotriva libertății de exprimare și discriminează comunitatea LGBT din România. Deci, din punctul nostru de vedere, oricum se va ajunge și la CCR care sperăm să își susțină cumva poziția cum că această lege este neconstituțională. Este un atac direct la comunitatea LGBT, este un atac direct la libertatea de exprimare, este un atac la libertatea academică, deci foarte multe probleme”, a declarat, pentru FANATIK, Vlad Viski care susține că țara noastră riscă să devină un alt stat iliberal după modelul Ungariei în contextul în care România acumulează condamnări la CEDO și nu transpune în legislație hotărârile CJUE privind discriminarea comunității LGBT.

„În același timp, țara noastră rămâne condamnată la CJUE pentru nerecunoașterea unui cuplu gay, în același timp România are pe rol la CEDO un caz cu câteva zeci de cupluri gay care cer să le fie recunoscute uniunile și cel mai probabil România va fi condamnată și la CEDO. În orice caz țara noastră are acum o obligație pozitivă să recunoască cuplurile gay, să recunoască identitatea de gen a persoanelor transgender, și aici avem o condamnare a României din 2021. Deci mai avem mulți pași de făcut în direcția asta”, a mai precizat Vlad Viski.

UDMR va căuta sprijinul coaliției la Cameră

Zakarian Zoltan, deputatul UDMR care a inițiat acest proiect de lege, și care în trecut a recunoscut că este inspirat după modelul legislației din Ungaria, susține că aceste critici venite din partea societății civile sunt „neoportune”. Acesta este de părere că modificările aduse vizează protecția copiilor și nu reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale, orice persoană, după vârstă de 18 ani, având posibilitatea să acționeze cum dorește.

„În primul rând, principala prevedere pe care noi am vrut să o introducem este definirea identității la naștere a copilului. Toată lumea nu vorbește despre acest lucru, pentru că în momentul de față, legea protecției copilului prevede că acesta are dreptul la stabilirea identității la naștere și protecția acestei identități. Ori, în forma actuala identitatea nu este definită. Adică, care sunt elementele ce definesc identitatea la naștere. Noi am pornit din acele date care sunt introduse și în momentul actual, dar fără a fi descrise în amănunt, în actul de naștere. În actul de naștere în momentul actual se introduc patru elemente, numele copilului, sexul, cetățenia și naționalitatea. Acestea se introduc în momentul actual în fiecare act de naștere. Să nu se confunde cu certificatul de naștere, care este un extras al actului de naștere.

Noi am definit aceste elemente și am descris la fiecare element cum ajunge să fie înscris. Singurul lucru care apărea în lege era stabilirea numelui copilului, ce este stabilit de către părinți. Este logic, natural. Noi am mai spus că sexul copilului este stabilit de către medicul care constată nașterea și el nu poate fi decât feminin sau masculin, ceea ce din nou mi se pare că este un lucru natural. Ori naționalitatea este stabilită tot de către părinți.

În plus, am adăugat o prevedere care protejează copilul împotriva unor abuzuri în primul rând, și sunt înșiruite acolo. De exemplu pornografia infantilă era deja în articol și noi am adăugat numai conținutul privind devierea de la sexul dobândit la naștere. Noi considerăm că până la vârsta de 18 ani, așa cum este definit copilul, el trebuie protejat. După vârsta de 18 ani face ce vrea. De aceea am zis că nu considerăm că este afectată libertatea de exprimare pentru că fiecare cetățean cu capacități depline de decizie, deci după vârsta de 18 ani, are dreptul să decidă cu privire la propria viață după cum dorește”, a declarat, pentru FANATIK, deputatul UDMR Zakarian Zoltan.

Acesta a precizat că proiectul are sprijinul UDMR și că, în momentul în care va ajunge la Cameră, vor începe negocierile cu partenerii de guvernare pentru sprijinirea acestei modificări.

„În momentul de față așteptăm să sosească la Camera Deputaților acest proiect de lege fiind trecut prin aprobare tacită la Senat, să vedem la ce comisii se repartizează și o să începem să discutăm cu colegi. În UDMR este o susținere pentru acest proiect de lege, și urmează să discutăm și cu partenerii de coaliție”, a mai spus deputatul UDMR.

O lege ce poate crea un precedent periculos

Pe de altă parte, vocile din sistemul universitar sunt de părere că tema propagandei LGBT este mai mult o sperietoare a partidelor conservatoare de a duce discuția pe un teren care să creeze diviziune în rândul societății. Ciprian Mihali, profesor de filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este de părere că faptul că un astfel de proiect important, ce vizează drepturile fundamentale, a trecut tacit ne arată că niciun politician al puterii nu are curajul să și-l asume.

„Este uimitor faptul că, odată cu alegerea lui Viktor Orban în Ungaria, a fost și un referendum fix pe această temă, referendum care nu a trecut. Adică cât sunt ungurii mari admiratori ai lui Orban, pentru calități și prin modalități ce nu le discutăm acum, pe atât de atenți au fost cetățenii maghiari la o lege care este problematică. La fel ca și la noi, această lege este problematică pentru că extinde cenzura, pentru că riscă să creeze un precedent în ceea ce privește drepturile și libertatea de exprimare a unei minorități.

Legile menționează interdicția de a se face propagandă LGBT în școli, însă eu personal nu cred că a văzut cineva asemenea propagandă în școli. Eu nu știu să existe organizații care să meargă în școli și să spună „transformați-vă toți de mâine în gay și lesbiene”. Este doar o marotă, o obsesie conservatoare ce face parte din arsenalul dezinformării și manipulării pe care îl poartă și Viktor Orban și Putin. Vorbim de un proiect de lege care a trecut tacit, adică nici măcar nu există asumare pe povestea asta.

Trecerea tacită este cu bună știință, nu e ca și cum au uitat de el într-un sertar. E cu bună știință și asta înseamnă că nimeni nu și-l asumă. „Dar ce să vezi, a trecut tacit, nu mai avem ce face, așa e legea”, ar vrea să ne spună. Să vină și să și-l asume, să vină PNL și PSD și să spună împreună cu partenerii lor de la UDMR, „da vrem să limităm educația sexuală în școli”, pentru că despre asta este vorba. E aceeași poveste pe care, prin voci diferite, o auzim fie dinspre comunitățile neo-protestante, fie dinspre comunitățile conservatoare ortodoxe, fie dinspre Coaliția pentru Familie, dinspre AUR”, a declarat Ciprian Mihali pentru FANATIK.

În opinia acestuia, poziția UDMR, ca partid al unei minorități este cu atât mai ipocrită în condițiile în care încearcă limitarea drepturilor unei alte minorități. Acesta subliniază că ne aflăm în fața unui precedent periculos, ce contravine valorilor europene pe care România declară că le susține, fapt cu atât mai periculos cu cât ne aflăm într-un context politic internațional extrem de periculos.

„Și iar ne întrebăm: dacă UDMR, care pretinde că apără drepturile unei minorități importante în România, se năpustește cu atâta fervoare orbanistă asupra drepturilor unei alte minorități, nu se teme oare că într-o bună zi alte majorități vor propune limitarea drepturilor altor minorități?

Altfel spus, de la un partid ce reprezintă o minoritate te aștepți să aibă o sensibilitate aparte pentru drepturile minorităților de orice fel. Dar nu, UDMR știe că este majoritar în România, nu prin numărul de votanți, ci prin faptul că e mereu la putere și prin sprijinul substanțial al FIDESZ, așa că își permite, iată, nu doar să propună un proiect de lege îndreptat împotriva unor minorități, ci și să-și convingă aliații de lașitate guvernamentală să tacă mâlc și să închidă ochii în fața unui proiect de lege aberant, bazat pe premise conspiraționiste și homofobe”, a mai precizat profesorul Ciprian Mihali.