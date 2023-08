Sepsi – Bodo/Glimt live stream ora 20:00 în manșa tur a play-off-ului Conference League

Meciul Sepsi – Bodo/Glimt are loc joi, 24 august, de la ora 20:00, în cadrul manșei tur a play-off-ului Conference League. Covăsnenii sunt la 180 de minute, plus eventuale prelungiri și lovituri de departajare, de cea mai mare performanță europeană, însă șansele sunt sub 50 la sută pentru că echipa norvegiană este un adversar extrem de puternic și pleacă din postura unui favorit cert.

Unde se joacă meciul Sepsi – Bodo/Glimt

Confruntarea Sepsi – Bodo/Glimt se desfășoară joi, 24 august, de la ora 20:00, pe stadionul echipei covăsnene, în manșa tur a play-off-ului Conference League. Este o partidă care este așteptată cu un enorm interes, urmând a se disputa cu casa închisă. Așa s-a întâmplat și la precedentele două partide din Europa, returul cu CSKA Sofia din turul 2 preliminar și turul cu Aktobe din turul 3 preliminar.

Sepsi s-a depășit pe sine, în fața lui CSKA Sofia a fost outsider și puțină lume a crezut că elevii lui Liviu Ciobotariu ar putea elimina un brand în Europa de Est precum CSKA Sofia. Cu Aktobe Sepsi a fost ea echipa favorită și a trecut prin mari emoții, marcând în Kazahstan în ultimele minute golul calificării. Bodo Glimt este însă la un nivel net superior și ar fi cu adevărat o mare surpriză dacă Sepsi ar învinge chiar și pe teren propriu.

Cine transmite la TV partida Sepsi – Bodo/Glimt

Partida Sepsi – Bodo/Glimt se joacă joi, 24 august, de la ora 20:00, pe stadionul echipei covăsnene, în turul play-off-ului Conference League și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO. Liviu Ciobotariu a recunoscut că echipa sa este outsider dar crede că acest lucru este în folosul echipei sale, deoarece presiunea este pe norvegieni.

La Sfântu Gheorghe joi, 24 august, meteorologii avertizează că sunt mari posibilități să avem parte de o zi cu fenomene de instabilitate accentuată, acest lucru însemnând că deși vor fi la amiază în jur de 29 de grade iar la ora partidei în jur de 24-25 ploaia ar putea strica multe socoteli, pentru că ar urma să fie însoțită de vânt puternic și descărcări electrice, cu probabilitate să se întâmple aceste fenomene chiar în timpul jocului. Arbitrul partidei este francezul Ruddy Buquet, 46 de ani, care a mai condus un meci nebun în 2013, Astra – Trencin 2-2, toate cele patru goluri fiind marcate începând din minutul 83!

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi – Bodo/Glimt

nu are probleme de lot pentru meciul cu Bodo/Glimt. Marea lui nemulțumire este legată doar de faptul că deși Politehnica Iași a fost de acord să amâne meciul cu covăsnenii, programat duminică, 27 august, LPF a anunțat că nu poate face acest lucru deoarece Universitatea Craiova nu este de acord să facă același lucru în privința partidei cu Farul.

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a explicat faptul că nu se poate juca un meci și altul să fie amânat din rândul echipelor noastre prezente în play-off-ul Conference League. O decizie care complică mult lucrurile pentru covăsneni, care au sperat într-un răspuns favorabil și care îl obligă pe antrenorul Liviu Ciobotariu să trimită multe rezerve pe teren la Iași.

Cote la pariuri la jocul Sepsi – Bodo/Glimt

Sepsi are cu adevărat o misiune foarte grea, lucru consemnat și de casele de pariuri, care acordă cota de 1,90 echipei norvegiene pentru a se impune încă din prima partidă, cea de la Sfântu Gheorghe. 4,40 este cota pentru ca oamenii lui Liviu Ciobotariu să răstoarne calculele hârtiei. 1,25 este cota la șansă dublă X2 și 2,10 pentru șansă dublă 1X. Un gol marcat de Bodo/Glimt are cotă 1,22 iar o reușită a gazdelor cotă 1,85. La calificare lucrurile sunt mult mai evidente în favoarea nordicilor: 1,30 Bodo/Glimt, 3,60 Sepsi.

Covăsnenii au ajuns în play-off după ce au eliminat pe CSKA Sofia în turul 2 preliminar, 2-0 și 4-0, pe Aktobe în turul 3 preliminar, cu multe emoții, 1-1 acasă și 1-0 în deplasare cu Aktobe din Kazahstan. Sepsi a făcut două meciuri perfecte cu Steaua Bulgariei după care a arătat și fața mai puțin plăcută contra kazahilor, Liviu Ciobotariu recunoscând că echipa sa a avut și mult noroc. a jucat tot două tururi preliminare, victorii la pas în toate partidele: turul 2 4-2 și 3-0 cu Bohemians Praga, 3-0 și 3-0 cu Pyunik Erevan.