Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid, ora 20:30 în SuperLiga! Giuleştenii pot urca pe primul loc

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid are loc vineri, 10 noiembrie, cu începere de la ora ora 20:30, în cadrul etapei a 16-a, prima a returului, din SuperLiga. Covăsnenii au o perioadă mai puțin bună, cu eliminarea din Cupa României și rezultate în campionat care pun în pericol calificarea în play-off. Rapid e pe val, tocmai a învins pe FCSB jucând foarte bine. Pentru antrenorul Cristiano Bergodi va fi un meci special, primul la Sfântu Gheorghe în postură de inamic.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid se dispută vineri, 10 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul echipei covăsnene, în etapa a 16-a, prima a returului, din SuperLiga. Este o partidă specială pentru antrenorul Cristiano Bergodi, aflat acum pe banca Rapidului după ce aproape trei sezoane a condus cu rezultate foarte bune pe Sepsi.

Suporterii covăsnenilor au promis că îl vor primi cât se poate de frumos pe Cristiano Bergodi, căruia îi poartă un respect deosebit și care a realizat cele mai bune performanțe din istoria clubului. Fanii giuleșteni vor veni și ei în număr destul de mare, aproape o mie de persoane, ceea ce vrând nevrând presupune sporirea numărului forțelor de ordine.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid se joacă vineri, 10 august, de la ora 20:30, pe stadionul echipei locale, în etapa a 16-a a SuperLigii, prima a returului și va fi transmisă în direct la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe vineri, 10 august, cerul va fi mai mult senin și soarele va sta destul de mult timp pe bolta cerească. Numai că puterea sa va fi mult mai scăzută și prin urmare la orele amiezii maxima din termometre va urca doar până la 12 grade. Ceea ce înseamă că seara, la ora 20:30, vor mai rămâne doar 5-6 grade, destul de frig după o perioadă ca de început de toamnă. La centru va fi unul dintre cei mai reputați arbitri, Ovidiu Hațegan din Arad.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid

pare un tehnician blestemat în privința unui lot valid, care să îi permită să trimită pe teren cea mai bună formulă de start. Are și acum o grămadă de absenți în apărare și mai ales la mijloc. În defensivă nu este fundașul Oteliță iar la mijloc Păun, Francisco Junior și Rodriguez, singurul cu ceva șanse de refacere fiind Francisco Junior.

La Rapid sunt cei trei magicieni care lipsesc atât de mult, atacanții Rrahmani și Petrila și cel mai bun mijlocaș ofensiv, Emmers iar atacantul Soni abia peste două săptămâni, adică după ultima pauză a echipelor naționale pentru EURO 2024 se va încerca utilizarea lui. În schimb,

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid

Este o partidă echilibrată pentru casele de pariuri, cu diferențe mici de cotă la victorie în favorea oaspeților, care au primit cota de 2,45 pentru victorie în timp ce gazdele nu sunt foarte departe, cu 2,90. Șansă dublă X2 are valoare 1,45, șansă dublă 1X ajunge la 1,60. Gol marcat Rapid are cotă 1,30 iar golul gazdelor la cota de 1,40. De altfel, oarecum surprinzător, pentru opțiunea over 1,5 goluri cota este joasă, de numai 1,30.

Toate cele trei tipuri de rezultate posibile le-am înregistrat în tot atâtea jocuri cât au avut loc la Sfântu Gheoorghe. În 2021 am avut meci egal, în 2022 s-a impus Rapid cu 2-1, golurile fiind înscrise toate în prima repriză iar Sepsi a reușit un 2-0 în sezonul trecut.