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Andrei Burcă este gata să revină în SuperLiga României. După ce U Cluj s-a înțeles cu Nicolae Stanciu, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 21 septembrie, ardelenii pregătesc o nouă lovitură importantă. „Șepcile roșii” au ajuns la o înțelegere și cu Andrei Burcă!

U Cluj nu se mai oprește! După Nicolae Stanciu, „Șepcile roșii” au bătut palma cu Andrei Burcă!

Experimentatul apărător s-a aflat în vizorul „șepcilor roșii” de mai mult timp, iar U Cluj a reușit, în cele din urmă, să-l convingă pe Burcă să se alăture proiectului. Cele două părți au ajuns la un acord verbal, însă contractul nu este încă semnat. FANATIK a scris încă din 18 septembrie despre

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. În aceste condiții, fundașul va ajunge liber de contract la , după cum anunță . Burcă revine astfel în SuperLiga României după o pauză de mai bine de trei ani, perioadă în care a evoluat în Arabia Saudită și China.

Unde a jucat Andrei Burcă după plecarea din SuperLiga. Fundașul a fost om de bază la EURO 2024

Andrei Burcă a plecat din România în vara anului 2023, după patru sezoane petrecute la CFR Cluj. Prima experiență în străinătate a fost în Arabia Saudită, la Al-Okhdood. În vara lui 2024, Burcă a schimbat din nou echipa și a semnat cu Baniyas, în Emiratele Arabe Unite. Un an mai târziu a făcut pasul în China, la Yunnan Yukun, formație pentru care evoluează și în prezent.

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Chiar dacă a evoluat departe de Europa, Burcă a rămas un om important pentru echipa națională a României. Fundașul a fost titular în toate cele zece partide din preliminariile EURO 2024 și a mers cu „tricolorii” la turneul final din Germania. Acolo, Burcă a făcut cuplu în centrul defensivei cu Radu Drăgușin și a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de România, care a câștigat grupa și s-a oprit în optimile de finală.

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Andrei Burcă a scris istorie la CFR și semnează acum cu rivala U Cluj!

Cea mai bună perioadă din cariera lui Andrei Burcă la nivel de club a fost chiar la CFR Cluj. Fundașul a ajuns în Gruia în vara lui 2019 și a cucerit patru trofee în tricoul „feroviarilor”. Burcă a devenit de trei ori campion al României, în sezoanele 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, și a câștigat Supercupa României în 2020.

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Acum, Burcă este gata să se întoarcă în Cluj-Napoca, însă de această dată în tabăra marii rivale a CFR-ului. Fundașul central urmează să îmbrace tricoul Universității Cluj, după ce o bună parte dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale au fost obținute în Gruia.