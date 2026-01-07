Sport

Cristi Chivu riscă să fie huiduit înainte de Parma – Inter. Apelul jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu revine la Parma din postura de antrenor al lui Inter, lider în Serie A. Duel special pe Tardini. De ce ar putea fi huiduit tehnicianul din România.
Alex Bodnariu
07.01.2026 | 10:06
Cristi Chivu risca sa fie huiduit inainte de Parma Inter Apelul jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport
Probleme pentru Cristi Chivu! Ce scrie presa din Italia înainte de Parma - Inter
Cristi Chivu cochetează cu titlul în acest sezon. Echipa antrenorului român, Inter, este pe primul loc în Serie A după 17 etape jucate. Pentru milanezi urmează un alt duel interesant, cu Parma, formația pe care, în sezonul precedent, chiar Chivu a salvat-o de la retrogradare.

Interul lui Chivu vrea un nou succes în Serie A

Parma a fost prima echipă pregătită de Cristi Chivu în cariera sa la nivel de seniori. Antrenorul român a reușit imposibilul sezonul trecut. A salvat-o pe gruparea „cruciaților” de la retrogradare, după o serie impresionantă de rezultate.

Acum, Cristi Chivu va merge la Parma în calitate de antrenor al celor de la Inter. În vară, el a acceptat propunerea milanezilor. Până acum o duce excelent. Este pe primul loc în Serie A și are toate șansele să ajungă și în fazele eliminatorii din UEFA Champions League.

Cristi Chivu, huiduit de suporterii de la Parma?

Jurnaliștii italieni nu știu la ce să se aștepte înainte de Parma – Inter. Presa din Peninsulă este de părere că, în timpul meciului, vor fi atât aplauze, cât și huiduieli din tribune la adresa lui Cristi Chivu, întrucât fanii au păreri împărțite.

„Suntem curioși să vedem cum va fi primit Chivu de fanii Parmei. Dacă mai există recunoștință în lumea asta, publicul de pe Tardini ar trebui să se ridice în picioare și să aplaude îndelung.

Chiar și așa, vor fi și cei care s-au simțit trădați de decizia lui Chivu de a merge la Inter și, probabil, își vor exprima nemulțumirea prin huiduieli.

Să sperăm că aplauzele vor fi suficient de zgomotoase încât să acopere huiduielile. Oamenii din Parma ar trebui să fie extrem de recunoscători unui om precum Chivu, care a realizat foarte multe lucruri într-un timp scurt, în ciuda numeroaselor provocări”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

