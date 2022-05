Sepsi jubilează după a doua finală de Cupă din ultimii trei ani. Ce prime vor încasa și care e secretul eliminării Universității Craiova: „Știam că o să cadă”

După ce s-a impus cu 2-1 la Sf. Gheorghe, . Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus cu 1-0 grație golului marcat de Ștefănescu în minutul 66 și va juca din nou finala Cupei României.

Reacțiile celor de la Sepsi după calificarea în finala Cupei României

Pentru covăsneni, meciul cu FC Voluntari va reprezenta a doua finală de cupă din ultimii trei ani. În 2020, Sepsi a ajuns în premieră în ultimul act, dar a pierdut cu FCSB, la Ploiești, scor 0-1. .

„Sunt incredibil de fericit pentru băieți, pentru spiritul grupului, pentru tot ce am făcut anul acesta. Este meritul lor, au jucat ca o echipă, și-au dat viața pe teren și este o victorie meritată. E munca lui Mister, el a făcut primul 11, el antrenează, iar noi îi suntem alături și la bine și la greu. Sperăm să revină cât mai repede alături de noi.

Meciul a fost la discreția noastră, am avut o ocazie mare și în prima repriză, prin Aganovic. În repriza a doua au pus presiune, ne-au băgat un pic în jumătatea noastră, dar am fost organizați și ne-am regrupat, ne-am dedublat, am reușit să marcăm golul victoriei.

Încă nu putem să ne declarăm fericiți, mai avem un hop. Vrem să terminăm pe locul 8 și ne putem gândi și la finala Cupei. Trebuie să o câștigăm. Am scos doar echipe de primă ligă și merităm să câștigăm Cupa. Sperăm să jucăm în Conference League.

Voluntari e o echipă care a meritat să intre în play-off, o echipă masivă, au forță, dar va fi un meci deschis. E o finală pe teren neutru, joc la a doua mea casă, acest oraș merită și suntem obligați să-i facem pe suporteri fericiți, jucăm a doua finală în 3 ani”, a declarat Robert Ilyes, antrenorul secund, după U Craiova – Sepsi 0-1.

Până la meciul cu FC Voluntari din finala Cupei României, Sepsi e angrenată și în lupta pentru locurile 7-8 din Liga 1. Covăsnenii au meci luni, 16 mai, de la ora 20:30, cu FC U Craiova 1948. Echipa lui Bergodi e pe locul 2 în play-out, cu 39 de puncte, la fel ca liderul Rapid și cu unul peste FC Botoșani.

„A fost un meci greu. Știam ce ne așteaptă aici. Mă bucur că am marcat și ne-am calificat în finală.Am înscris și în tur și în retur. Mă bucur că mi-am ajutat echipa, dar mai mult mă bucur că echipa a făcut o dublă excelentă și meritam să ne calificăm.

Știam că și ei au avut un meci greu. Și noi am avut cu Chindia un meci greu. Treabuia să câștigăm și noi. Am dat gol târziu, în minutul 70, dar am făcut un meci perfect. Ne bucurăm în seara asta și luni tot aici suntem. Sper să câștigăm și luni. Noi ne-am dorit să ajungem în finală, am ajuns și acum doi ani. Sper acum să câștigăm. E o finală deschisă, pe un stadion nou, sper să fie plin și să ne bucurăm de fotbal.

Cel mai bun să câștigă. Dacă reușim să câștigăm noi Cupa, o să salvăm sezonul”, a declarat Ștefănescu, unicul marcator al meciului de pe „Ion Oblemenco”.

„E fericire mare. După ce ne-am calificat în Europa, scriem iar istorie pentru club. Am intrat în finală. Mai avem două meciuri și sper să fie totul bine pentru noi. Repriza a doua cred că am intrat foarte bine. Prima repriză a fost echilibrată. Cred că a doua repriză a făcut diferența. Am fost mai pragmatici și ne-am dorit mai mult victoria.

Știam că au avut un meci greu cu FCSB. Știam că o să cadă după pauză. Și înainte am avut ocazii, dar după am profitat și am marcat. Jos pălăria pentru arbitraj, azi poate și eu am greșit. Arbitrii au fost de nota 10. Finala va fi un joc plăcut, cred că ambele echipe meritam în finală după cum ne-am prezentat în cupă, pe un stadion frumos”, a declarat Adnan Aganovic, care a luat cartonaș roșu în minutul 85.

Ce prime au jucătorii lui Sepsi pentru câștigarea Cupei României

Jucătorii lui Bergodi vor juca pentru trofeu, dar și pentru bani în finala Cupei României. Dacă în semifinala cu U Craiova miza a fost doar sportivă, patronul Laszlo Dioszegi a dezvăluit ce prime oferă pentru cea mai bună performanță din istoria clubului.

„Jucătorii au în contract că au un bonus pentru câștigarea Cupei, între cinci mii și zece mii de euro. Ar înseamna foarte mult, este un oraș mic, de 50 de mii de locuitori. În urmă cu doi ani știam că avem șanse mici cu FCSB. Șansele sunt de 50%. Nu trebuie să subestimăm Voluntariul. De doi ani, Voluntariul ne cam bate pe unde ne prinde”, a declarat patronul lui Sepsi, la .