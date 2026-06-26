Senegal – Irak, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

ADVERTISEMENT

Senegal și Irak se duelează în ultima etapă a grupei I, iar cele două formații își joacă ultima șansă pentru calificarea în fazele eliminatorii. În primele două runde disputate la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, reprezentativele nu au reușit să obțină niciun punct.

Senegal – Irak LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Senegal 2026-06-26T19:00:00Z Irak

Clasament Grupa I

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9 2 ▲ Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 ▼ Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 3 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6 2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7 2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5 3 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 ▼ Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 3 ▲ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 4 ▼ Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 ▼ Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3 ▲ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 ▼ Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6 3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4 3 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 ▲ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 ▼ Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 2 ▼ Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 ▼ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 9 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 10 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 12 ▼ Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

ADVERTISEMENT

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Senegal – Irak

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Senegal – Irak LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Senegal este una dintre naționalele ce au evoluat admirabil în primele două etape ale Campionatului Mondial. În ciuda acestui aspect, jucătorii africani au înregistrat două înfrângeri: 1-3 contra Franței și . Cu o rundă rămasă de disputat, reprezentativa speră la o victorie, în perspectiva obținerii locului 3.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Irak a pierdut la scor în etapele disputate la Campionatul Mondial. Asiaticii au cedat de fiecare dată la o diferență de trei goluri: 0-3 cu Franța și 1-4 cu Norvegia. , jucătorii sunt obligați să învingă, pentru a putea emite pretenții la calificarea în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

La ce oră se joacă Senegal – Irak și cine transmite la TV

Meciul dintre Senegal și Irak este programat în seara zilei de 26 iunie, de la ora 22:00 (ora României) și va fi găzduit de BMO Field din Toronto. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Senegal – Irak

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Senegalului este de 1.24, în timp ce cota victoriei Irakului este de 11.00. O remiză a primit cota de 6.60. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.53, respectiv 2.10.