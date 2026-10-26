Sepsi OSK – U Craiova, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

Universitatea Craiova vine cu un moral foarte bun după ce a obținut prima victorie în UEFA Conference League, iar următorul adversar va fi Sepsi. De partea cealaltă, covăsnenii au ajuns la trei partide consecutive fără victorie și sunt prima echipă deasupra liniei roșii. Partida de la Sfântu Gheorghe se va disputa luni, 26 octombrie, de la ora 20:00, și va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
După ce a obținut doar o remiză din deplasarea de pe „Ion Oblemenco”, Sepsi speră să reușească un rezultat pozitiv și împotriva campioanei României, deși misiunea va fi extrem de dificilă. Oltenii au început o serie infernală cu meciuri din trei în trei zile, însă atuul lui Coelho este lotul extrem de numeros și valoros. Astfel, el va alinia, cu siguranță, o echipă competitivă pentru meciul de la Sfântu Gheorghe, deși în următoarele 17 zile U Craiova are programate 6 partide, adică o frecvență de un meci la mai puțin de 3 zile.
Înaintea acestei runde, Universitatea Craiova se afla la doar trei puncte de liderul Dinamo București, în timp ce Sepsi OSK este prima echipă sub locurile de baraj, cu 14 puncte adunate. Totuși, dacă nu vor mai acumula puncte, pentru covăsneni va fi un sezon extrem de complicat în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|13
|9
|3
|1
|29-9
|30
|2
|Rapid
|13
|8
|3
|2
|21-13
|27
|3
|Univ. Craiova
|12
|8
|2
|2
|27-9
|26
|4
|Petrolul
|13
|7
|2
|4
|18-17
|23
|5
|U Cluj
|13
|7
|1
|5
|25-20
|22
|6▲
|FCSB
|13
|6
|3
|4
|20-19
|21
|7▼
|Farul
|13
|5
|5
|3
|21-20
|20
|8▲
|UTA
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|9▼
|CFR Cluj
|13
|5
|2
|6
|19-20
|17
|10▼
|Corvinul
|13
|4
|4
|5
|14-16
|16
|11▼
|FC Botoşani
|13
|3
|5
|5
|17-17
|14
|12▼
|Sepsi OSK
|12
|3
|5
|4
|8-13
|14
|13
|FC Argeș
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Oțelul
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|2
|2
|9
|13-29
|8
|16
|Csikszereda
|13
|1
|2
|10
|9-26
|5
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Universitatea Craiova are o formulă de start net superioară față de cea a covăsnenilor de la Sepsi, iar banca de rezerve a lui Filipe Coelho este mult mai valoroasă. Cu toate acestea, din cauza meciurilor din trei în trei zile, portughezul ar putea face mai multe modificări în echipa de start, iar Ovidiu Burcă ar putea profita de acest lucru.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Echipa lui Sepsi din prezent este departe de formația ce juca regulat în play-off-ul SuperLigii României, iar Universitatea Craiova este în cea mai bună variantă din ultimii ani. Oltenii sunt văzuți favoriți la casele de pariuri, având o cotă de 1.56 la victorie. Un succes al lui Sepsi este cotat la 5.90, în timp ce egalul are o cotă de 4.25. Valoarea fotbaliștilor Craiovei și puterea lor ofensivă poate indica un pariu pe goluri: „Peste 2.5 goluri” pentru o cotă de 1.92.