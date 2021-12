Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB Live video ora 20:30. Toni Petrea, surprize uriașe cu Sepsi. Keșeru și Budescu, din nou rezerve. Echipele de start

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB are loc duminică, 19 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 21-a din Liga 1, ultima care se dispută în acest an în fotbalul românesc. FCSB este urmăritoarea liderului CFR Cluj, de care o despart opt puncte. Sepsi, de la venirea ca antrenor a lui Cristiano Bergodi a obţinut numai rezultate pozitive, victorii şi egaluri şi deşi are doar 25 de puncte, şapte în urma locului 6, încă mai speră la play-off.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB se desfăşoară duminică, 19 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din localitatea covăsneană şi, ca de fiecare dată când adversar este echipa bucureşteană partida suscită un mare interes, aşa încât în pofida vremii reci tribunele se vor umple în limita permisă de măsurile sanitare.

Care măsuri sanitare vor condiţiona şi accesul spectatorilor pe stadion, pentru că nu vor putea intra decât acei spectatori care vor prezenta certificatul de COVID, care să ateste fie schema de vaccinare completă fie trecerea prin boală în ultimele 180 de zile a deţinătorului.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB se joacă duminică, 19 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul echipei din Covasna, în etapa a 21-a din Liga 1 şi va fi transmisă la televizor de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi viziona şi accesând site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe este o zi rece, maxima urmând a fi de un grad, ceea ce înseamnă câ în mod sigur la ora jocului va fi o temperatură de îngheţ sub zero grade. Nu este exclus să şi fulguiască slab. Jocul de la Sfântu Gheorghe va fi condus de o brigadă de arbitri condusă de gălăţeanul Adrian Cojocaru.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB

Cristiano Bergodi nu poate conta pe serviciile unuia dintre veteranii primei ligi, Vaşvari, care este accidentat. În rest are la dispoziţie tot lotul pentru a-şi putea alcătui cel mai bun unsprezece de start. Între tip atacantul sloven Rep a reziliat contractul cu Sepsi.

La FCSB, în afara indisponibililor de serviciu, Panţâru, Burlacu şi Mamut cea mai importantă problemă pentru este suspendarea pentru o etapă a lui Octavian Popescu. E adevărat, acum nu mai poate fi îngrijorat, pentru că îi acoperă de minune această absenţă.

Cristiano Bergodi crede într-un rezultat pozitiv

FCSB este neînvinsă de 12 meciuri, o serie cu adevărat impresionantă, dar nu se poate spune că are evoluţii foarte bune, profitând fie de un arbitraj mai mult decât părtinitor în favoarea sa la meciul cu UTA, fie de marile erori ale adversarului, în derbyul cu Rapid. De aceea, deşi continuă să nu piardă nu impresionează în mod deosebit.

Tocmai pentru că a reuşit să indentifice destule sincope în jocul bucureştenilor antrenorul italian Cristiano Bergodi este destul de optimist înaintea jocului, apreciind că dacă echipa sa va respecta indicaţiile tactice primite poate lua cel puţin un punct din meciul cu ocupanta locului 2.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB

Şi casele de pariuri nu se hazardează să vadă FCSB mare favorită la Sfântu Gheorghe, mai ales dacâ va fi şi un teren îngheţat. FCSB e uşor favorită, cu cote între 2,40 – 2,50 iar pentru Sepsi victoria e trecută la cotă 3.00 sau până la 3,10. Un gol marcat de gazde ar aduce o cotă de 1,40.

În ultimele cinci meciuri FCSB nu i-a putut învinge pe covăsneni, cele mai multe rezultate înregistrate fiind de egalitate. Ultima victorie a FCSB la Sepsi a fost un sever 5-1 în 2019, dar cu un an înainte câştigaseră gazdele cu 4-2. Remizele sunt cele mai frecvente scoruri.