Sepsi OSK – U Craiova, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova vine cu un moral foarte bun după ce a obținut iar următorul adversar va fi Sepsi. De partea cealaltă, covăsnenii au ajuns la trei partide consecutive fără victorie și sunt prima echipă deasupra liniei roșii. Partida de la Sfântu Gheorghe se va disputa luni, 26 octombrie, de la ora 20:00, și va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sepsi – Universitatea Craiova în etapa 13 din SuperLiga României

După ce a obținut doar o remiză din deplasarea de pe „Ion Oblemenco”, Sepsi speră să reușească un rezultat pozitiv și împotriva campioanei României, deși misiunea va fi extrem de dificilă. Oltenii au început o serie infernală cu meciuri din trei în trei zile, însă Astfel, el va alinia, cu siguranță, o echipă competitivă pentru meciul de la Sfântu Gheorghe, deși în următoarele 17 zile U Craiova are programate 6 partide, adică o frecvență de un meci la mai puțin de 3 zile.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 13 Sepsi OSK 2026-10-26T18:00:00Z Univ. Craiova Arbitri Arbitru centru: H. Mladinovici Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: C. Buşi VAR: A. Chivulete Asistent VAR: C. Popa

Clasament SuperLiga etapa 13, înainte de Sepsi – U Craiova

Înaintea acestei runde, Universitatea Craiova se afla la doar trei puncte de liderul Dinamo București, în timp ce Sepsi OSK este prima echipă sub locurile de baraj, cu 14 puncte adunate. Totuși, dacă nu vor mai acumula puncte, pentru covăsneni va fi un sezon extrem de complicat în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30 2 Rapid 13 8 3 2 21-13 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 ▲ FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 ▼ Farul 13 5 5 3 21-20 20 8 ▲ UTA 13 5 3 5 16-17 18 9 ▼ CFR Cluj 13 5 2 6 19-20 17 10 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 11 ▼ FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12 14 Oțelul 13 2 5 6 15-21 11 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 13 1 2 10 9-26 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – Universitatea Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre Sepsi și U Craiova beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK.ro puteți găsi toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren: de la pase de gol, goluri, faulturi comise sau suferite, cornere și intervenții ale portarilor. Informații cheie pentru orice parior care dorește să profite și să învingă casele de pariuri.

ADVERTISEMENT

Desfășurarea meciului Sepsi – Universitatea Craiova LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot pe FANATIK.ro veți putea urmări comentariul în timp real al partidei dintre Sepsi și U Craiova. Aici veți găsi informații minut cu minut despre meci: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la Sepsi – Craiova

Universitatea Craiova are o formulă de start net superioară față de cea a covăsnenilor de la Sepsi, iar banca de rezerve a lui Filipe Coelho este mult mai valoroasă. Cu toate acestea, din cauza meciurilor din trei în trei zile, portughezul ar putea face mai multe modificări în echipa de start, iar Ovidiu Burcă ar putea profita de acest lucru.

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Sepsi – U Craiova

Echipa lui Sepsi din prezent este departe de formația ce juca regulat în play-off-ul SuperLigii României, iar Universitatea Craiova este în cea mai bună variantă din ultimii ani. Oltenii sunt văzuți favoriți la casele de pariuri, având o cotă de 1.56 la victorie. Un succes al lui Sepsi este cotat la 5.90, în timp ce egalul are o cotă de 4.25. Valoarea fotbaliștilor Craiovei și puterea lor ofensivă poate indica un pariu pe goluri: „Peste 2.5 goluri” pentru o cotă de 1.92.