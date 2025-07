Sepsi a mai făcut un transfer tare pentru revenirea în SuperLiga. A adus un fundaș cu mare experiență

După ce , patronul celor de la Sepsi a început să lucreze și la nivelul lotului și a transferat un fundaș cu mare experiență la nivelul SuperLigii.

Un fundaș cu experiență în SuperLiga, transferat de Sepsi

Oficialii clubului covăsnean au fost nevoiți să schimbe din scurt strategia după retrogradarea surprinzătoare în Liga 2. Ultima mutare a celor de la Sepsi este achiziționarea fundașului Alin Dobrosavlevici, care în sezonul trecut a jucat la Gloria Buzău.

”Sepsi OSK a continuat campania de transferuri: am ajuns la un acord și cu fundașul central Alin Dobrosavlevici. Jucătorul, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu opțiune de prelungire.

Alin Dobrosavlevici ultima oară a jucat la FC Buzău, dar a mai evoluat în carieră, printre altele, și la echipele FC Argeș, FC Farul, FC Hermannstadt, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Academica Clinceni sau ASA Târgu Mureș. Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK!”, se arată pe pagina de Facebook a grupării covăsnene.

Joonas Tamm a explicat de ce a semnat cu Sepsi

Rămași în centrul defensivei fără Branislav Ninaj, care și-a reziliat înțelegerea după retrogradarea în eșalonul secund și , oficialii lui Sepsi au fost nevoiți să caute alte soluții pentru defensivă.

Astfel, Laszlo Dioszegi a reușit să-l aducă pe fundașul Joonas Tamm, care a evoluat la FCSB în sezonul 2022-2023. Jucătorul eston a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și .

”Am avut mai multe propuneri din prima ligă, dar am ales Sepsi pentru că a fost o ofertă mai bună. Dacă vom promova, contractul meu se va prelungi cu încă un an. E o provocare și pentru mine și avem un stadion frumos și un gazon perfect. A contat asta și toate resursele din punct de vedere medical și de recuperare. Plus că e un club stabil”, a declarat Tamm.