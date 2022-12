Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj 1-0, în etapa 21 din SuperLiga. Păun deschide scorul. Video

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly – Dimitrov, Ninaj, M. Tamas, Ispas – Aganovic, Păun, J. Rodriguez – Rondon, Tudorie, C. Matei. Rezerve: Began – Dumitrescu, Ciobotariu, Bălașa, Francisco Junior, Bărbuț, I. Gheorghe, Achahbar, Safranko. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Min.12: Cosmin Matei are o șansă de gol, dar lovitura sa de cap se duce pe lângă.

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj are loc sâmbătă, 17 decembrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul etapei a 21-a, ultima a acestui an, în SuperLiga. Covăsnenii ocupă locul 7, primul sub linia de play-off, cu 29 de puncte, la un punct distanță de FC Hermannstadt iar clujenii locul 14, de baraj de supraviețuire, cu 19 puncte, unul peste primul loc retrogradabil, UTA.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj

Confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj se desfășoară sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 15:00, pe stadionul Sepsi OSK din localitatea covăsneană, în etapa a 21-a din SuperLiga. Este de așteptat ca în tribune să fie ceva public, pentru că sigur vor veni cel puțin o sută-două de suporteri ai Șepcilor roșii de la Cluj și fiind un meci al Ardealului există interes în jurul partidei.

dar e neînvinsă de patru etape, șansele la play-off fiind destul de mari deoarece multă lume consideră că trupa lui Cristiano Bergodi este superioară valoric lui FC Hermannstadt, care ocupă acum locul 6. și e amenințată de pericolul retrogradării, pentru că distanța fața de UTA este insignifiantă.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj se joacă sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 15:00, pe stadionul cu același nume al echipei fanion a județului Covasna, în etapa 21 din SuperLiga și va putea fi vizionată la TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK în format LIVE VIDEO:

La Sfântu Gheorghe sâmbătă, 17 decembrie, timpul nu prea va ține cu fotbalul. Pentru că toată ziua cerul va fi acoperit și chiar dacă la nivelul temperaturii va fi foarte bine, 11 grade la amiază, deci la ora meciului, va ploua în mai multe reprize, ceea ce e destul de posibil să infulențeze starea gazonului. Va conduce acest meci arbitrul Iulian Dima din București.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – U Cluj

Antrenorul Cristiano Bergodi nu se poate plânge de existența unor probleme serioase efectiv înaintea acestui meci pe care echipa sa trebuie să îl câștige, pentru a spera că va încheia anul 2022 pe loc de play-off, în ideea că FC Hermannstadt va juca în această rundă pe terenul lui CFR Cluj și are șanse minime de a lua vreun punct din acel meci.

Eugen Neagoe va fi la partida de la Sfântu Gheorghe fără Tescan, Romario Pires, Ely Fernandes și italianul Romeo iar situația lui Alex Chipciu se va lămuri în următoarele 24 de ore, medicii făcând eforturi pentru a-l pune pe picioare. U Cluj a mai făcut o achiziție, împrumutul atacantului Ianis Stoica de la FCSB.

Cote la pariuri la jocul Sepsi – U Cluj

Casele de pariuri cred mult în forța ofensivă a echipei covăsnene și o văd clar favorită la obținerea celor trei puncte. Cota lui Sepsi pentru victorie este de 1,50 iar pentru studenții de pe Someș ajunge la 6,70. Șansă dublă X2 are cotă foarte bună, 2,65 iar un gol al oaspeților ajunge la cota de 1.90. Total goluri peste 1,5 are cotă 1,45.

Cum U Cluj nu prea a mai fost de mult în prima divizie iar Sepsi nu are totuși foarte mulți ani în acest eșalon există un singur meci direct, din actuala ediție, cel care a avut loc pe Cluj Arena și care s-a încheiat cu victoria formației lui Cristiano Bergodi cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Mario Rondon din a doua repriză.