Sepsi are un obiectiv clar după ce a ratat play-off-ul din SuperLiga: „Asta ne dorim cu toții”

, în penultima etapă a sezonului regulat din Superligă, și , așadar a pierdut orice șansă de a evolua în play-off. Marcatorul covăsnenilor, Marius Coman, și portarul Roland Niczuly au tras concluziile la finalul întâlnirii.

Marius Coman: „Ne dorim să câștigăm play-out-ul și să mergem în Europa”

Marius Coman a deschis scorul pentru Sepsi în minutul 30 al partidei cu CFR cu o execuție simplă, din câțiva metri, după ce Hindrich a intervenit la șutul trimis de Oberlin. A fost al treilea meci la rând cu gol marcat pentru Coman contra „feroviarilor”, după Corvinul – CFR 4-0 în sferturile Cupei României Betano din sezonul trecut și CFR – Sepsi 3-3 în turul actualei stagiuni.

ADVERTISEMENT

„Nu astăzi am pierdut play-off-ul. Meritam să câștigăm, cele mai clare ocazii le-am avut noi, mai ales în a doua repriză, cu puțină atenție sau șansă puteam să facem 2-1. Rădeam și eu în vestiar că CFR-ul este victima mea preferată, trei din trei. Sper să fi trecut peste pasa mai nasoală din punct de vedere al golurilor. CFR-ul e o echipă mare, când are o ocazie, te taxează, și din păcate noi n-am reușit să-i taxăm la ocaziile pe care le-am avut. Până la urmă, ne bucurăm de un punct și mergem în play-out” a declarat atacantul la flash-interviul de la finalul partidei.

Sepsi nu a fost deloc constantă în acest sezon, dar a obținut rezultate pozitive în ultimele două partide. Marius Coman a anunțat ce obiectiv vor avea covăsnenii în play-out: „Am trecut printr-o perioadă grea, au fost mai multe lucruri interne. Important e că în ultimele două meciuri am arătat ca echipă spirit și atitudine, dacă o ținem tot așa, o să fim foarte bine în play-out. Ne dorim cu toții să câștigăm play-out-ul, din câte știu se poate merge în Europa din play-out”.

ADVERTISEMENT

Transferat în vară de Sepsi, de la Corvinul, Marius Coman a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive în cele 28 de partide jucate în Superligă. Acesta a evoluat la juniori pentru CFR Cluj și a strâns inclusiv cinci meciuri la prima echipă în sezonul 2017-2018, înainte de a semna cu rivala U Cluj.

Roland Niczuly: „Nu în această seară s-a pierdut play-off-ul”

Roland Niczuly a revenit în poarta lui Sepsi la meciul cu FC Hermannstadt de pe 14 februarie după aproape o lună de zile în care nu a evoluat deloc. Goalkeeperul a avut prestații pozitive în disputele cu UTA și CFR, primind doar câte un singur gol în fiecare meci.

ADVERTISEMENT

Niczuly a afirmat că Sepsi nu a pierdut calificarea în play-off în această seară, ci în alte dispute din care covăsnenii nu au luat puncte. „A fost un meci reuşit din partea noastră. Am avut foarte multe ocazii. Este păcat că nu am reuşit să luăm cele trei puncte, să menţinem suspansul până în ultima etapă. Am dat maxim.

ADVERTISEMENT

După părerea mea, nu în această seară s-a pierdut play-off-ul. Nu vreau să îi desconsider pe cei de la Slobozia, chiar îi respect, dar suntem singura echipă care nu a obţinut niciun punct în două meciuri cu ei. În ultimele două meciuri am jucat mult mai bine. Am avut trei ocazii singuri cu portarul. Meciul a trecut, este istorie, trebuie să privim înainte şi să muncim la fel de bine” a declarat portarul de 29 de ani.

Sepsi a ajuns la 41 de puncte după această remiză și va încheia etapa pe locul 7. În ultima rundă a sezonului regulat, gruparea din Sfântu Gheorghe va juca în deplasare pe terenul Petrolului.