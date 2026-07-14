Sepsi l-ar vrea pe Mazilu, decepția lui Dinamo! Ovidiu Burcă: „Aș putea să-i dau o mână de ajutor”

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După o perioadă lungă de inactivitate cauzată și de accidentări, Adrian Mazilu a fost achiziționat de Dinamo în vara anului trecut, dar a mai avut nevoie de trei luni de pregătire până la debut. Tânărul atacant a avut evoluții sub așteptări în sezonul precedent. Cu toate acestea, a intrat pe radarul lui Ovidiu Burcă, antrenorul afirmând că și l-ar dori la Sepsi.

Ovidiu Burcă a pus ochii pe Adrian Mazilu de la Dinamo

FANATIK l-a contactat pe Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pentru a discuta despre situaţia echipei şi mutările pe care vrea să le facă la revenirea în SuperLiga. În plină campanie de transferuri, tehnicianul a mărturisit că ar fi interesat de serviciile lui Adrian Mazilu, despre care are încredere că poate să revină la forma de la Farul.

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„Ne-am gândit la Mazilu. Sunt mulți jucători importanți în SuperLiga, și bineînțeles că unul dintre ei este Mazilu. Dar vedem, vedem zilele astea. Au fost niște tatonări… e un jucător pe care noi îl apreciem, dar vom vedea în zilele următoare. E un tânăr de perspectivă, dar aici nu contează numai dorința mea, contează mai multe lucruri.

Eu cred că aș putea să-i dau o mână de ajutor pentru că e un jucător român de foarte mare talent, dar care a trecut prin niște momente dificile. Dar nu contează numai dorința mea. Aici mai sunt mai multe lucruri: mai sunt și relațiile contractuale pe care el le are cu Dinamo, situația clubului nostru care nu dorește foarte mult să împrumute jucători…”, a declarat Burcă, pentru FANATIK.

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Când se poate decide transferul lui Mazilu la Sepsi

Ovidiu Burcă a mărturisit că nu a avut nicio discuție personală cu Adrian Mazilu, deoarece jucătorul este sub contract cu Dinamo, și mai întâi trebuie să existe o înțelegere între cluburi. Dar, tehnicianul grupării din Sfântu Gheorghe este încrezător că poate colabora cu extrema care a făcut furori când Farul a câștigat campionatul, în sezonul 2022-2023.

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”Vom vedea în zilele următoare dacă vom ajunge la un numitor comun. Nu știu, încă nu am discutat, nu am ajuns acolo să discut personal cu el. E un jucător aflat sub contract, noi nu putem să discutăm cu jucătorul până când nu avem lucrurile clare între noi, ca și cluburi.

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Aici e o politică, întotdeauna încercăm să promovăm în primul rând jucătorii pe care îi avem în pepiniera proprie, după care ne uităm în exterior dacă putem să găsim. Asta e politica clubului și trebuie să o respect”, a mai spus Ovidiu Burcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cifrele lui Mazilu la Dinamo

Adus de Dinamo în vara anului trecut pentru 400.000 de euro de la Brighton, Adrian Mazilu . Atacantul a avut probleme cu o accidentare mai veche și nu a putut debuta în tricoul ”câinilor” decât în finalul luni noiembrie.

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Însă, revenirea a fost una complicată, în ciuda faptului că staff-ul tehnic a avut foarte multă răbdare cu el. Mazilu a jucat 15 meciuri pentru Dinamo în toate competiții, dar nu a reușit să dea vreun gol sau vreo pasă decisivă, iar evoluțiile sale au fost mult sub așteptări.

Nicolescu anunța rămânerea lui Mazilu la Dinamo

În ciuda acestor prestații mediocre, ”câinii” nu și-au pierdut încrederea în Mazilu. Chiar dacă acum a apărut varianta cedării sale la Sepsi, președintele Andrei Nicolescu anunța în urmă cu zece zile că .

”Mazilu face parte din lotul care rămâne pentru pregătirea campionatului, dar nu am reușit să discutăm mai multe. El va continua cu noi, va fi în lotul care va începe de luni să pregătească campionatul”, spunea Nicolescu.