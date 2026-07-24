Sepsi și Csikszereda sunt în pericol? Dioszegi îl trage de mânecă pe premierul Peter Magyar: „Voi preda clubul oricând”

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Noul premier al Ungariei, Peter Magyar (45 de ani), s-a arătat nemulțumit de finanțarea unor entități sportive din afara țării și nu a exclus închiderea robinetului. Acest lucru ar însemna o sumă importantă de bani care nu va mai ajunge la cluburile Sepsi și Csikszereda, iar Laszlo Dioszegi a tras un semnal de alarmă.

Laszlo Dioszegi cere ajutor de la premierul Ungariei pentru Sepsi și Csikszereda

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Vestea a fost primită cu multă îngrijorare la Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, iar patronul lui Sepsi a explicat că va fi nevoit să caute alte surse pentru a susține echipa.

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”Nu este vorba despre faptul că cineva nu ar dori să negocieze cu noi, ci pur și simplu nu există nicio informație cu privire la forma în care va continua sprijinul acordat academiilor și întreținerii stadionului.

Suntem recunoscători statului maghiar pentru ajutorul acordat până acum, dar, în același timp, trebuie să ne pregătim și pentru eventualitatea în care, în viitor, va trebui să asigurăm funcționarea din alte surse. Nu avem nimic de ascuns. Întocmim periodic rapoartele financiare, iar traseul fiecărei subvenții poate fi urmărit.

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Orice verificare este binevenită, o acceptăm cu încredere. Euro nu are naționalitate. Poate veni din America de Sud sau din orice colț al lumii (n.r. – finanțarea). Cel mai important este să avem un partener care gândește pe termen lung și are în vedere interesele clubului”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform .

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Dioszegi, dispus să se retragă de la Sepsi

Prezent la tabăra de vară Tusvanyos, organizată la Băile Tușnad, finanțatorul nou promovatei Sepsi, care , a recunoscut că este gata să se retragă dacă vine un investitor puternic.

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”Dacă va veni un investitor cu capital solid, care să garanteze că viitorul lui Sepsi OSK este asigurat pentru cel puțin cinci-zece ani, voi preda clubul oricând. Pentru mine este important ca această asociație, construită de comunitate, să dăinuie. Până acum am susținut echipa din tribune și voi putea face acest lucru și în continuare.

La fel ca în cazul FK Csikszereda, nici la noi nu este sfârșitul lumii, dar cred că este mai bine să ceri ajutor la timp, decât să te grăbești atunci când este deja prea târziu. Nu spun că mâine vom închide clubul, dar fără ajutor, nimeni nu poate garanta astăzi că peste trei ani vom fi cu siguranță în SuperLiga”, a spus Laszlo Dioszegi.

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Cum va încerca Csikszereda să supraviețuiască

În aceeași direcție a fost și discursul ținut de Zoltan Szondy, președintele clubului Csikszereda, care a dezvăluit faptul că în primăvară a existat o ofertă de parteneriat din partea unui om de afaceri din zona Balcanilor.

”Din 2014, am plătit în fiecare an cel puțin un milion de euro sub formă de impozite. Le-am spus autorităților locale că, dacă ne-ar acorda o subvenție de 900.000 de euro, tot le-ar rămâne 100.000 de euro. Însă, dacă clubul s-ar desființa, nimeni nu ar avea nimic de câștigat.

Nu suntem într-o atmosferă apocaliptică. Am mai avut și înainte perioade mai dificile, când a trebuit să rezolvăm problema finanțării echipei de seniori. De ani de zile ne bazăm pe sprijinul comunității, și așa va fi și în viitor.

Înainte de luna aprilie, am primit o ofertă de parteneriat de la un antreprenor din Balcani, la care m-am și gândit. Trebuie să știți că noi, împreună cu FK, am vrut și vrem să demonstrăm ceva”, a afirmat el.

Decizie radicală luată de Csikszereda

Oficialul grupării din Miercurea Ciuc a explicat că s-au luat măsuri drastice pentru diminuarea cheltuielilor și s-a renunțat la jucători cu salarii mari care nu reușeau să se impună pentru a face loc mai multor tineri din academie.

”Avem o academie foarte profesionistă. Conform unei evaluări oficiale, valoarea clubului este de 20 de milioane de euro, fără a lua în calcul jucătorii și terenurile. Am trimis acasă foarte mulți jucători. Cei care stăteau în tribune și urmăreau meciul alături de mine.

Cei care sunt atât de slabi încât nici măcar nu încap în lotul de meci, nu au ce căuta aici. În locul lor, câțiva jucători din academia clubului vor primi șansa de a-și dovedi valoarea. Lucrăm pentru a găsi soluțiile potrivite. Nu suntem pesimiști, dar vedem și că, pe termen lung, viitorul clubului poate fi asigurat doar prin eforturi comune”, a precizat Zoltan Szondy.