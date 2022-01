Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova, Live video ora 20:00. Obstacol greu pentru olteni. Echipele probabile

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova are loc vineri, 28 ianuarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul Covăsnenii, care au 26 de puncte, ocupă locul 10, iar UNiversitatea Craiova, cu 35 de puncte, se află pe poziţia a cincea. Şansele gazdelor de a mai prinde loc de play-off sunt însă foarte mici, aproape de zero.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova, din etapa a 23-a a Ligii 1

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova se dispută vineri, 28 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul cel nou al echipei covăsnene. Sunt aşteptaţi să ia loc în tribune în jur de trei-patru mii de spectatori, seara, la ora 20:00 temperaturile fiind mereu scăzute în această regiune.

Accesul fanilor pe stadion este condiţionat de prezentarea certificatului COVID, care să ateste că posesorul său fie are schema de vaccinare completă, momentan acceptată încă şi cu două doze, dar de la 1 februarie doar cu toate trei, sau că a trecut prin boală în ultimele şase luni.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova se joacă vineri, 28 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Sepsi din Sfântu Gheorghe, în etapa a 23-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi este transmisă în direct pe micile ecrane de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport 1, dar o mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe, este o vreme rece şi noroasă, cu şanse serioase să şi ningă pe parcursul zilei şi chiar la ora partidei. Temperatura zilei nu va depăşi maxima de un grad, ceea ce înseamnă că sunt mari şanse ca meciul să se joace la o temperatură de îngheţ. A fost desemnat să conducă acest joc arbitrul Iulian Călin din Ştefăneşti – Argeş.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Nici unul dintre cei doi antrenori nu se poate declara linştit în privinţa alcătuirii primului unsprezece, deoarece există absenţe în ambele tabere. La gazde, Mihai Bălaşa abia a venit tocmai de la Craiova şi deja este indisponibil astăzi, cu accidentare. La fel şi Istvan Fulop. Golofca, Sousa şi Nicolae Păun acuză şi ei probleme medicale, dar au şanse mari să joace.

Craiovenii au aceeaşi absenţi de la meciul anterior, cu Rapid, adică Houri, Conte, Roguljic şi Găman. Jucătorii care au depăşit problema cu infectarea cu tulpina Omicron a virusului COVID au făcut deplasarea, dar Reghecampf va apela la ei în funcţie de ce îi vor spune medicii despre starea lor de sănătate.

Echipele probabile la Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Ninaj, B. Mitrea, R. Ispas – Eder, Fofana, Achahbar – Aganovic, Luckassen, M. Ștefănescu. Antrenor: Cristiano Bergodi

Revedere pentru olteni cu Cristiano Bergodi

Pentru tehnicianul gazdelor un meci mai altfel, pentru că va întâlni o echipă la care s-a aflat, nu de mult, pe bancă. Bergodi e avantajat că ştie multe dintre particularităţile fiecărui jucător oltean şi poate specula anumite carenţe din jocul acestora.

Şansele celor de la Sepsi de a se mai bate la play-off ţin mai degrabă de domeniul miracolului, după ce au pierdut primul meci din 2022, la Botoşani. În schimb, Craiova trebuie să joace fiecare meci la parametri maximi, pentru a fi sigură de locul în play-off, pentru că Rapid şi FC Argeş stau la pândă.

Cote la pariuri pentru jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Pentru bookmakeri acest meci este unul foarte echilibrat. Diferenţele de cote acordate la victorie între cele două echipe sunt destul de mici. Sepsi are cote între 2,65-2,75 pentru cele trei puncte, Craiova are cote între 2,85-2,95. Este văzut totodată ca un meci în care se vor marca puţine goluri, cota la over 1,5 fiind de 1,45.

Sunt şase meciuri directe în campionat la Sfântu Gheorghe, cele două echipe împărţindu-şi victoriile, fără a exista vreun egal. Însă în ultimele şapte jocuri, indiferent unde au avut loc, oltenii au obţinut o singură victorie, în rest au fost trei succese covăsnene şi trei egaluri.