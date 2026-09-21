Sport

Universitatea Cluj își face echipă de titlu! După Stanciu, „șepcile roșii” s-au înțeles cu un alt internațional român

U Cluj pregătește încă o lovitură importantă pe piața transferurilor. Un internațional român este gata să revină în SuperLiga după mai bine de trei ani.
Alex Bodnariu
21.09.2026 | 22:50
Universitatea Cluj isi face echipa de titlu Dupa Stanciu sepcile rosii sau inteles cu un alt international roman
breaking news
U Cluj nu se mai oprește! După Nicolae Stanciu, „Șepcile roșii” au bătut palma cu Andrei Burcă!
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Andrei Burcă este gata să revină în SuperLiga României. După ce U Cluj s-a înțeles cu Nicolae Stanciu, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 21 septembrie, ardelenii pregătesc o nouă lovitură importantă. „Șepcile roșii” au ajuns la o înțelegere și cu Andrei Burcă!

U Cluj nu se mai oprește! După Nicolae Stanciu, „Șepcile roșii” au bătut palma cu Andrei Burcă!

Experimentatul apărător s-a aflat în vizorul „șepcilor roșii” de mai mult timp, iar U Cluj a reușit, în cele din urmă, să-l convingă pe Burcă să se alăture proiectului. Cele două părți au ajuns la un acord verbal, însă contractul nu este încă semnat. FANATIK a scris încă din 18 septembrie despre planul pregătit de „studenți” pentru perioada de mercato din iarnă.

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Andrei Burcă mai are contract cu Yunnan Yukun până la finalul anului 2026. În aceste condiții, fundașul va ajunge liber de contract la U Cluj, după cum anunță GSP. Burcă revine astfel în SuperLiga României după o pauză de mai bine de trei ani, perioadă în care a evoluat în Arabia Saudită și China.

Unde a jucat Andrei Burcă după plecarea din SuperLiga. Fundașul a fost om de bază la EURO 2024

Andrei Burcă a plecat din România în vara anului 2023, după patru sezoane petrecute la CFR Cluj. Prima experiență în străinătate a fost în Arabia Saudită, la Al-Okhdood. În vara lui 2024, Burcă a schimbat din nou echipa și a semnat cu Baniyas, în Emiratele Arabe Unite. Un an mai târziu a făcut pasul în China, la Yunnan Yukun, formație pentru care evoluează și în prezent.

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Chiar dacă a evoluat departe de Europa, Burcă a rămas un om important pentru echipa națională a României. Fundașul a fost titular în toate cele zece partide din preliminariile EURO 2024 și a mers cu „tricolorii” la turneul final din Germania. Acolo, Burcă a făcut cuplu în centrul defensivei cu Radu Drăgușin și a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de România, care a câștigat grupa și s-a oprit în optimile de finală.

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Andrei Burcă a scris istorie la CFR și semnează acum cu rivala U Cluj!

Cea mai bună perioadă din cariera lui Andrei Burcă la nivel de club a fost chiar la CFR Cluj. Fundașul a ajuns în Gruia în vara lui 2019 și a cucerit patru trofee în tricoul „feroviarilor”. Burcă a devenit de trei ori campion al României, în sezoanele 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, și a câștigat Supercupa României în 2020.

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Acum, Burcă este gata să se întoarcă în Cluj-Napoca, însă de această dată în tabăra marii rivale a CFR-ului. Fundașul central urmează să îmbrace tricoul Universității Cluj, după ce o bună parte dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale au fost obținute în Gruia.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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