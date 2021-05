Sepsi „Sfântu Termopile” i-a „devalizat” pe Gigi și „armata milionarilor”. „Nea Puiu” junior, 99% campion!

La Sfântu Gheorghe, Sepsi a luptat ca la Termopile, „devalizând” speranțele la titlu ale lui Gigi Becali și ale vedetelor sale. În schimb, CFR Cluj a pedepsit Craiova cu ceea ce aceasta din urmă chiar își dorea: dorința de somn. Dacă va obține un rezultat bun la Botoșani, Edi Iordănescu va cuceri primul său titlu de campion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru roș-albaștri, deplasarea la Sf. Gheorghe se anunța drept un thriller, după ce, în sezonul regulat, cele două echipe au remizat în două rânduri (scor identic, 1-1), iar în turul play-off-ului, Sepsi s-a impus cu 2-1. În plus, cu toții am așteptat să aflăm dacă pretențiile de la Leo Grozavu și de la echipa lui de a termina campionatul pe podium par îndreptățite ori, mai degrabă, sunt niște exaltări copilăroase și stranii. „Șepșile” au fost… grozave și au dominat, per total, o echipă în care „starurile” Moruțan și Tănase (ultimul, cu excepția golului marcat în final) s-au transformat în umbre.

FANATIK.RO anunța că trei jucători ai formației gazdă, Golofca, Aganovic și Mitrea, au evoluat în trecut la FCSB, iar amintirile cu care s-au despărțit de gruparea patronată de Gigi Becali nu-i încântă. Renegații s-au salutat cordial cu antipaticii lor „frați” rămași la gruparea „becalistă” și a urmat un festival al determinării și al maturității, la care, până aproape de finalul jocului, sforțoasa armată alcătuită pe milioane de euroi de pretențiosul Gigi se prefăcuse într-o punguță cu soldăței de plumb.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Grozavii” lui Leo s-au bătut ca la Termopile cu imperiul FCSB și i-au pus titlul pe tavă lui Edi Iordănescu

Patronul „șepșist” Laszlo Dioszegi remarca faptul că echipa lui, care a câștigat deja două meciuri la rând în play-off, va avea dificultăți în a ține baioneta sus și în meciul cu „roș-albaștrii”. Morala cu ulciorul care nu merge prea des la apă n-a ținut, de data asta, sau poate că finanțatorul de la Sfântu Gheorghe, pardon, de la Sfântu Termopile, se pricepe mai bine la diplomație decât alții și mai ales știe să aibă răbdare de la jucătorii săi, deveniți partizani ai supraviețuirii.

Înaintea jocului, managerul general al lui Sepsi, Cornel Șvaițer, observa slăbiciunile din lotul oaspeților, amintind cât de dificil este să-ți construiești o garnitură echilibrată, atât din punct de vedere numeric, cât și valoric. Lumea e plină de răni și de doctorate în fotbal, dar, până la urmă, Șvaițer a avut dreptate. Până la urmă, cu mintea arsă de întrebări și de neliniști, Toni Petrea a reușit să oprească umilința, dar, practic, n-a putut evita pierderea titlului…

ADVERTISEMENT

După rezultatele din recenta etapă a play-off-ului, CFR Cluj este campioană, în proporție de 99%. Toni Petrea, jucătorii săi și chibiții guralivi din tribună se întorc acasă pe o șosea pe care, din bunăvoință, oamenii au așezat veioze, pentru ca roș-albaștrii să-și numere toate rănile, în drum spre Bucureștiul rămas dator la titluri de campioană.

Tot ceea ce experții au sperat să vadă la FCSB, au văzut la Sepsi: o echipă matură, „în vână”, stabilă și obișnuită să domine. Nu degeaba, formația antrenată de Leo Grozavu n-a pierdut, în acest sezon, în fața FCSB-ului. Nimic întâmplător nu este o… întâmplare. Acum, s-a terminat 2-2, dar, în fond, victoria morală a aparținut gazdelor. FCSB a pierdut, practic, titlul, iar Sepsi a urcat pe locul 3, o poziție la care, până nu demult, nici n-ar fi îndrăznit să viseze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craiova „vuvuzistă”, sparring partner, „ca și leul în turbare”…

Dar, pentru a privi întregul tablou al luptei pentru titlu în ansamblu, trebuie să ne întoarcem și la partida disputată pe „Ion Oblemenco”. Craiova „tiribombastico – șoșochistă” urlă, vorba lui Eminescu, precum „leul în turbare”, că nu cedează niciodată, dar a clacat fără drept de apel în fața CFR-ului, risipindu-și și ultima șansă (pur teoretică) la titlu. De altfel, trupa lui Ouzounidis s-a înclinat în fața Botoșaniului și a lui Sepsi, echipe incomparabil mai slab cotate decât CFR.

E drept, și CFR a pierdut, chiar în Gruia, în dauna echipei din Sf.Gheorghe, dar situația celor două combatante era diferită, și nu doar din punctul de vedere al distanței din clasament, cât mai ales al mentalității. Acum, după ce au depășit în viteză „borna” olteană, iar FCSB a remizat, elevii lui Iordănescu se pot considera campioni legitimi. Până de curând, mai existau dileme, dar dacă nu cumva la Botoșani s-a inventat vreo baghetă magică sau vreun laser miraculos (că tot l-am pierdut pe acela de la Măgurele, în altă ordine de idei…), clujenii merită acest premiu, mai ales grație stabilității grupului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din 1991 încoace, Universitatea Craiova nu-și face probleme din fleacurile care o despart de titlul de campioană (ba chiar care au și retrogradat-o la un moment dat!) și tot anunță bombastic victorii cruciale. De fapt, băieții ăștia de la CSU Craiova (pentru că acum, de când cu promovarea suratei rivale FCU, inițialele și-au redobândit dreptul la logică) seamănă cu „vuvuzelele” din Piața Victoriei, care, atunci când nu se punea problema „relaxării” pe timp de pandemie, cereau îmblânzirea restricțiilor, dar, odată cu „dezlegarea la libertate”, țipă și mai abitir.

Craiova protestează atât de veșted împotriva ei însăși, încât, din pretendentă la titlu a ajuns candidată, apoi a devenit „arbitru” și, până la urmă, s-a trezit sparring-partner. Unul candid, pentru că dacă punem la socoteală și cele două posibile penalty-uri neacordate de Istvan Kovacs clujenilor, juveții mai bine se tupilau acasă și declanșau operațiunea „Furtună sub plăpumi”, decât să mai piardă vremea la stadion. Degeaba țipă Ouzounidis, pentru că fotbliștii săi huzuresc instituționalizat, iar finala de Cupă cu Astra se anunță mai grea decât și-ar fi imaginat orice pesimist.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu și Leo Grozavu, antrenori care ies din natură, încoronând natura

Concluzionând, dacă vedetele pentru care presa tremură zilnic dezamăgesc, asistăm la un final de sezon curat, pe muche de cuțit. Culmea, acest context pandemic a scos la iveală forța din om și a vârât la cutie fariseismele.

Există cluburi cu ștaif, ai căror angajați (indiferent de locul lor în organigramă, de la jucători la „pamfletarii” din birouri) dovedesc probelme de mentalitate. Nu poți „cumpăra” totul cu bani, cu lozinci și cu iureș stârnit de la „Oficială”.

ADVERTISEMENT

Titlurile, ca și culmile, nu se cumpără decât într-un Ev Mediu anacronic. Vârfurile se escaladează, iar cine flecărește prea mult în timpul cățăratului uită scopul și durata vizitei. Atât FCSB cât și CSU Craiova au fost și rămân două peșteri în care se vorbește prea mult în care ecoul strivește.

Colegii de la FANATIK.RO scriau, înaintea meciului dintre Craiova și CFR despre discursul motivațional ținut de Iordănescu, în fața jucătorilor. Asemenea pedagogi, precum Iordănescu junior și Leo Grozavu (care a izbutit o performanță aproape de neimaginat la Sfântu Gheorghe, pardon, la „Sfântu Termopile”) ies din natură, încoronând natura.