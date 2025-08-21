Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia judecătorilor este definitivă. Update

Curtea de Apel Constanța este așteptată să se pronunțe în cazul accidentului de la 2 Mai, produs de Vlad Pascu în august 2023. Tânărul, care a condus sub influența drogurilor și a lovit cinci tineri, dintre care doi au murit, va afla câți ani va petrece la închisoare.

Update. Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au pronunțat astăzi, 21 august 2025, sentința definitivă în cazul tânărului care a provocat accidentul de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, iar decizia este definitivă.

“Admite apelurile formulate de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Marin, Olariu Maria Selena, Olariu Maria, Tănase Andreea şi Dinu Gabriela, desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.25/ 31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Mangalia, şi rejudecând, respinge ca inadmisibilă introducerea în cauză în calitate de intervenient accesoriu a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA.).

În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( BAAR), împotriva aceleiaşi sentinţe şi reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50.000 euro la 20.000 euro.”, se arată în minuta instanței. Magistrații au respins apelurile declarate de Vlad Pascu și de procurori.

Vlad Pascu ar urma să afle sentința după accidentul de la 2 Mai

În primă instanță, Vlad Pascu a primit o condamnare de 10 ani de închisoare. Astăzi, tânărul ar urma să afle decizia finală a judecătorilor. Inițial, pronunțarea definitivă a sentinței , însă a fost amânată pentru joi.

Pe 19 august, s-au împlinit doi ani de la tragedia în care doi tineri, Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, și-au pierdut viața. Accidentul s-a petrecut pe DN 39, în apropiere de localitatea de 2 Mai. Atunci, Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de cinci pietoni.

Vlad Pascu a fugit, atunci, de la locul accidentului, după care a fost găsit de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au descoperit că tânărul se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

Mai mult, înainte de a produce accidentului, mai fusese oprit de două ori de polițiști. Prima dată, a fost oprit la un filtru de poliție. A doua oară a fost oprit cu puțin timp înainte de tragedie.

În octombrie 2023, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Ulterior, pe 31 ianuarie 2025, a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Avocații tânărului au cerut reducerea pedepsei

Instanța a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 de euro familie tânărului decedat în accidentul rutier, dar și 640.000 euro familiei tinerei decedate. S-a dispus, de altfel, plata a 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro celor trei tineri răniți.

Decizia judecătorilor a fost atacată de Vlad Pascu în apel. Avocații tânărului au solicitat instanței de 10 ani. Avocații au mai solicitat și reevaluarea circumstanțelor aplicării sentinței. Vlad Cristescu, unul dintre avocați, a declarat că tânărul a formulat un denunț într-un dosar de trafic de droguri aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală.

Pascu l-a indicat pe Tudor Duma, cunoscut ca Maru. Având în vedere acest aspect, avocații acestuia consideră că demersul ar trebui luat în calcul ca o circumstanță atenuantă.