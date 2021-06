Sepsi transferă pe bandă rulantă! A fost adus un atacant de play-off

Sepsi Sfântu Gheorghe a bifat cel de-al patrulea transfer din această perioadă de mercato, după Cristi Bărbuț, Stefan Ashkovski și Cătălin Golofca, achiziționat definitiv de la campioana CFR Cluj.

Potrivit managerului Cornel Șfaițer, trupa lui Leo Grozavu și-a întărit compartimentul ofensiv cu bulgarul Tsvetelin Chunchukov, care în sezonul recent încheiat a evoluat pentru Academica Clinceni.

Împrumutat anul trecut de la Slavia Sofia, acesta a bifat 29 de meciuri și a reușit să-și treacă în cont cinci goluri și două pase decisive. Întrucât își doresc să existe concurență pe un astfel de post, covăsnenii au demarat deja negocierile pentru încă un vârf de atac.

Sepsi a transferat un atacant de la Academica Clinceni

„Am luat atacantul bulgar de la Academica Clinceni, Chunchukov. Mai suntem în discuții cu încă un atacant, vrem să fie concurență în echipă. Să avem un debut la fel de bun ca în sezonul trecut”, a declarat Cornel Șfaițer la .

Cu nici 24 de ore în urmă, patronul Laszlo Dioszegi anunța transferul lui Stefan Ashkovski, mijlocașul de bandă macedonean care . Oferta giuleștenilor nu putea rivaliza, însă, cu cei aproape 8.000 de euro puși pe masă de covăsneni, cărora li se adaugă și bonusuri de performanță. În aceste condiții, Valentin Gheorghe nu va mai ajunge la Sfântu Gheorghe după despărțirea de Astra Giurgiu.

„Nu ştiu dacă a semnat, dar în mare parte ne-am înţeles. Nu ştiu dacă a semnat pentru că nu am avut un timp. Sunt la stadionul cel vechi, că şi aici trebuie să facem modificări ca să putem să jucăm acasă primul meci.

Am dat o ofertă la Astra acum două săptămâni, dar nu am primit răspuns şi dacă am reuşit să semnăm cu Ashkovski, cred că pică aducerea lui Vali Gheorghe”, a dezvăluit finanțatorul echipei.

Andrei Dumiter nu mai merge la FCSB: „Îmi pare rău pentru încurcătura creată”

În altă ordine de idei, deși era așteptat la București să-și pună semnătura pe contractul cu FCSB, Andrei Dumiter a preferat să plece în vacanță și . Chestionat pe marginea subiectului, tânărul atacant a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Am decis să rămân la Sepsi! Îmi pare rău pentru toată încurcătura creată, îmi cer scuze și celor de la FCSB, domnului Gigi Becali, și celor de la Sepsi. Am hotărât că, în acest moment, pentru cariera mea e mai bine să continuu la Sepsi.

Am vorbit cu oamenii de la Sf. Gheorghe, știu că și ei erau puțin supărați pentru că se puseseră de acord cu domnul Becali, dar m-au înțeles. Sunt în vacanță acum, așa cum am văzut că ați scris, sunt câteva zile în Bulgaria să mă relaxez.

Apoi mă apuc de treabă la Sepsi și vreau să avem rezultate și mai bune decât sezonul precedent. Vedem în următoarea perioadă de transferuri ce se mai întâmplă”, a declarat Dumiter pentru site-ul nostru.