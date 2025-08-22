Sentință neașteptată pentru o șoferiță din Brăila care a omorât un om și apoi a fugit. Judecătorul, impresionat pentru că „este tânără și divorțată”

O șoferiță beată din Brăila, în vârstă de 38 de ani, a produs un accident mortal. Aceasta a lovit un biciclist, după care a fugit, lăsându-l într-o baltă de sânge. Ulterior, victima a murit la spital. Când să dea socoteală polițiștilor, aceasta i-a mințit. Cu ce pedeapsă s-a ales aceasta și ce motivare au avut judecătorii.

Pedeapsa primită de o șoferiță beată, după ce a ucis un biciclist

Femeia era la volanul unui autoturism marca BMW, pe drumul comunal 8, în apropiere de stațiunea Lacu Sărat. Aceasta se întorcea de la o petrecere, acolo unde a consumat băuturi alcoolice. Aproape de intersecția cu DN2B, a pierdut controlul volanului, și a lovit biciclistul. Totul s-a întâmplat la ora 6.00 dimineața, în timp ce victima mergea spre locul de muncă, potrivit .

După ce l-a lovit, femeia și-a continuat drumul, iar biciclistul, aruncat la trei metri de carosabil, . Din nefericire, acesta a murit două săptămâni mai târziu, pe patul de spital. „Multitudinea leziunilor şi gravitatea lor nu au permis supravieţuirea victimei”, au concluzionat medicii în urma decesului, conform sursei menționate.

Femeia i-a mințit pe polițiști

În mașină, pe locul din dreapta, se mai afla și o prietenă a șoferiței. Cele două s-au dus acasă după incident. Oamenii legii erau pe urmele lor, așa că au ales să se prezinte, la câteva zile după accident, la sediul Poliției. Acolo au declarat că, de fapt, au lovit un animal și că le-a fost frică să coboare din mașină din cauza întunericului, relatează presa locală citată.

A vrut să meargă mai departe și a acceptat să fie supusă unui test cu detectorul de minciuni. După ce examinarea a început, ea a acuzat stări de rău, așa că a fost întreruptă. Au reprogramat, însă femeia a refuzat a doua oară să mai fie testată. Anchetatorii au reușit să intercepteze conversațiile telefonice și au ajuns la concluzia că cele două au mințit.

Ce pedeapsă a primit șoferița și cum a motivat judecătorul decizia

Șoferița băută a primit o condamnare de doi ani și opt luni cu suspendare pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Decizia nu este definitivă. De asemenea, s-a stabilit că trebuie să plătească daune morale de 110.000 euro pentru familia biciclistului omorât. Motivarea arată că femeia „este o persoană tânără” și „este la primul contact cu legea penală”.

„Instanța constată în ceea ce o privește pe inculpata că este o persoană tânără, are vârsta de 38 de ani, este divorțată și obține venituri din activități prestate în străinătate. (…) În fața instanței a recunoscut comiterea infracțiunilor, deși a încercat să zădărnicească aflarea adevărului în faza de urmărire penală, așa cum a rezultat din materialul probator administrat în cauză. (…) Instanța va avea în vedere, la stabilirea pedepselor pentru cele două infracțiuni reținute în sarcina inculpatei și de faptul că aceasta nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală”, a notat magistratul, în motivarea obținută de publicația mențioantă.