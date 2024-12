Sepsi – Rapid 2-0, meci cu o încărcătură deosebită pentru Omar El Sawy: „Mi-am făcut datoria pentru clubul care mi-a întins o mână de ajutor!”

Sepsi Sfântu Gheorghe a urcat pe loc de play-off în SuperLiga României. Elevii lui Valentin Suciu pe teren propriu și după victoria contra giuleștenilor.

Omar El Sawy, nedumerit după Sepsi – Rapid 2-0: „Luni eu credeam că am clauză să nu joc”

Omar El Sawy a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Sepsi în victoria cu Rapid. Fotbalistul împrumutat de formația din Giulești pentru echipa din Sfântu Gheorghe, însă nu s-a bucurat la gol, din respect pentru echipa lui Șumudică.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Rapid a fost lovită de ghinion pe tot parcursul meciului. după doar 30 de minute, iar în acest meci, ratări care .

„Nu e ușor, a fost un meci greu din foarte multe puncte de vedere. Sunt împrumutat de la Rapid în momentul de față. Din prima clipă când am asistat la un meci pe Giulești m-am îndrăgostit de acest club și nu e ușor să joc împotriva lor, sunt un grup minunat. Țin minte că anul precedent nu a fost unul ușor, dar faptul că am fost lângă acești băieți a făcut să fie mai ușor.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că i-am văzut și mă bucur totuși că am reușit să aduc cele trei puncte, să ajut echipa să câștigăm și să ajungem în play-off. Am un respect prea mare pentru Rapid, băieții m-au ajutat în multe momente și eu mi-am făcut doar datoria de jucător profesionist. Mi-am făcut datoria față de clubul Sepsi care mi-a întins o mână de ajutor într-un moment mai puțin favorabil al carierei mele.

Adevărul e că până luni eu credeam că am clauză (n. r. să nu joc contra Rapid), am pus două-trei întrebări și am înțeles că nu pot juca. Până la urmă s-a dovedit că nu e nicio clauză și atunci mi-am schimbat puțin mentalitatea, gândirea, am fost puțin mai concentrat săptămâna aceasta, a fost un meci cu încărcătură pentru mine.

ADVERTISEMENT

Eu sunt convins că Rapid își va demonstra valoarea foarte curând și că va ajunge acolo unde îi este locul. Au un lot foarte valoros, cu jucători foarte buni, cred că este doar o chestiune de timp până ce se omogenizează grupul. Îi cunosc și știu că puterea grupului este puternică. Eu mă gândesc doar la clipa de față și sunt cu sufletul la Sfântu Gheorghe”, a declarat Omar El Sawy la finalul partidei.

Rapidul tremură pentru play-off. Lupta pentru primele 6 locuri se încinge

Rapidul are mari emoții în ceea ce privește prezența în play-off. Formația antrenată de Marius Șumudică a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie și se află la 3 puncte, cel puțin pentru moment, de primul loc ce duce în play-off.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au făcut 1-1 la CFR, au remizat cu Petrolul pe Giulești cu același scor, iar acum a venit această înfrângere contra lui Sepsi. Mai mult decât atât, Clinton N’Jie s-a accidentat din nou și rămâne de văzut cât va lipsi din echipa giuleștenilor.

În următorul meci din SuperLiga României, Rapidul va juca pe teren propriu contra celor de la Gloria Buzău.