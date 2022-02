Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj 0-1. Camora înscrie cu o execuție de zile mari. Video

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj are loc sâmbătă, 26 februarie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei a 28-a din Casa Pariurilor Liga 1. Înaintea acestei partide covăsnenii ocupă locul 10 cu 33 de puncte, pierzând orice şansă de a ajunge în play-off în timp ce clujenii sunt lideri detaşaţi, cu opt puncte peste FCSB, totalizând 67 de puncte.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe -. se dispută sâmbătă, 26 februarie, de la ora 17:30, în etapa a 28-a din sezonul regulat al Casei Pariurilor Liga 1 pe noul şi modernul stadion care poartă numele echipei covăsnene, construit din fondurile primite de club de la guvernul Ungariei!

Meciurile contra clujenilor au suscitat mereu interes deşi au avut un final cam previzibil mai de fiecare dată, cu mici excepţii, astfel că şi acum sunt aşteptaţi în tribune câteva mii de spectatori. Care nu vor putea intra decât respectând regulile sanitare, adică prezentare de certificat COVID sau test negativ valabil 72 de ore sau pentru o zi.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj se joacă sâmbătă, 26 februarie, de la ora 17:30, pe stadionul Sepsi din localitate, în etapa a 28-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe vremea nu va fi prea prietenoasă cu fotbalul sâmbătă, 26 februarie. După multe zile frumoase, cu cer senin este o zi înnorată, cu mari şanse de ploaie în reprize pe parcursul zilei, chiar la ora partidei şi o temperatură maximă de numai 5 grade, în jur de un grad la ora meciului care va fi condus de bucureşteanul Andrei Chivulete.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj

Cristiano Bergodi nu se poate baza la acest meci împotriva liderului din Casa Pariurilor Liga 1 pe aportul a doi oameni importanţi: fundaşul central Mihai Bălaşa şi mijlocaşul ofensiv Achahbar, ambii accidentaţi, ultimul cu un cot în figură de toată frumuseţea recepţionat la partida din etapa anterioară, de la Voluntari, pierdută cu 3-1.

este un tehnician fericit, în sensul în care singurul lui semn de întrebare îl priveşte pe islandezul Sigurjonsson, revenit după o lungă perioadă de controale şi tratamente efectuate la o clinică în Germania şi care trebuie văzut în ce parametri fizici se încadrează, pentru a şti dacă poate fi sau nu cooptat în lot.

Dan Petrescu îl laudă pe Cristiano Bergodi

Sepsi a pierdut şansa de a urca în play-off, aşa cum a fost sezonul trecut, dar este calificată în semifinalele Cupei României, acolo unde va întâlni în dublă manşă pe Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului. O tragere la sorţi grea pentru covăsneni, dar care dacă ar trece de olteni ar avea şanse importante în finala cu învingătoarea dublei Voluntari – FC Argeş.

CFR Cluj, care a terminat extrem de rapid în acest sezon cu Cupa României, încă din 16-imi, scoasă de Universitatea Craiova, defilează în campionat al cincilea sezon consecutiv. Însă, conform obiceiului, antrenorul Dan Petrescu declară înaintea meciului de la Sf. Gheorghe că va avea în faţă un adversar foarte dificil, foarte bine condus de un antrenor foarte bun, pentru care un respect deosebit, Cristiano Bergodi.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj

Pentru bookmakeri acest meci este unul care intră în categoria partidelor echilibrate. CFR Cluj are prima şansă, dar la o cotă foarte mare, 2,25, semn că din punctul lor de vedere o vizită la Sf. Gheorghe nu e o plimbare în parc. Sepsi are cotă 3,50 pentru a bifa cele trei puncte, iar şansă dublă 1X are cotă 1,80. Totodată, un gol marcat de localnici e cotat la 1,65.

Sunt destul de multe vocile care susţin că partidele Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj jucate în Covasna au fost destul de amicale. Sunt şapte meciuri disputate la Sepsi acasă până în prezent în prima divizie şi de şase ori CFR s-a impus, de fiecare dată la un gol diferenţă, cel mai frecvent scor fiind 1-0. Doar în 2019 jocul s-a terminat nedecis, 1-1.