Sepsi Sf. Gheorghe – Farul 0-1, Live stream în etapa a 13-a din SuperLiga. Louis Munteanu deschide scorul. Video

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Farul are loc duminică, 9 octombrie, cu începere de la ora 15:30, în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. Se anunţă un joc greu pentru constănţeni, lideri în SuperLiga cu 27 de puncte, două mai mult decât Rapid, pentru că echipa covăsneană şi-a regăsit forma bună din primele etape şi are trei victorii consecutive,

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – Farul se dispută duminică, 9 octombrie, de la ora 15:30, pe stadionul echipei locale, care poartă acelaşi nume, din localitatea covăsneană, în etapa a 13-a din SuperLiga. Va fi, totodată, şi un interesant duel tactic între doi valoroşi tehnicieni, italianul Cristiano Bergodi la Sepsi şi Gică Hagi la Farul.

Va fi lume multă în tribunele stadionului din Sfântu Gheorghe, atât ca urmare a bunelor evoluţii ale echipei locale din ultimele partide, cu nouă puncte din trei jocuri, dar şi pentru că Farul este o echipă care joacă un fotbal frumos, nu se baricadează în propriul teren şi este la această oră echipa din fruntea clasamentului.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Farul se joacă duminică, 9 octombrie, de la ora ]5:30, pe stadionul echipei covăsnene, în etapa a 13-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Spectatorii pot veni liniştiţi în număr mare la stadion pentru că duminică, 9 octombrie, vremea ţine cu fotbalul. Este o zi frumoasă, cu cer senin, fără pericol de ploaie, maxima zilei, la ora partidei, urmând a fi de 20 de grade. A fost desemnat pentru a împărţi dreptatea în acest joc arbitrul bucureştean Andrei Chivulete.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Cristiano Bergodi nu are nici un fel de probleme de lot pentru meciul cu liderul din SuperLiga. Foarte probabil alături de Ninaj în centrul defensivei va reveni Mihai Bălaşa iar în atac va începe tot cu venezueleanul Rondon, deşi îl are la dispoziţie şi pe Safranko, slovacul marcând un gol uriaş în victoria din etapa precedentă, cu Hermannstadt.

La polul opus se află Gică Hagi. Fundaşul dreapta Romeo Benzar este accidentat, la fel şi închizătorul Dragoş Nedelcu. Dar Regele are şi doi jucători suspendaţi, pe Corinus la mujloc şi, mai ales, pe Astfel încât lângă Louis Munteanu va evolua Vlad Morar, trioul ofensiv completându-l Pitu.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Farul e liderul din SuperLiga, are nouă puncte mai mult decât Sepsi, dar cu toate acestea casele de pariuri văd echipa lui Cristiano Bergodi drept favorită, la o cotă de 2,10. Dobrogenii au cotă de 3,50 pentru a pleca ei cu toate punctele. Şansă dublă 1X are cotă 1,35 iar inversul, adică X2 are cotă 1,85. Un gol marcat de Farul are cotă 1,70.

Cele două echipe au o istorie foarte scurtă a partidelor directe sub aceste denumiri. Sezonul trecut fiecare a reuşit să se impună pe teren propriu cu scor identic, 1-0, nici acum casele de pariuri nevăzând posibilitatea înscrierii de goluri multe, over 1,5 având cotă de 1,45.