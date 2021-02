Sepsi, propunere pentru încetarea scandalului VAR: ”Să acoperim diferența de costuri”

Managerul grupării Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Cornel Șfaițer, a propus ca toate cluburile din Liga 1 să contribuie cu bani pentru aducerea VAR și pentru a încheia astfel toate scandalurile pe această temă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu susține că Liga își dorește control asupra arbitrajului pe banii Federației. El a afirmat că îi suspectează pe cei de la LPF că vor să tranzacționeze arbitrajul în interesul unui club.

Gigi Becali s-a implicat și el în scandalul dintre LPF și FRF și consideră că forul condus de Burleanu este vinovat de faptul sistemul de arbitraj video nu a fost implementat până acum în Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce propunere are Sepsi pentru VAR să ajungă mai repede în Liga 1

”Propun ca toate cluburile, pentru că toate vor VAR, să pună mână de la mână, sa acoperim diferența de costuri pentru implementarea VAR-ului. Nu mi se pare o sumă atât de mare, pe care să nu o purtăm suporta”, este propunerea oficialului de la Sepsi OSK pentru aducerea VAR în Liga 1.

”Deși normal ar fi ca oamenii pe care îi votăm să găsească soluțiile și să se pună mai repede la masa discuțiilor. Lăsați orgoliile și haideți să dezvoltăm fotbalul, pentru că ăsta e motivul pentru care sunteți în fruntea fotbalului”, a declarat Cornel Șfaițer pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

”Iau ca o glumă tot ce am auzit ieri (n.r. – joi). Când am văzut declarațiile celor de la LPF și FRF, mi-am dat seama că suntem într-o eroare gravă. Acest război al declarațiilor nu duce nicăieri, nu se va găsi o soluție așa. Liga și Federația trebuie să conlucreze, să sprijine fotbalul românesc, nu să se certe prin presă pentru orgolii”, a continuat el.

Șfaițer, atacuri la FRF pentru regula U21

”Domnilor, în ianuarie ne-ați chemat, ne-ați prezentat proiectul și ne-ați lăsat să sperăm că în vară am putea avea var. Eu am fost printre cei care am fost reticient pentru acest termen, am și declarat-o, însă mă gândeam că 1 noiembrie e un termen rezonabil. Ca să aflu acum că la mijloc există tensiuni între forurile din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Haideți să terminăm și să dăm orgoliile deoparte pentru că rămânem în urmă. Facem tot felul de reguli pentru U21 sau proiecte de marketing, însă VAR-ul, care a devenit prioritate peste tot în lume, îl luam la preț de second hand, îl dăm deoparte, deși vedem etapă de etapă greșeli grave, clasamente viciate, sigur fără intenție, dar știm bine problemele din arbitraj”, a încheiat Șfaițer.

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, i-a răspuns în termeni duri președintelui FRF și i-a transmis că afirmațiile sale sunt ridicole. Oficialul Ligii este de părere că federația nu vrea să dea bani pentru proiectul VAR și încearcă să scoată totul de la cluburi.

ADVERTISEMENT