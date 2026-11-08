Sepsi – FC Voluntari, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Sepsi și FC Voluntari, două echipe aflate în criză, se întâlnesc la Sfântu Gheorghe duminică, 8 noiembrie, în etapa 15 din SuperLiga. FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Partida va putea fi urmărită începând cu ora 16:00, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sepsi – FC Voluntari în etapa 15 din SuperLiga României

Atât Sepsi, cât și FC Voluntari traversează perioade foarte complicate în SuperLiga. Echipa pregătită de Ovidiu Burcă are un singur succes în ultimele două luni, 3-1 pe teren propriu cu CFR Cluj în septembrie, iar în etapa precedentă a pierdut două puncte importante în duelul de la Galați cu Oțelul, fiind egalată în prelungiri.

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De cealaltă parte, ilfovenii au ajuns la 6 eșecuri consecutive după , singurele victorii obținute în acest sezon fiind pe teren propriu, 1-0 cu UTA pe 1 august și 1-0 cu FC Argeș pe 7 septembrie. Cele două echipe au fost rivale în sezonul trecut al Ligii 2, câștig de cauză având Sepsi, care a promovat direct în SuperLiga. Până la urmă, în prima divizie a ajuns și FC Voluntari, care a învins-o pe Hermannstadt la baraj.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 15 Sepsi OSK 2026-11-08T14:00:00Z FC Voluntari Arbitri Arbitru centru: H. Feșnic Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: A. Cerei Al patrulea oficial: S. Vădana VAR: M. Bîrsan Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după Sepsi – FC Voluntari

Înainte de startul etapei 15, Sepsi se afla pe locul 11, cu 15 puncte, în timp ce FC Voluntari ocupa poziția a 15-a, penultima, cu doar 8 puncte. Ținând cont de forma din ultimele luni, cele două echipe ar urma să fie implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, așadar o victorie în meciul direct ar fi extrem de importantă.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 5 U Cluj 15 8 2 5 26-20 26 6 ▲ Farul 15 6 6 3 24-22 24 7 ▲ Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 ▼ UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 ▲ FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 12 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15 13 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 14 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – FC Voluntari: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida de la Sfântu Gheorghe are parte de statistici avansate OPTA. Pe durata jocului din etapa 15, pe FANATIK veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri, ocazii, șuturi, schimbări, cornere, cartonașe și intervenții ale portarilor. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. Casele de pariuri oferă cote pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Sepsi – FC Voluntari, LIVE comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos vă este pus la dispoziție și un LIVE TEXT, cu momentele importante ale meciului de la Sfântu Gheorghe. Aflați în timp real informații despre toate evenimentele care se vor petrece, inclusiv faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE de la Sepsi – FC Voluntari va fi actualizat pe parcursul confruntării, așadar nu veți rata cele mai importante evenimente.

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Echipele de start și schimbări la Sepsi – FC Voluntari

(46 de ani) și Florin Pîrvu (51 de ani) și-au condus echipele spre promovarea în SuperLigă, însă cele două formații au întâmpinat probleme în eșalonul de elită al fotbalului românesc, iar misiunea din acest sezon este evitarea retrogradării. Deciziile luate în acest meci ar putea fi decisive pentru cei doi tehnicieni, în special pentru Florin Pîrvu, care ar putea fi demis în cazul în care FC Voluntari nu se impune. Echipele de start, dar și așezările în teren, vor fi prezentate pe FANATIK.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Sepsi – FC Voluntari

Avantajată de statulul de gazdă și de poziția din clasament, Sepsi pornește cu prima șansă în meciul cu FC Voluntari, având cota 2.15 la victorie. O remiză are cota 3.45, la fel ca un succes al echipei pregătite de Florin Pîrvu. Varianta „Total goluri: peste 2.5” are cota 1.92.