Sepsi poate pierde la „masa verde” primul meci din Liga 2 cu Chindia! Motivul este incredibil

Chindia și Sepsi au încheiat la egalitate, 1-1, partida din prima etapă, dar echipa din Covasna ar putea pierde meciul la „masa verde”, întrucât a introdus pe teren un fotbalist care nu se afla pe foaia de joc.

Sepsi, gafă uriașă în meciul cu Chindia. Covăsnenii pot pierde la „masa verde”

Giovani Ghimfuș, mijlocașul adus de Sepsi de la Chiajna la începutul acestui an, figura pe lista adițională, dar nu și pe foaia oficială. Fotbalistul și-a făcut apariția pe teren în minutul 46 al partidei de la Târgoviște.

Există cazuri în care fotbaliștii de pe lista adițională pot fi introduși pe teren, dar asta doar în situații speciale. Departamentul de Competiții al FRF va face verificări și va veni cu un verdict în perioada imediat următoare. Covăsnenii ar putea pierde cu 0-3 la „masa verde”.

„Probabil au crezut că se aplică regulamentul din prima ligă, dar nu e așa”

Un oficial al clubului din Târgoviște a oferit o primă reacție. Marcel Ghergu, managerul Chindiei, a prezentat cazul și a dat de înțeles că modificarea operată în startul reprizei secunde nu a fost una regulamentară.

„Au făcut o schimbare în minutul 46, a intrat un fotbalist care nu figura pe foaia de joc, Ghimfuș. Jucătorul era trecut pe lista adițională. De pe lista adițională poți folosi jucătorii doar în condiții speciale.

Dar asta se face cu înștiințarea arbitrului și numai cu acordul lui. Au făcut acea schimbare care nu era regulamentară. Probabil au crezut că se aplică regulamentul din prima ligă, dar nu e așa. Au crezut că, dacă e pe lista adițională, are statut de rezervă”, a explicat Marcel Ghergu, conform jurnalistului

Și la meciul din Superliga, dintre , a existat un moment de confuzie. Lorenzo Biliboc, tânărul fotbalist al feroviarilor, a fost introdus pe teren în partea a doua, deși nu figura pe foaia de joc emisă inițial. Totuși, oficialii echipei din Gruia au rezolvat problema și au evitat o înfrângere la „masa verde”.