Sepsi – CFR Cluj nu s-a terminat nici acum. Marcel Pușcaș, dat în judecată! „Un bufon! Ar trebui să le dea banii înapoi pariorilor pe care i-a păcălit”. Video exclusiv

contând pentru etapa 29 din SuperLiga și a ratat șansa de a trece din nou pe primul loc în clasament. Totuși, rezultatul este unul care să mulțumească dintr-un anumit punct de vedere, pentru că a infirmat speculațiile apărut înainte că partida se va termina cu o victorie fără emoții a gazdelor.

Cristi Balaj, răspuns acid la acuzațiile fără acoperire ale lui Marcel Pușcaș: „Un bufon!”

FC U Craiova este în luptă directă cu Sepsi pentru ocuparea ultimului loc din play-off. Pentru a ieși învingători, oltenii aveau nevoie ca echipa covăsneană să se împiedice în ultimele două meciuri rămase de disputat din sezonul regular, cu CFR Cluj pe teren propriu și cu FCSB în deplasare.

Și pentru a pune o mare presiune pe adversari, înaintea meciului dintre Sepsi și CFR Cluj. El a insinuat în mod repetat că echipa lui Bergodi se va impune acum și îi va ceda apoi ambele partide din play-off campioanei. Lucru care s-a dovedit total lipsit de temei. Meciul s-a jucat pe bune, iar indiferent de decizia Comisiei de Recurs în cazul scandalului de xenofobie.

Dar, Marcel Pușcaș nu a scăpat netaxat pentru afirmațiile sale. Și o replică foarte dură a primit-o din partea omologului său de la CFR Cluj, Cristi Balaj, care a intervenit în direct la emisiunea

„Oboseala și-a spus cuvântul, efortul a fost foarte, foarte mare. Jucătorii au vrut să câștige, dar nu neapărat pentru a răspunde acuzelor. Noi am fi jucat la fel chiar dacă nu ar fi apărut acele discuții în mass media. Să nu vă imaginați că noi am jucat pentru că am vrut să-i demonstrăm lui Marcel Pușcaș. Suntem copii…

Nu neapărat pentru că ne-a interesat ce zic alte persoane. Am fost iritați și dezamăgiți că fiind aici de atâția ani în fotbal, știind că avem nevoie de victorii, lotul pe care-l avem, cu mulți jucători străini, mulți dintre ei nici nu știau cum s-ar putea face…

Nu știu cum s-ar face un blat… Nu știu nici măcar să-l gătesc, darămite să-l faci în fotb al. Mi se pare mult, mult mai greu. E nevoie de oameni ca să poți să faci așa ceva.

Dar cei care au adus în discuții acest subiect probabil că știu. Cine să se facă de rușine? Păi Marcel Pușcaș, cine să fie? Ar trebui să le dea banii înapoi celor pe care i-a păcălit că va fi victoria lui Sepsi. Cei care au pus la casele de pariuri să meargă să-i ceară banii înapoi lui Marcel Pușcaș. Din punctul ăsta de vedere s-a făcut de rușine.

Nu e o problemă că spui, dar să repeți în mod obsesiv mi se pare total deplasat. În prmul rând, Comisiile ar trebui să se sesizeze singure. Este un oficial al unei echipe. Dar o să apară în fața Comisiei și… Nu întâmplător am folosit acel cuvânt, bărbat… Asumă-ți! Pentru că ai sugerat în mod obsesiv că va fi o victorie a celor de la Sepsi. Putea să se întâmple…

O să vină și o să spună «domnule, eu așa am auzit», că așa zicea Vox Populis și nu știu ce alte expresii a folosit. Poporul, țara, partidele politice, nu știu ce a mai amintit. Putea să spună jucătorii care au probleme cu legea. Toți spuneau că va fi blat. Bine mă, du-te la Poliție dacă ai informații sau dacă simți ceva”, și-a început Cristi Balaj discursul la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj îl va da în judecată pe Marcel Pușcaș: „A făcut un circ!”

Apoi, președintele campioanei a anunțat și ce măsuri va lua împotriv a lui Marcel Pușcaș. S-a pregătit deja un document care va fi transmis mai departe organelor abilitate, pentru ca oficialul oltenilor să fie tras la răspundere.

„Precis vom face și noi ceva. Am solicitat departamentului juridic ca să pregătească un document în acest sens. Eu am avut o relație chiar foarte bună cu el. Nu pot decât să-mi arăt dezamăgirea. Și nu neapărat pentru că a gândit sau a spus. A insistat, asta m-a deranjat cel mai mult. Adică faci un circ.

Aveți impresia că noi am jucat ca să le demonstrăm lor ceva? Așa am ajuns? Probabil la un club de amatori se procedează în felul acesta. Nu știu dacă aceste declarații i-au afectat pe jucători, habar nu am.

Nu știu dacă i-au afectat, pentru că am avut noi grijă să le explicăm. Am venit cu o primă suplimentară, pe lângă ceea ce au în contract, întrucât voiam neapărat să câștigăm. Pentru noi, este vital să câștigăm meciuri pentru a câștiga campionatul. Ne interesează pe noi soarta altor echipe, calculele lor? Dacă au ajuns aici e vina lor… Dacă noi am ajuns cu șanse de a cîștiga titlul este meritul nostru.

Au apărut nenumărate articole și a trebuit să le explicăm jucătorilor străini, nu înțelegeau ce se întâmplă. Ei nu înțelegeau de ce se scriu lucrurile acestea. Promovăm un bufon, asta facem. În loc să ne ocupăm de fotbal”, a încheiat Cristi Balaj.

