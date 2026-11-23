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Sepsi – Rapid se joacă luni, 23 noiembrie, de la ora 20:00, la Mioveni. Este un duel extrem de important, mai ales pentru giuleșteni. Trupa lui Daniel Pancu caută să rămână pe podium, aproape de rivalele Dinamo și Universitatea Craiova. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Meciul este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sepsi – Rapid în etapa 16 din SuperLiga României

Noul sezon a început pentru Rapid în Giulești, cu un Partida din vară a fost una specială, întrucât suporterii gazdelor . Acum, cele două echipe se întâlnesc la Sf. Gheorghe. Covăsnenii luptă să stea departe de locurile „fierbinți”, însă întâlnesc o echipă puternică care și care vine după un

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 16 Sepsi OSK 2026-11-23T18:00:00Z Rapid

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după Sepsi – Rapid

Startul returului sezonului regular le găsește pe Sepsi și Rapid la distanță mare una față de cealaltă. Formația lui Ovidiu Burcă se află pe 11, cu 18 puncte, în timp ce Rapid ocupă locul 3, cu 31 de puncte. Covăsnenii vor să se mențină în primul eșalon, în timp ce giuleștenii vor calificarea în cupele europene și, de ce nu, chiar titlul. Rămâne de văzut cine se apropie mai mult de obiectivul său după acest duel direct.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 16 11 3 2 40-12 36 2 Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 Petrolul 16 9 3 4 21-18 30 5 U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 16 6 4 6 23-23 22 9 ▼ FCSB 16 6 4 6 20-21 22 10 UTA 16 5 3 8 18-26 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 16 4 4 8 10-17 16 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – Rapid: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida Sepsi – Rapid vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Sepsi – Rapid, LIVE comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, meciul Sepsi – Rapid este urmărit într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul arenei din Sf. Gheorghe apare în această secțiuni. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la Sepsi – Rapid

Daniel Pancu s-a plâns recent de faptul că jucătorii săi din atac acceptă cu greu statutul de rezerve. Antrenorul giuleștenilor a mai spus și că are un lot mult prea numeros în acest moment și că se impune o „curățenie” în această iarnă. Rămâne de văzut cum va ataca la Sf. Gheorghe, unde Sepsi va încerca cu toate puterile să obțină cel puțin un punct pe teren propriu.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Sepsi – Rapid

Deși este formația oaspete, Rapid pleacă „favorită” în acest meci. Giuleștenii au o cotă de 2,07 la victorie. Sepsi, în schimb, este cotată cu 3,75 să câștige. Remiza a primit cota 3,45. Cei care preferă să mizeze pe goluri pot opta fie pentru „peste 1,5 goluri”, cu o cotă de 1,31, fie pentru varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,80.