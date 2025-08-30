Sepp Blatter, implicat în transferul lui Gică Hagi la Galatasaray: „Îl simpatiza foarte mult!”

În 1996, Gică Hagi se transfera la Galatasaray, după expirarea contractului cu Barcelona. O mutare care, la vremea respectivă, nu se întâmpla la fel de ușor ca acum. Apăruse legea Bosman, însă se aplica doar pentru jucătorii comunitari, iar românii nu se încadrau. Sepp Blatter, pe atunci secretar general UEFA, a schimbat acest lucru.

Sepp Blatter l-a ajutat pe Giovanni Becali să-l transfere pe Gică Hagi la Galatasaray: „Îl simpatiza foarte mult”

Totul a fost dezvăluit, în podcastul Don Giovanni, de lui Hagi la Galatasaray. Agentul de jucători a povestit cum s-au întâmplat lucrurile, după ce a revăzut o fotografie a sa alături de Sepp Baltter.

„Blatter și Gunter Netzer, la Zurich. Îți dai seama ce relație aveam eu cu Blatter? El a fost singurul președinte UEFA care l-a făcut pe Gică (n.r. Hagi) gratis. Eu am avut probleme cu Gică, cu Gaspar și cu Barcelona…

Cu Jean Louis Dupont, avocatul care l-a făcut Bosman, după procese și procese, l-a făcut gratis, dar pentru comunitatea europeană. Noi eram extracomunitari la vremea aceea. Gică, între timp, juca și zicea ‘Giovanni…?’. I-am spus ‘Stai, mă, liniștit! Dreptul la muncă nu poate să ți-l interzică nimeni. După aia, vedem noi procesul. Ești milionar, plătim, care e problema?’. L-am pus pe Jean Louis Dupont.

Blatter, dacă auzea de Jean Louis Dupont, dacă avea un pistol, îl împușca. Pentru că a nenorocit cluburile și proprietarii de cluburi. Cum să faci un jucător liber, când la sfârșit (n.r. – de contract), se înmulțea coeficientul x cu vârsta jucătorului?! Și a zis ‘Giovanni, singura posibilitate e la Blatter’. Blatter îl simpatiza foarte tare pe Gică Hagi.

Decizia lui Sepp Blatter care l-a ajutat pe Gică Hagi: „În 20 de minute”

Mai ales că l-a și luat într-o comisie mai târziu, când era la Galatasaray. Erau vreo 10-15 jucători, numere 10. Blatter îl simpatiza rău, rău de tot. A venit și în România de vreo două, trei ori. Și cu Mircea Sandu avea o relație bună. Bineînțeles că a dat și fonduri pentru construcția pe care a făcut-o Mircea Sandu, cu UEFA…

Și ajung (n.r. – la Blatter) prin Gunter Netzer, legenda lui Bayern. Cu Gunter Netzer, i-am zis ‘Asta, asta, asta…’. El stătea la Zurich. ‘Ok, Giovanni, eu am o relație extraordinară cu el’. Ne-am dus la Blatter și în 20 de minute a dat prima sentință de jucător extracomunitar datorită Legii Bosman”, a povestit Ioan Becali la DON GIOVANNI, podcastul găzduit de Horia Ivanovici.

Legea Bosman l-a făcut celebru pe avocatul Jean Louis Dupont, dar l-a lăsat cu datorii

Un rol important, din povestirile lui Ioan Becali, în tot procesul de transfer al lui Hagi la Galatasaray l-a avut avocatul Jean Louis Dupont. Același avocat care a dat naștere Legii Bosman, o regulă care a revoluționat fotbalul. Mai exact, conform Legii Bosman, orice jucător de peste 23 de ani care își încheie contractul cu un club poate semna cu o altă echipă cu șase luni înainte de expirarea înțelegerii actuale. Este, spre exemplu, regula care i-a permis lui Mbappe să plece gratis de la PSG la Real Madrid. Dar cazul francezului nu este nici pe departe singular.

Până la de Jean Louis Dupont în cazul fotbalistului Jean-Marc Bosman, fotbaliștii puteau fi opriți din a semna în alte țări, chiar dacă le expira contractul. A fost un succes major pentru Dupont, care a permis fotbaliștilor comunitari să se mute gratis de la un club la altul, în cadrul Uniunii Europene, la final de contract. Însă, succesul din tribunal s-a dovedit mai costisitor decât ar fi crezut Dupont.

„Și de atunci, Jean Louis Dupont, marele, marele avocat, că a devenit mare cu Legea Bosman – Bosman era jucător de liga a doua în Elveția. După ce a ieșit legea asta, (n.r. – Jean Louis Dupont) a rămas cu 75.000 de dolari în pagubă. Dar a căpătat glorie. Și îmi zice ‘Giovanni, trebuie să recuperez paguba mea. Vreau să fac un meci cu Bosman și echipa lui cu stele. Cine erau stelele? Stoicikov, Hagi, Nasko, Sirakov, Tudor ăla care juca la Juventus, mi se pare că și Guardiola. Și-am făcut și și-a scos și omul banii. Apoi a fost la Hagi, la Popescu, când s-au retras…”, a dezvăluit același Ioan Becali la DON GIOVANNI.