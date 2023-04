Sepsi Sf. Gheorghe – Farul LIVE stream ora 21:45 etapa 6 din play-off SuperLiga. Echipele de start

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Farul are loc sâmbătă, 29 aprilie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei 6 din play-off SuperLiga, prima rundă din returul acestei faze finale a campionatului. Sepsi vine după marea performanță de a fi reușit a treia calificare în finala Cupei României în ultimii patru ani, trofeu pe care îl deține după succesul din ediția precedentă. Liderul SuperLigii, Farul, trebuie să se aștepte la un meci greu, covăsnenii dorind acum a doua victorie din play-off.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Farul se desfășoară sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 21:45, pe stadionul echipei covăsnne, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii, fiind o premieră ca oră de start pentru o partidă jucată de Sepsi pe teren propriu. Interesul în jurul meciului este ridicat, pe de o parte ca urmare a entuziasmului produs de calificarea lui Sepsi în finala Cupei României iar pe de alta de prezența liderului, a unei echipe ofensive, care joacă un fotbal frumos.

ADVERTISEMENT

Organizatorii speră și cred că vor putea anunța sâmbătă searâ, înainte de meci faptul că este sold-out la la bilete și doresc sâ fie în tribune o atmosferâ cât mai frumoasă, departe de scenele de rasism sau xenofobie care s-au mai produs la Sfântu Gheorghe, în special din partea suporterilor echipelor vizitatoare din București și Craiova. Se dorește un adevârat spectacol al fotbalului.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Farul se joacă sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 21:45, pe stadionul cu același nume ca al echipei din capitala județului Covasna, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Sfântu Gheorghe sâmbătă, 29 aprilie, va fi o vreme excelentă, cu soarele stând pe cer cam pe tot parcursul zilei, după multe zile mohorâte. Nu existâ amenințare de ploaie, așa încât publicul poate veni fără umbrele la stadion. Maxima zilei va ajunge la 17 grade dar la ora partidei temperatura va scădea până la 12 grade.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

este o performanţă absolut ieşită din comun. E clar că de acum Cristiano Bergodi are un singur meci extrem de important, finala Cupei, la Sibiu, pe 24 mai, contra lui U Cluj. Bergodi trebuie să evite accidentările, dar nu are nici una la acest meci pe care orgoliul său l-ar vrea câştigat.

ADVERTISEMENT

laudă jocul echipei lui Cristiano Bergodi, recunoscând că mereu au fost partide dificile contra covăsnenilor de la venirea lui Cristiano Bergodi pe bancă. Ne așteaptă o deplasare pe terenul unei echipe care știe fotbal, practică un joc extrem de combinativ. Întotdeauna am avut meciuri grele cu Sepsi, o echipă care are un antrenor cu multă experiență în România. Hagi nu are nici un absent la acest meci.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Farul

Deși Sepsi a făcut miercuri, în semifinala Cupei, dansul lupilor pe lângă victimele de la CFR Cluj casele de pariuri nu au fost într-atât de impresionate încât sâ acorde prima șansă covăsnenilor, deși meciul are loc la Sfântu Gheorghe. Prin urmare Farul e favorită, cotă 2,20 iar Sepsi a primit 3,50. Șansă dublă X2 are cotă 1,35 iar șansă dublă 1X cotă 1,75. Un gol marcat de Farul e cotat la 1,35 iar o reușită loacală la 1,55.

ADVERTISEMENT

Sunt doar șase partide între cele douâ echipe sub denumirea de Farul pentru dobrogeni. Anul acesta, în sezonul regulat golul lui Louis Munteanu a fost de ajuns pentru succesul cu 1-0 al marinarilor. Acum un an și jumătate Bogdan Mitrea aducea victoria lui Sepsi în fața publicului propriu, acesta fiind singurul succes al covăsnenilor.