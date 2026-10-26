Sepsi – Craiova 0-5 sau 5 lucruri live de la meciul campioanei: de la minutul la reculegere la steagul României în „patria” lui Dioszegi

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Sepsi – Craiova a închis etapa cu numărul 13 din SuperLiga. Partida de la Sfântu Gheorghe, urmărită live de 4186 de spectatori, a început abrupt, cu golul a la Mbappe al lui Romanciuk. A urmat penalty-ul care a ridicat sprâncene din care campioana a făcut 2-0, apoi o repriză secundă doar cu oltenii pe teren. Astea s-au văzut la TV, haideți să ne concentrăm pe câteva detalii live de pe stadion.

Sepsi – Craiova, meciul la care nu s-a auzit nici respirația la minutul de reculegere

1. Covăsnenii ne-au obișnuit cu prezentarea de NBA a jucătorilor de fotbal înainte de meci. Nu știam cum arată un minut de reculegere, nici nu ne doream să aflăm, dar e ceva special în Covasna. Nu s-a auzit nici respirația celor din tribune când crainicul a cerut acest moment în memoria lui Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei. Asta apropo de ce se ceartă unii acum pe la televizor, , despre rasism, despre unde e limita tribunei. Unde se oprește bunul simț și de unde începe mizeria. Nu doar verbală.

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2. E greu de înțeles de ce galeriile oaspete „simt” nevoia să vină la Sfântu Gheorghe neapărat cu un steag al României… Nici Craiova nu a făcut excepție. Lăsând deoparte steagurile în culorile clubului sau ale diferitelor facțiuni, un steag tricolor „bonus” poate fi interpretat și ca o provocare la adresa gazdelor. Și nu vorbim aici doar de scandalurile apărute în urma , precedentul meci de acasă al echipei lui Dioszegi. De ce să vii tu, ca oaspete, cu steagul României la partidele de la Sfântu Gheorghe și nu îl folosești și pe teren propriu? Da, e România în Covasna, așa cum e și la Craiova. Dar de ce oaspeții vor s-o arate doar pe „Sepsi Arena”? Există vreun răspuns logic?

Filipe Coelho a avut cel mai liniștit meci al sezonului. Cum s-a comportat portughezul la Sepsi – Craiova?

3. Sepsi – Universitatea Craiova a fost cu siguranță meciul în care portughezul Filipe a avut cele mai puține emoții în actualul sezon. Jucătorii săi au tranșat rapid conturile, au rămas concentrați în ciuda scorului. Antrenorul a fost surprins de multe ori stând relaxat la marginea terenului, cu picioarele încrucișate și urmărind partida. La 3-0 s-a așezat pe bancă, ridicându-se uneori, probabil din cauza frigului.

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De partea cealaltă, Ovidiu Burcă a fost definiția agitației. A și avut motive să se enerveze, pentru că a simțit crisparea alor săi. Execuții greșite, poziționări neinspirate, crampoane alese prost pentru o suprafață de joc umedă.

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4. Sunt extrem de interesant de urmărit „de sus” cele două sisteme de joc ale Universității Craiova, ofensiv și defensiv. Când atacă, echipa lui Coelho se așează uneori chiar și într-un 3-1-6. Singurul care rămâne puțin în spate este Tudor Băluță, în rest artileria grea, cu Mora, Matei, , Cicâldău, Baiaram, Assad. La fel de adevărat se observă un „curat” 5-4-1 când adversarul atacă, dirijorul liniei de fund fiind stoperul central, Nikola Stevanovic.

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Simon Elisor, golgheter în SuperLiga cu o medie uluitoare de goluri per minute jucate

5. Vești bune și de pe „frontul” lui Ștefan . După multă vreme, acesta a simțit aprecierea fanilor, fiind aplaudat la ieșirea de pe teren. Baiaram a fost înlocuit cu Tavares, a ieșit pe partea opusă, unde se afla galeria olteană, și a avut o primire ca pe vremuri. Nici nu a apucat Baiaram să ajungă la banca de rezerve, că nou-intratul Elisor a făcut 0-4, la prima atingere de balon! Excepțional! Mai puțin de un minut pentru un nou gol al actualului golgheter din SuperLiga. „Dublă” peste 8 minute! Are 8 meciuri, 9 goluri în 307 minute jucate în SuperLiga! Calculați și voi: un gol la 34 de minute!

Campioana Craiova a defilat la Sfântu Gheorghe și urcă pe 2, la un punct de Dinamo. Cel mai bun atac, cea mai bună apărare. Rămâne o virgulă și acum, așa cum tot rămâne de câteva meciuri încoace: de ce nu mai poate prinde nici măcar 2-3 minute pe teren? E totul roz, nu?