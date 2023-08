Sepsi, apel către LPF: „Mai avem încredere că se va amâna meciul cu Poli Iași”

Directorul general al covăsnenilor a vorbit despre deplasarea grea pe care Sepsi urmează să o facă la Iași, acolo unde clubul a găsit un hotel disponibil abia în Roman, după care urmează o deplasare dificilă în Norvegia.

Sepsi, apel către LPF

Attila Hadnagy, a făcut un apel către LPF pentru a amâna meciul din campionat cu Poli Iași, pentru ca echipă să-și poată pregăti normal returul play-off-ului Conference League cu norvegienii de la Bodo Glimt:

„A fost un rezultat meritat. Pot să spun că puțin ne-am speriat la început, e o echipă bună, dar ne-am speriat mai mult decât trebuia. Am arătat că dacă suntem odihniți putem să ne duelul cu oricine.

E dificilă deplasarea în Norvegia, dar e dificilă și deplasarea la Poli Iași. Acum vin din vestiar, o să luăm 5-6 juniori de la echipa a doua. Nu suntem obișnuiți cu astfel de meciuri, din păcate și e dificil să pleci de la 40 de grade din Iași la 10 grade în Norvegia.

N-am găsit hotel nici în Vaslui, nici în Iași, abia am găsit în Roman, la 80 de kilometri. Liga așa mi-a transmis că se supără Farul dacă amânăm meciul.

Nu spun cine, dar așa mi s-a transmis de la Ligă, că se supără domnul Hagi dacă noi ne amânăm meciul. E culmea, pentru că noi primisem un acord de la Poli Iași că sunt de acord să amânăm meciul”.

„Nu înțeleg de ce să nu se amâne?”

„Nu avem hârtie oficială de la Ligă, ci doar de la Iași, că vor și ei amânarea meciului. Chiar mai avem încredere că cei de la Ligă să se hotărască și să ne amână.

N-aș înțelege de ce să nu se amâne? Mai ales că și noi suntem aproape de calificare și Farul e aproape de calificare. Eu spun că 100% nu este venită decizia de la domnul Hagi”, a , la TV .

„De la Ligă trebuie să vină decizia să se amâne meciul! Nu cred că s-ar supăra domnul Rotaru, pentru că la anul, domnul Rotaru poate să fie în același scenariu și va avea nevoie de amânarea unui meci.

Matei are probleme la picior, dar mâine îi vom face RMN și vom vedea exact ce are. Cu siguranță nu va juca în retur. Și Păun are probleme, dar probleme mai ușoare, poate reveni până la meciul retur”, a mai spus oficialul covăsnenilor.