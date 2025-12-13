Sport

Sentință usturătoare pentru România! Legenda fotbalului american știe cine se califică la Campionatul Mondial

România, văzută cu șanse minime să ajungă la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Un fost mare atacant a vorbit despre barajul din luna martie. Cine e favorită.
Alex Bodnariu
13.12.2025 | 11:48
Sentinta usturatoare pentru Romania Legenda fotbalului american stie cine se califica la Campionatul Mondial
ULTIMA ORĂ
România, șanse mici să ajungă la Campionatul Mondial. Analiza unui fost mare fotbalsit
ADVERTISEMENT

Mai sunt 3 luni până la meciul decisiv dintre Turcia și România din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Landon Donovan, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Statelor Unite, nu le-a dat nicio șansă tricolorilor. Acesta a analizat grupa naționalei țării sale.

România își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial

În cazul în care România trece de baraj, va juca la Campionatul Mondial într-o grupă accesibilă la prima vedere, cu una dintre țările gazdă, Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. Totuși, tricolorii trebuie să se gândească acum doar la meciul cu Turcia.

ADVERTISEMENT

Partida se va juca la Istanbul, pe Besiktas Park. Naționala României pleacă cu șansa a doua, însă tricolorii nu au nimic de pierdut. În cazul în care vor trece de Turcia, vor juca în marea finală cu Slovacia sau Kosovo, de asemenea în deplasare.

Legenda fotbalului din SUA nu îi dă șanse României la baraj

Landon Donovan a analizat grupa Statelor Unite la Campionatul Mondial. Fostul fotbalist este de părere că Turcia va câștiga barajul și va merge la turneul final. Acesta a spus câteva cuvinte și despre selecționerul naționalei Australiei, pe care îl vede extrem de arogant.

ADVERTISEMENT
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Digi24.ro
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump

„Credem că echipa Statelor Unite va câştiga grupa. Turcia, poate ne grăbim, dar credem că ea va câştiga turneul de baraj, considerăm că va termina pe locul al doilea. Paraguay (n.r. – pe trei) şi apoi «Mulţumim că aţi venit, australieni, şi antrenorul vostru arogant. Te poţi urca în avionul Qantas şi să te întorci acasă, prietene»”, a declarat fostul sportiv.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani

Cine este Landon Donovan. Cariera fostului fotbalist din SUA

Landon Donovan este unul dintre cei mai importanți fotbaliști americani din toate timpurile. A jucat ca atacant și mijlocaș ofensiv. A adunat peste 150 de selecții la naționala Statelor Unite. A marcat la mai multe Campionate Mondiale și a devenit liderul generației sale.

La nivel de club, Donovan a strălucit în MLS, în special la LA Galaxy. A câștigat titluri și a devenit imaginea campionatului american. A avut și experiențe în Europa, la Bayern München și Everton. După retragere, a rămas prezent în fotbal ca analist și oficial.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la...
Fanatik
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!”
Time-out la Campionatul Mondial! FIFA a luat decizia care poate schimba fotbalul
Fanatik
Time-out la Campionatul Mondial! FIFA a luat decizia care poate schimba fotbalul
Universitatea Craiova sună adunarea înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League....
Fanatik
Universitatea Craiova sună adunarea înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Cât costă deplasarea fanilor în capitala Greciei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam...
iamsport.ro
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam cu bani. A ajuns boschetar, mi-a cerut un leu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!