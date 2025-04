Separare șocantă în lumea televiziunii! Vedeta Pro TV și partenerul de la Antena 1 și-au spus ADIO

Vedeta Pro TV și partenerul de la Antena 1 și-au spus ADIO definitiv când nimeni nu se aștepta! Separarea lor a luat prin surprindere pe toată lumea. Toți pariau că vor trece la nivelul următor după întorcerea ei de peste mări și țări.

Vedeta Pro TV și partenerul de la Antena 1 și-au spus ADIO

. Cei doi nu mai sunt împreună de câteva săptămâni. Motivul separării este învăluit într-o aură de mister, având în vedere cum își declarau iubirea înainte de plecarea fostei ispite la Survivor România 2025.

De mai bine de o lună de zile, în mediul online, , concurenta de la Survivor România 2025. Acest aspect ne-a trezit un semn de întrebare, și contactat de FANATIK, pe data de 26 martie 2025, acesta a răspuns scurt că nu prea se mai uită la emisiune de la Pro TV. Însă, la curiozitatea noastră legată de o posibilă separare de Diandra, acesta a negat totul la acel moment.

„Mă uit când apuc. De ce? Cred că încă sunt acolo, habar nu am! Nu are telefon acolo. Când să ne despărțim dacă nu are telefon și nu am vorbit? S-a întâmplat ceva? Ați văzut voi ceva? Nu s-a întâmplat nimic!”, spunea Beni atunci.

Bomba vine abia acum. FANATIK a intrat în posesia unei informații care nu îi face mare onoare vedetei de la Pro TV. Se pare că Beni și Diandra nu mai formează un cuplu de peste o lună de zile. Motivul fiind ușor de dedus din marea finală din această seară. Sursa noastră ne-a ”recomandat” să urmărim cu atenție ultima emisiune Survivor România 2025 și să privim ale cui haine sunt cele pe care le poartă Diandra.

Până la momentul publicării articolului niciunul dintre cei doi nu au făcut nicio declarație oficială pe subiect!

„Mereu o tachinam cu asta, că poate se îndrăgostește de cineva în junglă”

În luna ianuarie a anului în curs, FANATIK dacă sunt firi geloase și dacă se pune problema care ca relația lor să aibă de suferit din cauza distanței. De asemenea, a fost chestionat dacă își face griji că vor pune ochii pe altcineva în tot acest timp cât ea este plecată la Survivor România 2025. Fosta ispită de la Insulă a recunoscut că a existat discuția asta între ei.

„Nu sunt o fire geloasă. Dacă văd unele chestii, ne întrebăm și rezolvăm problema. Suntem ok din punctul ăsta de vedere amândoi.

Mereu o tachinam cu asta, că poate se îndrăgostește de cineva în junglă. Mi-a zis că sentimentele le are pentru mine. În schimb, m-a tachinat și ea pe mine, că sunt în libertate, că eu sunt în cel mai mare risc. Nu e cazul din ambele părți, suntem oameni maturi. Pe lângă asta, avem de gând să facem o afacere împreună la Cluj Napoca. Momentan, o ținem secretă”, a dezvăluit Beni, pentru FANATIK, în urmă cu aproximativ două luni.

La începutul relației lor și Diandra făcea declarații siropoase, am putea spune. Nicio secundă nu părea să se termine totul atât de brusc, din contră, mulți mizau că vor face pasul următor.

„Nu ăsta e începutul unei relații de succes, prietenia?! Oamenii, în general, tind să strice ce-i frumos și atunci prefer să păstrez pentru noi unele chestii.

A zis Beni că sunt fiartă pe el. Mă simt liniștită, mă simt ok. Mă simt cum trebuie să te simți lângă cineva. Așteptați-vă la lucruri bine, lăsați-ne să vă surprindem”, puncta Diandra la începutul relației, când au confirmat idila dintre ea și Beni.