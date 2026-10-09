Sepsi – Dinamo, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Nuno Campos îl înfruntă pe Ovidiu Burcă

Liderul Dinamo caută un nou succes în SuperLiga. În cadrul etapei 11, prima după pauza internațională, echipa pregătită de Nuno Campos va evolua vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Dinamo are un parcurs excelent în SuperLiga. „Câinii” au 9 meciuri la rând fără eșec, singura înfrângere a sezonului sosind chiar în prima etapă, 0-1 cu Petrolul. În runda precedentă, echipa lui Nuno Campos a spulberat-o pe Farul cu 4-0 și s-a menținut pe primul loc în clasamentul primei divizii.
De partea cealaltă, Sepsi a suferit un eșec dramatic înainte de pauza internațională, 0-1 la Arad contra UTA-ei, și ocupă momentan locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu 13 puncte. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă are un parcurs bun pe teren propriu, unde nu a suferit nicio înfrângere, deși le-a întâlnit până acum pe FCSB, U Cluj și CFR Cluj.
Dinamo conduce clasamentul înainte de startul etapei 11, cu 23 de puncte, la două lungimi în fața rivalei Rapid, care va evolua în această rundă pe terenul Universității Cluj. Podiumul este completat de campioana Universitatea Craiova, care va întâlni duminică „lanterna roșie” Csikszereda.
Alături de gruparea din Miercurea Ciuc, în zona periculoasă a clasamentului se mai află nou-promovata FC Voluntari, Oțelul, grupare care și-a schimbat antrenorul în această pauză competițională, dar și FC Argeș. Sepsi ocupă poziția a 9-a, însă ar putea fi depășită de mai multe formații în cazul unui eșec contra „câinilor”.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|10
|7
|2
|1
|23-7
|23
|2
|Rapid
|10
|6
|3
|1
|14-6
|21
|3
|Univ. Craiova
|10
|6
|2
|2
|24-9
|20
|4
|Petrolul
|10
|6
|1
|3
|13-12
|19
|5
|U Cluj
|10
|6
|0
|4
|17-14
|18
|6
|Farul
|10
|3
|5
|2
|14-14
|14
|7
|Corvinul
|10
|3
|4
|3
|11-9
|13
|8
|CFR Cluj
|10
|4
|1
|5
|16-17
|13
|9
|Sepsi OSK
|10
|3
|4
|3
|7-10
|13
|10
|UTA
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|11
|FCSB
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|12
|FC Botoşani
|10
|2
|5
|3
|14-12
|11
|13
|FC Argeș
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|14
|Oțelul
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|15
|FC Voluntari
|10
|2
|2
|6
|9-22
|8
|16
|Csikszereda
|10
|0
|1
|9
|6-23
|1
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Statisticile nu sunt disponibile.
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Nu există comentarii disponibile.
Partida de la Sfântu Gheorghe este una importantă pentru ambele formații. Ovidiu Burcă și Nuno Campos vor încerca să trimită în teren cele mai bune formule disponibile. Covăsnenii s-ar apropia de zona play-off cu un succes, în timp ce „câinii” au nevoie de o victorie pentru a fi siguri că vor rămâne pe prima poziție. Echipele de start și așezările tactice ale celor două formații vor fi prezentate mai jos, înainte de fluierul de start.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Dinamo pornește cu prima șansă în meciul care va avea loc vineri la Sfântu Gheorghe. Cota pentru victoria „câinilor” în acest duel este 1.95, în timp ce un succes al formației din Covasna are cota 4.10. Varianta „X” are cota 3.50, iar pronosticul „Total goluri: peste 2.5” este cotat cu 2.05.