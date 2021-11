Cristiano Bergodi, mulțumit după Sepsi – Chindia 0-0. ”Am jucat bine. E un punct pozitiv”

Sepsi Sfântu Gheorghe a bifat al patrulea meci consecutiv fără eșec în Casa Pariurilor Liga 1, 0-0 cu Chindia Târgoviște și rămâne în partea inferioară a clasamentului.

Antrenorul Cristiano Bergodi este, însă, mulțumit că echipa lui a controlat jocul și și-a creat mai multe oportunități de a marca. Cele două echipe se reîntâlnesc, marți, în Cupa României.

Cristiano Bergodi: ”Sunt mulțumit că nu ne-au creat probleme”

nu a reușit să găsească nicio breșă în apărarea excelent dispusă pe teren de Emil Săndoi și meciul din cadrul etapei a 17-a din Casa Pariurilor Liga 1 dintre Sepsi și Chindia s-a încheiat nedecis 0-0.

Gazdele au fost mai insistente, dar dâmbovițenii au etalat încă o dată un joc defensiv dus la perfecțiune, care le-a adus al 19-lea punct stagional. Antrenorul gazdelor este totuși mulțumit de rezultat.

”Eram mult mai mulțumit dacă câștigam acest meci, zic eu. Am jucat bine, am încercat să marcăm împotriva unei echipe foarte incomode, am căutat spații dar nu erau foarte multe.

N-am nimerit poarta, din păcate. În sfârșit, e un punct pozitiv și cred eu că am avut și două ocazii de a da gol în prima repriză, pe cornere.

Sigur, circulația mingii a fost mai rapidă și a doua repriză am stat în jumătatea adversă și am încercat să pasăm, să intram din benzi, să plimbăm mingea și în centru, dar e foarte greu când întâlnești o echipă care se apără pe două linii.

Sunt mulțumit că nu au făcut vreun contraatac și nu ne-au creat probleme. Mergem înainte, e un punct și un rezultat pozitiv. Astăzi n-a fost să fie, am tras de 10-12 ori, dar n-am nimerit poarta”, a explicat Cristiano Bergodi, la finalul întâlnirii.

Marți, cele două echipe se duelează pentru un loc în semifinalele Cupei

Sepsi Sfântu Gheorghe arată ca o echipă care a depășit, măcar în parte, criza de identitate de dinaintea numirii lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor.

Covăsnenii și dâmbovițenii nu au timp să caute explicații pentru lipsa de eficacitate din meciul de la Sfântu Gheorghe. Marți, la Ploiești, cele două echipe se reîntâlnesc, de această dată în Cupa României.

Miza este și mai mare de această dată. În joc este , competiția care asigură cel mai scurt traseu spre cupele europene.

În cele două întâlniri oficiale din acest sezon Chindia și Sepsi au terminat de fiecare dată la egalitate, 1-1 la Ploiești, în turul sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1, respectiv 0-0 la Sfântu Gheorghe.

În aceste condiții este foarte posibil ca meciul de la Ploiești de la începutul săptămânii viitoare să fie decis la lovituri de departajare.