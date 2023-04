Sepsi – CFR Cluj, live stream, ora 19:00, în prima semifinală a Cupei României Betano. Echipele de start

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj are loc miercuri, 26 aprilie, cu începere de la ora 19:00, în prima semifinală a Cupei României Betano. Covăsnenii sunt deținătorii trofeului după victoria cu 3-1 cu FC Voluntari din sezonul trecut și obiectivul este păstrarea trofeului, pentru a putea evolua în preliminariile Conference League. Dan Petrescu are o salbă de titluri cu CFR Cluj, dar din palmaresul său lipsește succesul în Cupa României Betano.

Unde se joacă meciul Sepsi – CFR Cluj

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj se dispută miercuri, 26 aprilie, de la ora 19:00, pe stadionul echipei covăsnene, în prima semifinală a Cupei României Betano. A doua semifinală are loc joi, 27 aprilie, pe Arena Cluj între echipa locală Universitatea și UTA. Finala va avea loc pe data de 24 mai pe noul și modernul stadion Municipal din Sibiu, ținându-se cont de faptul că din faza semifinalelor au rămas numai echipe din Ardeal.

Evident, va fi mare afluență de public la meciul Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj, mai ales câ este și o partidă extrem de importantă, urmând a decide prima finalistă a ediției 2022-2023 a Cupei. Dan Petrescu a respectat tradiția de a fi nemulțumit înainte de orice meci, dar recunoaște faptul că își dorește mult să completeze colecția sa de trofee cu prima victorie în Cupa României.

Cine transmite la TV partida Sepsi – CFR Cluj

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj se joacă miercuri, 26 aprilie, de la ora 19:00, pe stadionul echipei covăsnene, în prima semifinală a Cupei României Betano și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe cele trei posturi de televiziune care transmit fotbal românesc, Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe miercuri, 26 aprilie, este o vreme total potrivnică fotbalului. Este o zi mohorâtâ, foarte rece, maxima fiind de 8 grade la ora amiezii, în jur de 4 grade la ora partidei și suplimentul complet nedorit îl reprezintă reprizele de ploaie care vor avea loc pe parcursul zilei. Meciul va fi condus de arbitrul Adrian Cojocaru din Galați.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi – CFR Cluj

Antrenorul gazdelor, , este un tehnician destul de fericit, pentru că nu are decât o absență, absolut nesemnificativă, atacantul Roland Nagy. Bergodi vrea foarte multă atenție din partea apărării și spune că trebuie foarte multă răbdare pentru a găsi fisura decisivă în defensiva clujeană, după ce recent CFR a câștigat în campionat, acasă, cu 2-1 în fața lui Sepsi.

Dan Petrescu are niște probleme de lot destul de importante, pentru că doi oameni de bază, fundașul dreapta Cristi Manea și polivalentul Ciprian Deac sunt out, ultimul până la final de sezon după operația la umăr. Petrescu e și acum supărat pe arbitrul Sebastian Colțescu de la meciul cu Farul, pierdut în ultima etapă, în care centralul din Craiova a fost acuzat de arbitraj pro-dobrogeni. Dar revine după mai bine de o lună

Cote la pariuri la jocul Sepsi – CFR Cluj

Surprinzător, campioana ultimelor cinci sezoane, formația clujeană, nu este favorită în acest meci. Sepsi este favorita caselor de pariuri, la cota de 2,30, în timp ce oaspeții au primit 3,70. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 un neașteptat de mare 1,70. Cine ajunge în finală are 1,60 pentru covăsneni și 2,30 pentru clujeni. Un gol marcat de Sepsi are cotă 1,30, o reușită a oaspeților ajunge la 1,50.

În afara meciurilor din campionat, unde CFR a făcut legea cu mici excepții, au mai fost două partide. Una în 2019 în Cupa României, câștigatâ de CFR la Sfântu Gheorghe cu 1-0 și o alta în 2022, în Supercupa României, unde fostul atacant al Clujului, Mario Rondon, a adus trofeul pentru Sepsi în minutul 85, cu scorul de 2-1.

