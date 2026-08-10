Sepsi – FCSB 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 4. Remiză la Sfântu Gheorghe! Lider-surpriză la finalul etapei

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Sepsi și FCSB au remizat, 0-0, în ultima partidă a etapei 4 din SuperLiga. Ambele echipe au avut ocazii mari pe parcursul jocului, însă gazdele au trecut de mai multe ori pe lângă deschiderea scorului. Astfel, gruparea „roș-albastră” încheie runda pe locul 2, la un punct în urma liderului-surpriză FC Argeș.

Min. 90+4: Final de meci la Sfântu Gheorghe, duelul dintre Sepsi și FCSB se încheie la egalitate, 0-0.

Min. 79: Oberlin îl lansează excelent pe Cmiljanic, însă atacantul lui Sepsi nu poate controla balonul, iar Popa intervine și prinde mingea.

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Min. 65: Duarte și portarul Popa se încurcă reciproc la marginea careului, iar mingea ajunge la Bamgboye, care trimite spre poartă din cădere, însă șutul său trece pe lângă poartă.

Min. 58: Vianna centrează periculos în careu, iar Batubinsika intervine în fața lui Mawa și respinge balonul în corner.

Min. 46: A început repriza secundă, cu două modificări la FCSB. Gnahore și Pădurariu părăsesc terenul, fiind înlocuiți de Stoian și Radunovic.

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Min. 45+2: Cele două formații se află la egalitate după o repriză în care gazdele au avut ocaziile mai importante.

Min. 41: Popa o salvează pe FCSB! Bamgboye primește balonul în careu și trage la poartă, însă tânărul goalkeeper al „roș-albaștrilor” intervine.

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Min. 27: Ocazie mare pentru FCSB! Tănase îl lansează pe Cisotti, iar italianul scapă singur cu Lazar, însă portarul lui Sepsi intervine și respinge șutul.

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Min. 15: Ratare uriașă! Karamoko trimite o pasă excelentă peste defensiva oaspeților pentru Mawa, care scapă singur cu Popa, însă norvegianul ratează complet execuția, iar șutul său trece pe lângă poartă.

Min. 4: Ocazie pentru Sepsi! Oberlin îl driblează pe Pădurariu și trage din careu, însă balonul trece peste poarta apărată de Popa.

Min. 1: A început partida!

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Sepsi: Lazar – Cascardo, Vîrtej, Karamoko, Vianna – Silaghi, D. Andrei, Batzula – Bamgboye, Oberlin, Mawa. Rezerve: Gyenge – Cantauz, Cîmpean, Cmiljanic, Davordzie, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Heras, Nistor, Oteliță, Vătăjelu. Antrenor: Ovidiu Burcă

FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu – J. Paulo, Gnahore – Boutoutaou, F. Tănase, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Udrea – Dawa, Dăncuș, O. Popescu, Politic, M. Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Marius Baciu

Sepsi – FCSB în etapa 4 din SuperLiga României

În condițiile în care CFR Cluj – Universitatea Cluj a fost reprogramat, duelul dintre Sepsi și FCSB închide, pentru moment, etapa a 4-a din SuperLiga. Ambele echipe vin după câte o remiză în care au revenit pe tabelă. Covăsnenii au scos un 1-1 la Arad, cu Corvinul, după ce au fost conduși. Dincolo, FCSB a avut un deficit de două goluri cu Farul, dar a revenit în repriza secundă.

Superliga Sepsi OSK 2026-08-10T18:30:00Z FCSB

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte și după Sepsi – FCSB

și Oțelul, doar una dintre cele trei formații care încă nu a pierdut niciun meci în acest start de sezon. Roș-albaștrii au început campionatul cu două victorii identice: 2-0 cu FC Argeș și Csikszereda. Sepsi a pierdut la limită cu Rapid pe Giulești, după un gol primit pe final, apoi și-a revenit și a învins pe Universitatea Cluj (1-0) și a remizat cu Corvinul (1-1).

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9 2 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 3 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 4 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 5 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 6 ▲ Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6 7 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 8 ▲ Petrolul 4 2 0 2 2-5 6 9 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 10 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 11 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 12 ▲ FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – FCSB: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA, extrem de utile pentru pariori, sunt prezentate în secțiunea de mai jos. Pe toată durata partidei, cititorii FANATIK află tot ce se întâmplă pe teren. Sunt informații referitoare la jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe sau offside-uri. Putem afla și câte mingi au apărat portarii celor două echipe. Toate casele de pariuri oferă deja, de mai mulți ani, pariuri pe astfel de statistici: cartonașe, cornere, șuturi etc.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Sepsi – FCSB LIVE VIDEO comentariul în timp real

Un comentariu în timp real al acestui meci de la Sfântu Gheorghe dintre Sepsi și FCSB aduce informații legate de absolut tot ceea ce se petrece pe teren. Fazele majore (golurile, ocaziile, schimbările, minutele de prelungire acordate etc) sunt evidențiate mai îngroșat pentru ca publicul să fie la curent cu tot ceea ce este important.

Echipele de start și schimbări la Sepsi – FCSB

Echipele de start din Sepsi – FCSB apar mai jos, de îndată ce Ovidiu Burcă (46 de ani) și Marius Baciu (51 de ani) se decid asupra formulelor de joc. Fanii pot vedea tot aici și sistemul de joc ales de cei doi tehnicieni, dar și componența băncilor de rezerve. Pe parcursul meciului de la Sfântu Gheorghe vor fi marcate și momentele importante ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Sepsi – FCSB

FCSB pleacă favorită în meciul de la Sfântu Gheorghe, însă are o cotă destul de mare: 2,00 la Superbet. Gazdele primesc un 3,90. Un pariu recomandat la acest meci este „GG – ambele marchează” la o cotă de 1,80. Sepsi joacă bine acasă, în timp ce .