Sepsi – Academica Clinceni 2-0. Gafa impardonabilă a portarului i-a îngropat pe ilfoveni. Video

În așteptarea primului meci din Conference League, Sepsi Sfântu Gheorghe , scor 2-0, în fața Academicii Clinceni. Execuția superbă prin care slovenul Rajko Rep a reușit să deschidă scorul pentru echipa sa a fost umbrită, însă, de gafa impardonabilă a portarului Aurelian Păun.

În minutul 84 al partidei de la Sfântu Gheorghe, acesta a scăpat inexplicabil balonul în poartă, printre picioare, după un șut de la mare distanță al lui Bogdan Mitrea, permițându-le covăsnenilor să-și mărească avantajul pe tabela de marcaj.

Deși sperau la un debut cu dreptul în noua stagiune, ilfovenii au plecat fără niciun punct de la Sfântu Gheorghe. Sâmbătă, 24 iulie, de la ora 21:30, îi așteaptă un meci de foc pe propriul teren, în fața campioanei CFR Cluj.

Aurelian Păun și-a îngropat echipa la Sfântu Gheorghe

Rămasă descoperită după plecarea lui Octavian Vâlceanu la Gaz Metan Mediaș, pentru a-l înlocui pe veteranul Răzvan Pleșca, , Academica Clinceni a mizat între buturi pe tânărul Aurelian Păun.

O decizie ce poate fi catalogată drept neinspirată, dacă ne raportăm strict la faza în urma căreia Sepsi a închis tabela. Chiar dacă a scăpat în poartă un șut aparent inofensiv, de la mare distanță, goalkeeper-ul de 20 de ani s-a remarcat și prin câteva intervenții salutare.

Format chiar la școala de fotbal a lui Dani Coman, acesta a trecut rapid în curtea celor de la FC Star Sport Argeş, ca mai apoi să fie transferat de CFR Cluj. Un an mai târziu, după ce a bifat mai multe meciuri în tricoul echipei a doua a campioanei, Turris-Oltul Turnu Măgurele l-a convins să facă pasul spre Liga a doua, iar evoluțiile au fost pe măsura așteptărilor.

Ba chiar a bifat toate cele 90 de minute ale meciului din şaisprezecimile Cupei României, câștigat în fața celor de la Sepsi, scor 1-0. Odată cu retragerea fostei echipe a lui Valentin Dragnea, Păun a semnat un contract valabil până în 2024 cu Academica Clinceni, ocupantă a locului cinci în stagiunea precedentă.

Sepsi, gata pentru debutul în Conference League

De cealaltă parte, trupa lui Leo Grozavu are un moral excelent înaintea meciului din turul doi preliminar al Conference League, împotriva slovenilor de la Spartak Trnava (locul patru în sezonul trecut). Manșa tur este programată pe 22 iulie, în timp ce returul va avea loc la Sfântu Gheorghe, o săptămână mai târziu. În ciuda succesului din această seară, tehnicianul este îngrijorat și acuză subțirimea lotului.

„Ca de fiecare dată, felicitări pentru băieți, pentru că, în ciuda unei călduri sufocante, au reușit să impună ritmul, am reușit să dominăm ambele reprize, deci e o victorie meritată.

Adversarul s-a închis foarte bine, a închis spațiile, apoi acea lovitură liberă a deblocat jocul, am căpătat mai multă încredere, iar după gol am dominat, am creat, am încercat să producem fotbal. E abia prima etapă, mai sunt 29 de etape, să fim realiști.

Dacă pierzi trei jocuri, nu ai pierdut nimic, nici dacă ai câștigat trei jocuri nu ai câștigat nimic. Ne așteaptă un parcurs foarte greu, mergem în Europa, vom face deplasări, nu suntem nici dublați pe posturi în momentul de față.

E nevoie de inspirație, de capacitate de a regenera jucătorii din 3 în 3 zile, pentru că jucăm pe o căldură sufocantă, iar partida e de două ori mai grea față de condițiile normale.

E greu să cred că o să îl am pe Golofca, sperăm să îl avem când ne întoarcem de la Trnava. Avem probleme, noii veniți încă nu sunt obișnuiți cu ritmul nostru și toți au acuzat dureri musculare.

Sperăm ca, din etapa a doua, a treia să ne punem la punct cu ritmul de joc, pentru că altfel va fi dificil de dus acest ritm din trei în trei zile”, a declarat Leo Grozavu după meciul cu Academica Clinceni.