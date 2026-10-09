Sepsi – Dinamo, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Nuno Campos îl înfruntă pe Ovidiu Burcă

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Liderul Dinamo caută un nou succes în SuperLiga. În cadrul etapei 11, prima după pauza internațională, echipa pregătită de Nuno Campos va evolua vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Sepsi – Dinamo, în etapa 11 din SuperLiga României

Dinamo are un parcurs excelent în SuperLiga. „Câinii” au 9 meciuri la rând fără eșec, singura înfrângere a sezonului sosind chiar în prima etapă, 0-1 cu Petrolul. În runda precedentă, echipa lui Nuno Campos a spulberat-o pe Farul cu 4-0 și s-a menținut pe primul loc în clasamentul primei divizii.

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De partea cealaltă, Sepsi a suferit un eșec dramatic înainte de pauza internațională, 0-1 la Arad contra UTA-ei, și ocupă momentan locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu 13 puncte. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă are un parcurs bun pe teren propriu, unde nu a suferit nicio înfrângere, deși le-a întâlnit până acum pe FCSB, U Cluj și CFR Cluj.

Superliga Sepsi OSK 2026-10-09T18:00:00Z Dinamo

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte şi după Sepsi – Dinamo

conduce clasamentul înainte de startul etapei 11, cu 23 de puncte, la două lungimi în fața rivalei Rapid, care va evolua în această rundă pe terenul Universității Cluj. Podiumul este completat de campioana Universitatea Craiova, care va întâlni duminică „lanterna roșie” Csikszereda.

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Alături de gruparea din Miercurea Ciuc, în zona periculoasă a clasamentului se mai află nou-promovata FC Voluntari, în această pauză competițională, dar și FC Argeș. Sepsi ocupă poziția a 9-a, însă ar putea fi depășită de mai multe formații în cazul unui eșec contra „câinilor”.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 10 7 2 1 23-7 23 2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21 3 Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20 4 Petrolul 10 6 1 3 13-12 19 5 U Cluj 10 6 0 4 17-14 18 6 Farul 10 3 5 2 14-14 14 7 Corvinul 10 3 4 3 11-9 13 8 CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13 9 Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 10 UTA 10 3 3 4 14-15 12 11 FCSB 10 3 3 4 13-17 12 12 FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11 13 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 14 Oțelul 10 2 4 4 11-15 10 15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8 16 Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – Dinamo: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Meciul dintre Sepsi și Dinamo beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK aflați toate informațiile legate de fiecare jucător care intră pe teren: goluri, pase de gol, șuturi, pase, faulturi suferite sau comise, cornere, intervenții ale portarilor, cartonașe și poziții de offside.

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Casele de pariuri din România oferă cote pentru numeroase astfel de statistici, inclusiv pentru performanțele individuale ale fotbaliștilor. „Șuturi” reprezintă numărul execuțiilor spre poartă, „șuturi pe poartă” sunt cele care sunt cadrate, „faulturi” indică abaterile comise, iar „offside” arată de câte ori un jucător este surprins în poziție neregulamentară. Toate aceste date pot fi urmărite și analizate în timp real pe parcursul meciului.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfăşurarea meciului Sepsi – Dinamo. LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă va oferi și un comentariu în timp real al partidei de la Sfântu Gheorghe. În această secțiune aveți informații minut cu minut despre partida din etapa 11: goluri, ocazii mari, schimbări, cornere, cartonașe, șuturi, intervenții ale portarilor sau faze analizate de VAR. Toate momentele importante ale meciului vor apărea mai jos, în timp real, imediat după ce se produc.

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Echipele de start şi schimbări la Sepsi – Dinamo

Partida de la Sfântu Gheorghe este una importantă pentru ambele formații. Ovidiu Burcă și Nuno Campos vor încerca să trimită în teren cele mai bune formule disponibile. Covăsnenii s-ar apropia de zona play-off cu un succes, în timp ce „câinii” au nevoie de o victorie pentru a fi siguri că vor rămâne pe prima poziție. Echipele de start și așezările tactice ale celor două formații vor fi prezentate mai jos, înainte de fluierul de start.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri Sepsi – Dinamo

Dinamo pornește cu prima șansă în meciul care va avea loc vineri la Sfântu Gheorghe. Cota pentru victoria „câinilor” în acest duel este 1.95, în timp ce un succes al formației din Covasna are cota 4.10. Varianta „X” are cota 3.50, iar pronosticul „Total goluri: peste 2.5” este cotat cu 2.05.