Cristiano Bergodi, nostalgic după perioada Universitatea Craiova: ”Am făcut performanță acolo, am jucat cu titlul pe masă!” Video

Duelurile dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Craiova au fost de cele mai multe ori extrem de încrâncenate, iar Cristiano Bergodi știe foarte bine acest lucru.

Tehnicianul secuilor a fost aproape de o performanță uriașă pe banca Universității în sezonul 2019/2020 când s-a luptat pentru titlul de campion până în ultima etapă.

Cristiano Bergodi: ”Pentru mine U Craiova e o amintire frumoasă, dar și aici am un lot foarte bun”

Prefațând meciul contra fostei sale echipe, a zâmbit nostalgic la conferința de presă. Italianul a fost aproape de performanța carierei pe banca oltenilor.

Știe că Sepsi – Universitatea Craiova va fi un meci extrem de dificil. Din cele 15 confruntări oficiale, în 66% din cazuri s-a înscris cel mult un gol.

Italianul speră ca jucătorii lui să găsească motivația necesară, să-i învingă pe ”leii din Bănie”, și a evidențiat câteva dintre punctele forte ale trupei lui Laurențiu Reghecampf.

”Cunosc foarte bine echipa. Pentru mine e o amintire frumoasă Universitatea Craiova. I-am antrenat, am făcut performanță, am jucat cu titlul pe masă, dar și aici am un lot foarte bun și știu că putem să facem un meci bun.

Craiova este o echipă care joacă combinativ, au un ritm de joc ridicat în jumătatea adversă. Au multe puncte forte, chiar dacă ultimele meciuri de anul trecut au arătat altceva. Trebuie să avem grijă de anumiți jucători”, a explicat Cristiano Bergodi, la conferința de presă de dinaintea duelului.

Meci crucial pentru ambele oponente

Sepsi Sfântu Gheorghe a arătat o formă sportivă bună în finalul anului trecut, dar a pierdut primul meci din 2022 și a făcut un pas în spate în lupta pentru accederea în play-off.

Și oltenii au același obiectiv. Seria de șapte partide fără victorie din toamna trecută i-a îndepărtat de prima poziție a clasamentului, iar acum

”Noi nu avem un moral așa de bun pentru că am pierdut la Botoșani, dar am arătat bine și am fost mulțumit. Rezultatul nu a fost cel pe care ni l-am dorit, dar suntem pe drumul bun. Acest meci este ocazia perfectă pentru a arăta ce știm și putem să facem pe teren.

Motivația trebuie să existe întotdeauna, indiferent că ai pierdut, sau ai câștigat, iar noi chiar dacă am pierdut, suntem pe un trend bun. Se poate ca ei să fie mai proaspeți, au avut două zile în plus de la ultimul meci, dar nu este o scuză pentru noi să nu ne prezentăm așa cum trebuie”, a mai spus Bergodi.