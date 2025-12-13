Sentință usturătoare pentru România! Legenda fotbalului american știe cine se califică la Campionatul Mondial

ADVERTISEMENT

Mai sunt 3 luni până la meciul decisiv dintre Turcia și România din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Landon Donovan, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Statelor Unite, nu le-a dat nicio șansă tricolorilor. Acesta a analizat grupa naționalei țării sale.

România își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial

În cazul în care România trece de baraj, va juca la cu una dintre țările gazdă, Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. Totuși, tricolorii trebuie să se gândească acum doar la meciul cu Turcia.

Partida se va juca la Istanbul, pe Besiktas Park. Naționala României pleacă cu șansa a doua, însă tricolorii nu au nimic de pierdut. În cazul în care vor trece de Turcia, vor juca în marea finală cu Slovacia sau Kosovo, de asemenea în deplasare.

Legenda fotbalului din SUA nu îi dă șanse României la baraj

Landon Donovan a analizat . Fostul fotbalist este de părere că Turcia va câștiga barajul și va merge la turneul final. Acesta a spus câteva cuvinte și despre selecționerul naționalei Australiei, pe care îl vede extrem de arogant.

„Credem că echipa Statelor Unite va câştiga grupa. Turcia, poate ne grăbim, dar credem că ea va câştiga turneul de baraj, considerăm că va termina pe locul al doilea. Paraguay (n.r. – pe trei) şi apoi «Mulţumim că aţi venit, australieni, şi antrenorul vostru arogant. Te poţi urca în avionul Qantas şi să te întorci acasă, prietene»”, a declarat fostul sportiv.

Cine este Landon Donovan. Cariera fostului fotbalist din SUA

Landon Donovan este unul dintre cei mai importanți fotbaliști americani din toate timpurile. A jucat ca atacant și mijlocaș ofensiv. A adunat peste 150 de selecții la naționala Statelor Unite. A marcat la mai multe Campionate Mondiale și a devenit liderul generației sale.

La nivel de club, Donovan a strălucit în MLS, în special la LA Galaxy. A câștigat titluri și a devenit imaginea campionatului american. A avut și experiențe în Europa, la Bayern München și Everton. După retragere, a rămas prezent în fotbal ca analist și oficial.