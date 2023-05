Sepsi poate da lovitura pe piața transferurilor după ce a câștigat din nou Cupa României! Fotbalistul lui Bergodi, urmărit de scouteri din străinătate. Video exclusiv

Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat pentru al doilea an consecutiv Cupa României. Covăsnenii s-au impus după , după 0-0 în 120 de minute.

Sepsi poate da lovitura pe piața transferurilor după ce a câștigat din nou Cupa României! Andres Dumitrescu, urmărit de scouterii lui ŢSKA Sofia

Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi poate da lovitura pe piaţa transferurilor. a fost urmărit în finală de reprezentanţii celor de la ŢSKA Sofia, informaţie dezvăluită la FANATIK SUPERLIGA de Mihai Stoichiţă:

ADVERTISEMENT

“La meciul de Cupa României, adjunctul lui Ganchev (n.r. Ivko Ganchev), Stoycho Stoilov, mare fotbalist bulgar pe la Freiburg, la mai multe echipe din Bundesliga, a venit să vadă un jucător de la Sepsi.

“M-a rugat cu o seară înainte, mi-a spus să îl bag la meci, ca să îl vadă pe cel de la Sepsi”

Pe Dumitrescu (n.r. Andres Dumitrescu). Au venit de la ŢSKA Sofia să îl vadă pe fotbalistul U-21. M-au anunţat, nu mă feresc. Am fost adversari pe vremuri.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Cel din Bulgaria este bun prieten cu Anghel Iordănescu. Mi-a fost patron când am fost la Litex Loveci. M-a rugat cu o seară înainte, mi-a spus să îl bag la meci, ca să îl vadă pe cel de la Sepsi”, a dezvăluit Mihai Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

În vârstă de 20 de ani, Andres Dumitrescu a semnat cu Sepsi din postură de jucător liber de contract în 2020. Fundaşul stânga a fost om de bază în echipa lui Cristiano Bergodi în acest sezon, evoluând în 36 de meciuri.

ADVERTISEMENT

Andres Dumitrescu, titular în naţionala U-21 a României la Euro?!

Este cotat în prezent la 650.000 de euro şi poate evolua şi pe postul de fundaş central sau mijlocaş stânga. Şi-a făcut junioratul la FC Argeş, iar în 2019 a plecat în Italia la formaţia de tineret de la Padova.

Sunt mari şanse să îl vedem pe Andres Dumitrescu la Euro U-21 din acest an, în condiţiile în care a fost convocat în ultimul an şi jumătate la acţiunile echipei naţionale Under 21.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul .

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO: