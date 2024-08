Video fabulos! „Sepsi făcea 5 contra 2. Erau la măgărușul!”. Șumudică s-a ridicat în studio și a făcut analiza la sânge a Rapidului la 2-2 cu Sepsi. „Mă uitam și am crezut că sunt un bou”

Rapid are parte de un start de sezon sub așteptări. Giuleștenii au 3 remize și o înfrângere în primele 4 etape din SuperLiga și ocupă abia locul 12 în clasament. Ultimul pas greșit al alb-vișiniilor . Marius Șumudică a explicat pe larg la FANATIK SUPERLIGA că așezarea în teren a Rapidului a fost dezastruoasă.

Marius Șumudică, analiză complexă a Rapidului la meciul cu Sepsi: „N-am văzut în viața mea așa ceva”

Sepsi a deschis scorul în minutul 1 prin Kevin Varga. Rapid a restabilit egalitatea după doar două minute prin Blazek. Formația patronată de Dan Șucu a intrat în avantaj la cabine, grație golului marcat de Petrila înainte de pauză. Debeljuh a stabilit scorul final în minutul 68 (2-2).

, a fost uluit de jocul tactic al Rapidului în duelul cu Sepsi. Antrenorul român, specialist FANATIK SUPERLIGA, a făcut o analiză complexă a prestației giuleștenilor. „Cei trei fundași centrali trebuiau să încerce să construiască, plus că ai un portar Aioani, care joacă destul de bine cu piciorul, să ai superioritate.

Ce făcea Sepsi? Trimitea trei inși direct pe cei trei fundași centrali ai Rapidului. Trimițând trei inși, tu automat pe benzi trebuia să-l urci pe Manea și pe Micovschi. Astfel, eliminai prima linie de pressing a lor. Ce făcea Niczuly foarte bine cu piciorul. Atenție! Niczuly făcea lucrul ăsta, Sepsi jucând doar în 2 fundași centrali.

Pierdeau unul și tot găseau superioritate. Tu joci în 3 fundași centrali și tot nu găsești superioritate. Aioani la meciul cu Sepsi, 90% din mingi le-a jucat direct pe vârf. Unde? Ninaj domina duelurile aeriene. Ciobotariu domina duelurile aeriene, plus că se accidentează Burmaz.

La mijlocul terenului eu n-am văzut în viața mea 2 jucători să joace liberi tot meciul, Alimi și Kallaku. Alimi tot meciul a primit mingea unde a vrut și unde nu a vrut. Calitatea lui este să nu piardă mingea și are calitate foarte bună de îndemânare, să conducă mingea, dar este foarte lent.

„Măgărușul în orice zonă de teren. În părțile laterale ei te-au omorât”

Eu nu am înțeles la un moment dat ce sistem s-a jucat. S-a jucat în 3-5-2. De fapt au jucat un 3-4-1-2 cu Petrila în spatele a doi atacanți. În momentul în care i-au dat drumul lui Petrila, Sepsi au avut 3 contra 2 la mijloc tot timpul. Eu la un moment dat am crezut, pe cuvântul meu de onoare, că este 5 contra 2, măgărușul în orice zonă de teren.

O singură dată au exagerat, a pierdut Alimi mingea la mijlocul terenului și pe tranziție negativă nu au fost în stare să se retragă și au luat gol de la Petrila pe o minge deviată. Atenție! Sepsi este o echipă care nu are jucători de viteză în atac. Atenție ce se întâmplă când va veni o echipă cu viteză, precum Dinamo. Mă refer la Selmani, Abdallah și Politic, jucători de viteză.

În sistemul ăsta în momentul în care tu ai benzile laterale descoperite, fiindcă atât Micovschi, cât și Manea, îi prindeau foarte sus, și tu în trei fundași centrali nu poți să acoperi toată latura terenului, nu ai cum! În părțile laterale ei te-au omorât, au pasat și au venit o grămadă de centrări”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, scos din sărite de așezarea în teren a lui Cristi Ignat: „Scuză-mă că mă ridic. N-am văzut în viața mea”

Rapid a trimis formula 3-5-2 la meciul cu Sepsi. Cristi Ignat, tânărul fundaș central cu evoluții apreciate la Rapid în ultima vreme, a fost trimis pe un alt post decât cel obișnuit. Fundaș central de meserie, Cristi Ignat a fost nevoit să folosească piciorul stâng pentru a pasa la colegii din centru, detaliu care l-a scos din sărite pe Marius Șumudică.

„Eu am făcut o radiografie din punct de vedere tactic la ceea ce am văzut eu ieri. Ei nici mingea a doua nu o câștigau. Mingea a doua înseamnă în momentul în care apărătorii tăi sau…

Mi-am adus aminte, îl pui pe Ignat să joace pe picior invers, în partea stângă? El orice ce făcea. Scuză-mă că mă ridic. El mânca așa cu furculița (n.r. își duce mâna peste cap). N-am văzut în viața mea.

Deci tu joci cu el, îi dai copilului încredere, joacă bine în partea dreaptă. Îl duci în partea stângă care să dea cu piciorul stâng și să dea cu piciorul așa? Automat, tu fiind în partea stângă, limitezi metrii de teren unde poți să joci și poți să joci numai aici. Tu nu poți să te așezi așa că piciorul stâng, piciorul de sprijin, să înțeleagă lumea, îți dă direcția pasei. El nu juca niciodată în diagonală, juca numai aici.

„Dacă el a jucat bine în partea dreaptă de ce faci asta?”

De ce faci lucrul ăsta? N-am înțeles. Dacă el a jucat bine și ți-a jucat bine în partea dreaptă tu ce faci? Îl bagi pe Braun în partea dreaptă, îl aduci pe Ignat în partea stângă. Continui cu Blazek și sunt ferm convins că Săpunaru, dacă era ok din punct de vedere fizic, juca. Nu joci cu Săpunaru, se accidentează și Blazek la un moment dat, am văzut că are ceva la spate.

Nu vreau să vorbesc de partea fizică. Ceea ce am văzut la Rapid în momentul de față mi se pare că nu sunt bine din punct de vedere fizic. Asta e părerea mea. Îl duci pe Ignat pe care în loc să-i dai încredere să crească, îl limitezi, îi dai în cap. Nu are piciorul stâng și automat tu nu construiești. După care încerci să joci doar minge lungă pe vârf.

În momentul în care Ninaj sau Ciobotariu câștigau mingea, primii care recuperau mingea a doua erau mijlocașii lor, Alimi, Kallaku, Mino Sota. Tu știi cine a jucat mijlocaș central la Rapid în meciul cu Sepsi? Al 4-lea fundaș central, Iacob. N-am văzut în viața mea. Să joci acasă cu Sepsi și mijlocașul tău număr 6 să fie Iacob în condițiile în care mai joci cu trei fundași centrali lasă-mă să cred că am trăit 20 de ani și sunt un bou.

Scuză-mă, dar sunt un bou, n-am înțeles nimic din fotbalul ăsta, dacă eu, Rapid București, joc acasă cu 3 fundași centrali Braun, care nu-i fundaș central, Blazek care a avut mari probleme și a ieșit accidentat. Îl duc pe Ignat în partea stângă să-l omor, joc cu Iacob în fața apărării. Automat joc cu 4 fundași centrali. Cu cine să construiesc? Iacob are repere să stea jumătate întors? Trebuie să stai jumătate întors ca mijlocaș central, să primești mingea. Ei d-aia nu au putut să construiască”, a fost analiza complexă a lui „Șumi” la FANATIK SUPERLIGA.

