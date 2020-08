Señor Cortacero, lengajue de madera. Și nu știi de rivalitatea Dinamo – Steaua?! N-ai fost la niciun Real – Barça? Replica spontană a lui Contra.  Reportaj exclusiv

La ora odihnei duminicale a oricărui creștin, 4 după prânz, străzile din București dorm și ele toropite de căldura emanată de cele 37 de grade Celsius înăbușite pe oraș.

DN1 respiră greu, cu asfaltul lichefiat de soare. Săftica pare pustiită de COVID, Doamne ferește!, doar poarta de la baza sportivă a lui Dinamo se tot închide și se deschide.

Medicul Liviu Bătineanu e cerberul cu termometru. Presa e presată să facă declarații pe propria semnătură că nu au avut temperatură în ultimele zile, că nu au fost în contact cu persoane suspecte de COVID, că nu sunt în carantina de 14 zile după venirea din străinătățuri „roșii”, că aia nu, că aia da…

Semnezi că ești bine, după care ți se ia temperatura, „La încheietura mâinii, nu pe frunte că pe soarele ăsta nu mai intră nimeni”, spune domn’ doctor, care pare a cunoaște toată mass-media, și abia după acest ritual covidian intri în „canisa” de la Săftica

Apare și „Limoniu”, Ioan Mărginean pentru cei născuți mai curând, se supune ritualului amintit, dă să intre când „Auoleu, am uitat să-mi iau mască!”… Noroc cu presa, o jurnalistă se oferă să-i dea o mască și îi rezolvă accesul.

Mai sunt „la bază” și alți foști fotbaliști dinamoviști, generația „Hamburg ’83”, „Smurdul” Gigi Mulțescu, „Săpăliga” Ion Marin, „Oneață” Augustin, „Oracolul” Costel Orac, „Mery” Dragnea, „Movilă, Movilă, dă-le o torpilă!”! – dinamoviștii vechi știu de ce…

Nu lipsește nici „Săgeata Carpaților”, Ion Pârcălab, lipsește, însă, „Țânțarul” Țălnar, neașteptat după implicarea „agresivă” de până acum în proiectul spaniol, nu e nici „Țețe” Moraru, nici „Fălcosul” Ando, nici „Strâmbul” Rednic, nici „Procurorul” Dinu… „Babadag” Stănescu și „Bulgarul” Custov au fost eliminați definitiv și prematur de o soartă crudă…

Să (ne) revenim, însă, la după-amiaza fierbinte a penultimei zile de august… Toată foiala asta de la Săftica e pentru că „el nuevo liderazgo español” a organizat „presentación del nuevo entrenador” Cosmin Contra. Traducere foarte liberă din spaniolă: Cosmin Împotrivă.

Pe gazon așteaptă cuminți scaunele distanțate legal, masa cu „refresh-uri” și cafele, masa traducătorului, masa „prezidiului” Contra-Cortacero. Pentru că însuși „el accionista mayoritario” Pablo Cortacero se prezintă pentru prima dată în fața „tirului” presei române.

Ce a spus Cortacero, într-o spaniolă „grea”, citind niște foi cu scris parcă ilizibil, s-a transmis în toată mass-media. Un „lenguaje” cam „de madera”, pentru care chiar și nea Romică Pașcu sau „Pinalti” Ștefan ar fi invidioși… „Madera” înseamnă „lemn”, nu… altceva… ca să nu avem discuții…

„Desafortunadamente” numai generalități de genul „vom face, vom drege, vom fi”, pigmentate cu expresii pretențioase, precum „inteligență artificială”, „manual nou de imagine cooperativă” (poate corporatistă… dar și traducătorul a prins p zi proastă… mai bine traducea Contra, căi-i merge „gurița” de minune en español!), „convenții de colaborare”, „instaurarea figurii simpatizantului dinamovist”… Chiar și Cosmin Contra a părut intrigat în câteva momente, vezi foto mare…

Mai nimic concret, „Bugetul îl vom stabili într-o săptămână, maxim două, și atunci îl vom comunica”, doar „Toate actele au fost semnate. În acest moment suntem acționarii principali. Începând de acum vom începe de jos, de la zero, un club profesionist” a fost ceva cu adevărat interesant.

Și, de asemenea, de luat în seamă, intenția de bună colaborare cu DDB: „Vom avea o întâlnire în următoarele zile cu suporterii. Avem intenția de a achiziționa și procentele pe care le dețin suporterii. Vom avea discuții pe această temă în viitorul apropiat. Discutăm și despre o majorare de capital”. Fără „comentarios”. Dar parcă nu sună tocmai pe placul „socioșilor” din DDB…

Și încă „una bola negra”: cum să nu știi tu, Señor Número 1 en Dinamo, de rivalitatea cu Steaua?! Mă rog, FCSB după elucubrațiile Talpanului acceptate abulic de o justiție cu adevărat oarbă… Contra lui Contra a fost spontană! Și delicioasă: „Lasă că-nveți tu repede totul desprea asta!”.

Că veni vorba de Contra, gurița lui „Guriță” a fost altceva, a vorbit clar, scurt, la obiect, a răspuns la întrebări pe… românește, adică pe înțelesul tuturor, de exemplu de ce nu mai este de actualitate venirea lui George Țucudean: „Mi-a zis că nu se simte în stare din punct de vedere mental și fizic pentru a ajuta la reconstruirea lui Dinamo”. Punct, altul la rând.

Cu zâmbete și rictusuri, cu bune și mai puțin bune, conferința de presă ne-a arătat că, într-adevăr, mai sunt multe, multe aspecte de pus la punct la Dinamo până la visurile numite play-off (în acest campionat spune „Guriță”) și titlu (din campionatul viitor spune aceeași/același „Guriță”).

Amintirile veteranilor din timpuri mult mai bune au încheiat prima expunere a lui Pablo Cortacero și planurilor sale oarecum „confuso” deocamdată. Pe Cosmin Contra îl știm, el fiind, sau trebuind să fie o garanție a bunelor-intenții spaniole, în special pentru suporteri…

Gustoasă hrana amintirilor, cum spuneam, despre acel 3-0 de poveste cu Hamburg, protagoniști Costel Orac și, neașteptat, Dorin Șerdean, bomboana pe tort fiind remember-ul altui „vârf” dinamovist: 3-2 cu Internazionale, după prelungiri și 2-1 pentru italieni (!), precedat de 1-1 la Milano, noiembrie 1981.

Maestrul internațional de șah din Alba Iulia a dovedit cunoștințe temeinice și în fotbal, amintindu-și perfect marcatorii acelui meci de povestit nepoților: Dudu Georgescu 1-0 (30), Altobelli 1-1 (47), Prohaska 1-2 (97), Augustin 2-2 (101), Orac 3-2 (107)! Nu a mai contat că regretatul Custov nimerea bara, iar Orac rata un 11 m…

Și fiindcă veni vorba de Hamburg, trebuie spuse câteva cuvinte despre Gigi Mulțescu, autorul unui gol antologic pe vechiul stadion „23 August”: torpilă de la vreo 35-40 de metri pentru 2-0! Luna petrecută pe banca tehnică a lui Dinamo l-a costat… 8 kilograme! De la 77 la 69… Acum e pe nutriente, cu sticla cu „suc de îngrășare” permanent după el…

„Nu-mi pare rău, am fost prezent și am ajutat, cât am putut, pe Dinamo în cel mai greu moment al existenței sale. Dar nu vreau să-mi mai amintesc nopțile în care vedeam meci după meci și mă gândeam cum să inventez o echipă capabilă să stea în ghete după amânări și izolări parcă fără sfârșit”, spune Gigi Mulțescu