Senegal – Olanda 0-0, în Grupa A de la Campionatul Mondial 2022. Meciul se joacă acum. Video

Senegal: Mendy (Chelsea) – Koulibaly (Chelsea), Cissé (Olympiacos), Diallo (RB Leipzig), Sabaly (Betis Sevilla) – Mendy (Leicester), Kouyaté (Nottingham Forest) – Gueye (Everton), Diatta (AS Monaco), Sarr (Tottenham) – Dia (Salernitana). Rezerve: Dieng, Gomis – Mendy, Jackson, Ndiaye, Ciss, Ballo, I. Ndiaye, Jakobs, Sarr, Diedhiou, C. Dieng, Name, M. Ndiaye, Gueye. Selecţioner: Aliou Cissé

Olanda: Noppert (Heerenveen) – Dumfries (Inter), de Ligt (Bayern Munchen), van Dijk (Liverpool), Ake (Manchester City), Blind (Ajax) – de Jong (Barcelona), Gakpo (PSV), Berghuis (Ajax) – Bergwijn (Ajax), Janssen (Antwerp). Rezerve: Pasveer, Bijlow – Timber, de Vrij, L. de Jong, Depay, Lang, Klaassen, de Roon, Malacia, Weghorst, Koopmeiners, Taylor, Simons, FRimpong Selecţioner: Louis van Gaal