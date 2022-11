Sensy, dezvăluiri după nuntă! Și-a schimbat numele și stilul de a face bani: ”Nu am mai semnat contracte care erau chiar bune”

Sensy s-a căsătorit în urmă cu câteva luni și a decis să ia numele soțului. Aparent banal, dar în realitate, această hotărâre i-a dat mari bătăi de cap celebrei influencerițe, asta pentru că a fost nevoită să piardă mult timp pentru a-și schimba toate actele.

Sensy nu mai este Sensy! Vedeta și-a schimbat și numele, și stilul

Din dorința de a-și înțelege și a-și ajuta urmăritorii de pe mediile de socializare, celebra influenceriță s-a apucat de facultatea de psihologie. Încântată la început, , și mai mai că ar vrea să o pună pe pauză.

Timp de soț, timp de familie și timp pentru ea, nu prea mai are. Ce să mai vorbim de . Pentru că, spune ea, banii pentru facturi și lucrurile serioase vin din job-ul partenerului care lucrează în domeniul juridic.

Sensy: ”A fost foarte greu să schimb toate actele”

– Cum trebuie să îți spunem acum după nuntă? Doamna Sensy sau ți-ai schimbat numele?

Sunt tradiționalistă, l-am schimbat! Dar a fost foarte greu să schimb toate actele. Mi-am luat permisul și mai am de alergat. Așa sunt noi, femeile. Sunt un pic dată peste cap pentru că sunt foarte multe de făcut. M-am băgat și la facultate la 23 de anișori ai mei (n.r. râde) și cum aveam, vorba soțului – n-aveai ce să faci acasă, te-ai dus și tu la facultate. Zilele trecute am simțit, așa, un burnout. Nici nu vreau să știu ce este. Mă depășește și situația, mă depășește și timpul, că nu mai am timp pentru mine, pentru prieteni, pentru familie, pentru soțul meu. N-am timp pentru proiecte, n-am timp pentru evenimente. Adică facultatea nu mai e cum ținea eu minte de acum 10 ani. E foarte grea, foarte multe proiecte în afară de examen, prezență obligatorie. Și după atâția ani nu mai ai chef.

Sensy, pe punctul de a renunța la facultate

– De ce psihologie?

N-am un motiv clar să spun de ce m-am apucat, pentru că nu m-am apucat cu un scop anume. Simt de ceva ani chestia asta, chemare, ca să zic așa și tot voiam și anul trecut, și acum doi ani. Au apărut tot felul de chestii și nu m-am înscris. Acum jumătate îmi pare rău că m-a apucat de aceste studii, jumătate nu aș vrea să renunț, pentru că odată ce încep ceva, îmi place să nu renunț, să nu mă las bătută.

– De ce psihologie și nu orice altă facultate?

Eu oricum fac psihologie zi de zi cu urmăritorii și sunt foarte mulți tineri care îmi scriu și foarte multe probleme care nu sunt vorbite în casă cu părinții, iar ei caută pe internet răspunsurile. Așa am m-am decis, dacă tot fac asta zi de zi în același timp cu vreo 60 de persoane, de ce să nu am și o diplomă. Mi se pare că în primul rând îi place să ascult omul. Mă atrage și partea aia de spital. Îmi doresc să lucrez într-un spital. Pe zona asta de psihologie. S-au deschis acum psihologii, nu mai sunt doar terapeuți, sunt obligatoriu și în școală și în spital. Peste tot e e nevoie de psihologi și o să se dezvolte. Așa cum să fii influencer este o meserie nouă și psihologii.

– Asta te gândești să faci în viitor?

În viitorul foarte îndepărtat! Sunt trei ani de facultate, doi ani de master, încă doi ani de specializare.

Sensy, despre apariția unui copil în viața ei: ”Metodele de contracepție nu au fost niciodată în calea fericirii noastre”

– Viața ta personală când va mai fi în prim-plan?

În weekend de obicei nu muncesc, nu fac absolut nimic. Mă focusez strict pe familie, prieteni și al meu iubit, că așa părem mai tineri. Nu mi-am neglijat soțul și nici n-o să-l neglijesc niciodată. Noi nu prea ne omorâm cum gătitul în casă, mâncăm mai mult prin oraș. Deci chestia asta a fost și va fi la fel ca și până acum. Dacă mă întrebi de un copil, dacă o să apară aici o să fie buba. Toată lumea își dorește, doar că de mers la facultate cu burtică e ok, după ce se naște asta este problema. Cum vrea Dumnezeu așa să le așeze.

– Lucrați să poată apărea acest copil?

Nu intens, dar ne dorim. În primul rând nu sunt genul ăla să îl proiectez – hai că sunt la ovulație. Metodele de contracepție nu au fost niciodată în calea fericirii noastre. După nuntă am zis că poate facem, dar stai că mai avem o nuntă mare. Va fi mai mai mare și mai greoaie, dar dacă e să vină bebe până atunci este bine venit. Adică n-am nicio problemă să fiu gravidă și în rochie de mireasă.

Au fost problemele de sănătate motivul pentru care Sensy nu a făcut copil?

– Există vreo problemă de sănătate din cauza căreia nu a apărut până acum un copil?

Slavă Domnului nu am depistat nicio problemă. Ne-am controlat amândoi, că acesta este primul pas pe care îl faci. Nu simt o presiune, să știi și mă bucură că nici părinții mei și părinții lui că nu au întrebări de genul acesta – voi când? Hai că vrem să fim bunici – pe mine niciodată mama nu m-a întrebat și contează foarte mult. Eu nu simt o presiune dacă stau să calculez vârsta. Da, este un pic când le vezi pe altele la 20 de ani că sunt deja cu al doilea copil, dar fiecare își alege cum simte drumul în viață.

Dacă vine copilul la anul, îl privesc și-l cresc altfel față de cum l-aș fi crescut acum 10 ani. Eu cred în destin, așa că, atunci când vrea Dumnezeu, e bine primit.

30.000 de mii de euro a investit în nuntă și nu a câștigat nimic

– Apropo de nuntă, a ieșit totul așa cum ai plănuit?

A fost un moment pe care mi l-am dorit, pe care l-am planificat îndeaproape. A ieșit bine, dar nu știu mai multe.

– Bine și material sau doar bine din punct de vedere organizatoric?

Nunțile nu mai sunt afaceri pentru că s-au scumpit foarte mult totul, iar oamenii. Bugetul pentru evenimente e același pe care-l dau oamenii! Cine vrea să se mărite și să câștige bani, nu mai este cazul. Am ieșit acolo!

– Cât ați investit în tot ce a însemnat organizarea nunții? 20.000-30.000 de euro?

Da, undeva la 30 și ceva de mii de euro.

– Ați rămas la final cu?

Cât să nu ieșim în gaură. Dar nu banii sunt problema mea acum, ci facultatea. Eu am o viață foarte activă și nu aveam timp nici măcar să mă duc la masaj în fiecare zi și e o plăcere. Ce să mai vorbim de facultate, să înveți, să scrii și să citești. Și e foarte mult de citit la psihologie.

Cine plătește facturile în casa influenceriței?

– Banii de unde vin pentru întreținerea voastră zilnică?

Plăcerile mele mi le satisfac cu siguranță vin din job-ul meu pe online, dar, știi tu, astea serioase, întreținere și datorii, facturi se ocupă soțul. Sunt cumva norocoasă că îl am pe el și nu mă implică în cheltuielile astea administrative, ca să zic așa.

– Soțul tău în ce domeniu profesează?

Juridic. El mă sfătuiește și pe mine pe tot ce înseamnă avocați, contabilitate, juridic și pentru că, cu cât crești și cu cât interacționezi cu brand-uri mari, inevitabil sunt și probleme.

”Nu am mai semnat contracte care erau chiar bune”

– Ai întâmpinat până acum?

Da, foarte multe și foarte multe contracte nefinalizate, pentru că sunt făcute în favoarea lor. Adică trebuie să fie win-win.

– Ai și pierdut foarte mulți bani din cauza acestor contracte?

Da, cu unii nici nu am mai semnat contracte care erau chiar bune și foarte multe campanii care nu mi se potrivesc. Sunt și brand-uri care nu mi se potrivesc și nu pot să mă asociez. Când ajungi la un anumit nivel și ajungi și la o anumită vârstă, nu mai faci totul pentru bani. Cu cât ești mai etic, cu atât pierzi mai mulți bani.

– Cât ai făcut cel mai mult dintr-o campanie?

Să știi că eu nu am prețuri mari. Mie îmi place să las loc de bună ziua și am un preț, să zicem, sub piață. Îmi place să am mai multe și mai ieftine. O mie, ăsta este prețul. Vi se pare cel mai just.

Câți bani face Sensy din online?

– Aproximativ cât faci pe lună?

N-am cum să-ți spun. Sunt luni în care am 10 contracte. Sunt alte luni în care n-am niciunul. Variază în funcție și de mine și de luni, dar în mare este un salariu bun.

– Ne raportăm la 2.000-3.000 de euro lunar, echivalent și cu alea bune și cu alea mai puțin bune?

Da, cam așa!

În ce investești bani sau pe ce plăceri îi cheltui?

Eu sunt foarte economă. Deci nu cheltui pe nimic„

– Nici pe haine cum fac toate femeile?

Am câteva genți, dar foarte puțin și doar în ultimul timp am zis să investesc. Se pare că în domeniul acesta în care lucrăm noi și nu numai, se pare că este o etichetă. Adică nu înțeleg de ce cineva te etichetează după felul cum te îmbraci, după ce mașină conduci sau după ce geantă ai.

1.000 de euro pentru ”plăcerile vinovate” de weekend

– Care sunt plăcerile vinovate atunci?

Mâncarea! Noi suntem foarte gurmanzi amândoi și bani foarte, foarte mulți se duc pe restaurante. În weekend cel puțin se cheltuie foarte mult pe restaurante. Dacă ai o zi de sâmbătă și mergi pe la două-trei restaurante într-o zi… Câteodată cheltuim prea mult. Cât facem noi în săptămâna aia, atât cheltuim într-o zi pe mâncare. Când ieșim cu prietenii și sunt trei zile ieșite continuu, cheltuim și 1.000 de euro.

– Regreți acești bani cheltuiți, aparent inutil?

Da, să știi, după ce îi dau, îi regret. Atunci nu că ești în euforia aia. Te simți bine. După aceea – zici mamă, pe am, dat mă, frate, atâția bani? – nu vorbim de e 1.000 de euro în fiecare weekend, așa în cazuri excepționale.

– Mai pui și ceva bani deoparte?

Eu pun foarte mult de o parte, sunt o tipă economă. Eu am bani mereu strânși de-o parte, dintotdeauna.