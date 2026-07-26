Sepsi – U Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Echipele de start!

Sepsi și U Cluj joacă primul meci de duminică, 26 iulie, în etapa 2 de SuperLiga, pe stadionul din Sfântul Gheorghe. După un start complicat de sezon, clujenii sunt cu gândul la returul cu Brann din preliminariile Conference League, când își joacă ultima carte europeană. Totuși, nu-și permite să neglijeze campionatul, chiar dacă e abia la început.
Informațiile-cheie despre Sepsi – U Cluj le găsești pe FANATIK. Site-ul nostru vine în întâmpinarea cititorilor cu o secțiune specială, în care sunt implementate datele OPTA, secțiune ce se actualizează automat înainte și, mai ales, în timpul meciului de la Sfântul Gheorghe. Rămâi pe site și nu rata nimic!
În cele ce urmează, vei descoperi clasamentul SuperLigii. Și acesta se va schimba automat, cu fiecare partidă care se joacă în SuperLiga. Așa că vei fi permanent la curent cu evoluția luptei la primele locuri, dar și pentru evitarea retrogradării.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Oțelul
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2▲
|Dinamo
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|3▲
|FCSB
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Corvinul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|5▲
|Farul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|6▲
|U Cluj
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7▲
|Rapid
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8▲
|Univ. Craiova
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|9▲
|Petrolul
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10▼
|FC Argeș
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|11▼
|FC Botoşani
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|12▲
|FC Voluntari
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|13
|UTA
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|14▼
|CFR Cluj
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15▼
|Sepsi OSK
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16▼
|Csikszereda
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Un plus important pentru meciurile din SuperLiga sunt statisticile legate de evoluția fiecărui jucător din Sepsi – U Cluj. În secțiunea următoare ai toate informațiile legate de șuturi, faulturi, parade ale portarilor. Și, bineînțeles, informațiile evoluează odată cu desfășurarea jocului. Știi tot ce se întâmplă pe teren, grație datelor OPTA implementate direct în site-ul nostru.
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Nu există comentarii disponibile.
Pentru un tablou complet asupra meciului, nu puteam să nu îți dăm echipele de start din meciul Sepsi – U Cluj în etapa 2 de SuperLiga. Dar, pe FANATIK, ai mai mult decât atât. În timpul jocului, în această secțiune poți urmări ce schimbări operează cei doi antrenori, cine a luat cartonaș sau cine a marcat. Simplu și eficient!
La revenirea în SuperLiga, Sepsi a jucat primul meci pe Giulești, contra Rapidului. Și a rezistat destul de bine. Chiar și după eliminarea lui Dobrosavlevici pentru un fault în postură de ultim apărător în minutul 53, covăsnenii au reușit să închidă poarta. În special, datorita lui David Lazar care a avut câteva parade extraordinare. Însă, până la urmă, Pașcanu a reușit să înscrie singurul gol al meciului, pentru un 1-0 în Rapid – Sepsi. Golul a venit după un corner executat de pe partea stângă, la care oaspeții nu au reușit să scoată mingea din careu. Aceasta a ajuns la Pașcanu, care a șutat imparabil.
În schimb, U Cluj a debutat în SuperLiga cu 3 puncte luate Farului. Alibek Aliev a deschis scorul, Drammeh l-a majorat, iar Doicaru a redus din diferență. La una din ultimele faze, Larie a fost la un pas să salveze un punct pentru oaspeți, dar s-a terminat U Cluj – Farul 2-1. Ulterior, U Cluj a jucat și în preliminariile Conference League, unde a revenit de la 0-2 cu Brann, pentru o remiză 2-2. Calificarea se decide săptămâna viitoare, astfel că U Cluj e cu gândul și la Europa înainte de meciul cu Sepsi.
Sepsi – U Cluj este programat duminică, 26 iulie, de la ora 17:30. Meciul se vede la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Și live stream, pe Digi Online și Prima Play, dar și pe alte platforme care difuzează posturile Digi Sport și Prima Sport.
Sepsi – nou promovată, U Cluj – vicecampioană și semifinalistă de Cupă în sezonul trecut. Așa stau lucrurile înainte de fluierul de start de la Sfântul Gheorghe. Și, după cum era de așteptat, clujenii sunt favoriți la victorie. Succesul lui U Cluj e cotat la casele de pariuri la 2,52, în timp ce gazdele au primit cotă 3,00, iar remiza – 3,25.
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După U Cluj, pentru Sepsi urmează un adversar pe care îl cunoaște mai bine. În etapa 3, covăsnenii merg în deplasare la Corvinul, cu care s-au duelat anul trecut în Liga 2. Apoi Sepsi joacă acasă cu FCSB și afară la Csikszereda.
Pentru U Cluj, programul meciurilor nu e 100% sigur. Cert e că joi, 30 iulie, are returul din Conference League, cu Brann. Iar în etapa 3 e gazdă în meciul cu FC Botoșani. Însă, după aceea poate juca fie în Conference League, pe 6 august, dacă trece de norvegieni, fie direct în etapa 4 de SuperLiga, când are derby-ul Clujului, pe terenul lui CFR.