Andrei Burcă este gata să revină în SuperLiga României. După ce U Cluj s-a înțeles cu Nicolae Stanciu, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 21 septembrie, ardelenii pregătesc o nouă lovitură importantă. „Șepcile roșii” au ajuns la o înțelegere și cu Andrei Burcă!
Experimentatul apărător s-a aflat în vizorul „șepcilor roșii” de mai mult timp, iar U Cluj a reușit, în cele din urmă, să-l convingă pe Burcă să se alăture proiectului. Cele două părți au ajuns la un acord verbal, însă contractul nu este încă semnat. FANATIK a scris încă din 18 septembrie despre planul pregătit de „studenți” pentru perioada de mercato din iarnă.
Andrei Burcă mai are contract cu Yunnan Yukun până la finalul anului 2026. În aceste condiții, fundașul va ajunge liber de contract la U Cluj, după cum anunță GSP. Burcă revine astfel în SuperLiga României după o pauză de mai bine de trei ani, perioadă în care a evoluat în Arabia Saudită și China.
Andrei Burcă a plecat din România în vara anului 2023, după patru sezoane petrecute la CFR Cluj. Prima experiență în străinătate a fost în Arabia Saudită, la Al-Okhdood. În vara lui 2024, Burcă a schimbat din nou echipa și a semnat cu Baniyas, în Emiratele Arabe Unite. Un an mai târziu a făcut pasul în China, la Yunnan Yukun, formație pentru care evoluează și în prezent.
Chiar dacă a evoluat departe de Europa, Burcă a rămas un om important pentru echipa națională a României. Fundașul a fost titular în toate cele zece partide din preliminariile EURO 2024 și a mers cu „tricolorii” la turneul final din Germania. Acolo, Burcă a făcut cuplu în centrul defensivei cu Radu Drăgușin și a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de România, care a câștigat grupa și s-a oprit în optimile de finală.
Cea mai bună perioadă din cariera lui Andrei Burcă la nivel de club a fost chiar la CFR Cluj. Fundașul a ajuns în Gruia în vara lui 2019 și a cucerit patru trofee în tricoul „feroviarilor”. Burcă a devenit de trei ori campion al României, în sezoanele 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, și a câștigat Supercupa României în 2020.
Acum, Burcă este gata să se întoarcă în Cluj-Napoca, însă de această dată în tabăra marii rivale a CFR-ului. Fundașul central urmează să îmbrace tricoul Universității Cluj, după ce o bună parte dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale au fost obținute în Gruia.