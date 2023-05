Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj, Live stream ora 20:30 în finala Cupei României Betano. Ultimul asalt pentru marele trofeu

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj are loc miercuri, 24 mai, cu începere de la ora 20:30, în Covăsnenii sunt deținătorii trofeului, 3-1 în finala de anul trecut cu FC Voluntari, și vor să câștige pentru a merge din nou în tururile preliminare din Conference League. „Studenții” de pe Someș nu au licență europeană, dar vor să triumfe din nou în Cupă după 57 de ani.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj, în finala Cupei României Betano

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj se dispută miercuri, 24 mai, de la ora 20:30, pe și reprezintă finala ediției 2022-2023 a Cupei României Betano, trofeu deținut în prezent de Sepsi. Singura dată când U Cluj a cucerit Cupa României a fost în vara anului 1965.

ADVERTISEMENT

Un lucru este cert. Dacă o face U Cluj, ardelenii nu au licență europeană și atunci locul 3 din play-off merge automat în preliminarii de Conference League, iar locul 4 la baraj.

La Sepsi, tocmai înaintea finalei, s-a spart armonia din vestiar. A apărut în presă informația conform căreia, indiferent dacă va păstra trofeul, antrenorul Cristiano Bergodi îi va lăsa locul lui Liviu Ciobotariu de la FC Voluntari. Tehnicianul italian a fost evident iritat de cele apărute chiar în ajunul finalei și a declarat că nu știe dacă va rămâne, dar că echipa trebuie să câștige, toți jucătorii urmând a încasa prime consistente.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj, finala Cupei României Betano

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj se joacă miercuri, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul „Municipal” din Sibiu, în finala Cupei României Betano. Ea va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe toate cele trei posturi de televiziune care difuzează fotbal românesc: Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sibiu, miercuri, 24 mai, cei care au ales să meargă la finala Cupei României Betano pot spune că au tras lozul câștigător în privința vremii. Pentru că meteorologii estimează această zi ca fiind ultima în care soarele va străluci destul de mult pe cer în timpul zilei și pericolul precipitațiilor va fi aproape de zero. În schimb, de joi, timp de aproape o săptămână, Sibiu va fi un iraș asediat de ploaie, care va cădea în mai multe reprize zi de zi.

ADVERTISEMENT

a un asemenea eveniment: Cătălin Popa din Pitești, unul dintre cei mai slabi arbitri din SuperLiga, cu multe meciuri stricate la activ.

Ce jucători lipsesc din finala Cupei României Betano, Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj

Finala Cupei României Betano ne oferă doi tehnicieni extrem de relaxați din punctul de vedere al problemelor de lot, pentru că niciunul dintre ei nu are indisponibilități. Prin urmare, ambii pot să trimită pe teren cel mai bun unsprezece cum îl văd ei la startul partidei. Ioan Ovidiu Sabău recunoștea că Sepsi este mai puternică și e logic favorită, dar tot el spunea că acest lucru nu e un dezavantaj, ba, dimpotrivă, pentru că presiunea va fi pe covăsneni.

ADVERTISEMENT

Sabău vede această finală drept un mare bonus la un sezon apreciat la final ca destul de bun, prin faptul că s-a reușit menținerea directă a echipei în SuperLiga, fără a mai avea emoții la baraj. Are încredere că jucătorii săi vor da absolut totul pentru a reprezenta cu cinste orașul de pe Someș la un astfel de moment important din fotbalul nostru, care este, anual, finala Cupei României Betano.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj

Sepsi Sf. Gheorghe este echipa care deține trofeul Cupei României Betano și pe care casele de pariuri o văd destul de clar favorită să repete acum succesul în fața „șepcilor roșii”. Cota la victorie a covăsnenilor a ajuns la 2,00, după ce plecase de la 2,20, iar cea a echipei de Someș a urcat de la 3,80 la 4,20. Șansă dublă „1X” are cotă 1,25, iar șansă dublă „X2” are cotă 1,80. Gol marcat Sepsi are cotă 1,35, în timp ce reușita clujenilor 1,65. Cine câștigă trofeul înseamnă cotă 1,55 pentru Sepsi și 2,75 pentru U Cluj.

Nu este exclus ca această cotă clară în favoarea echipei lui Cristiano Bergodi să provină și din faptul că în sezonul regulat, când au avut loc singurele meciuri directe, covăsnenii să se impună, de fiecare dată la limită. A fost 2-1 la Sfântu Gheorghe și 1-0 pe Cluj Arena, goluri Păun și Tudorie, respectiv Thiam în primul meci, Rondon în cel de-al doilea.

Traseele celor două echipe spre finală

SEPSI SF. GHEORGHE

Grupa A

Sepsi – FC Voluntari 4-0

Dinamo – Sepsi 2-3

Petrolul – Sepsi 3-1

Sferturi de finală

Sepsi – CS Mioveni 4-1

Semifinală

Sepsi – CFR Cluj 3-0

U CLUJ

Grupa C

U Cluj – Rapid 0-0

CSM Alexandria – U Cluj 0-4

U Cluj – CFR Cluj 1-1

Sferturi de finală

FC Hermannstadt – U Cluj 1-2

Semifinală

U Cluj – UTA Arad 1-0