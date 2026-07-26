Sepsi – U Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Echipele de start!

ADVERTISEMENT

Sepsi și U Cluj joacă primul meci de duminică, 26 iulie, în etapa 2 de SuperLiga, pe stadionul din Sfântul Gheorghe. După un start complicat de sezon, clujenii sunt cu gândul la returul cu Brann din preliminariile Conference League, când își joacă ultima carte europeană. Totuși, nu-și permite să neglijeze campionatul, chiar dacă e abia la început.

Sepsi – U Cluj în etapa 2 din SuperLiga României

Informațiile-cheie despre Sepsi – U Cluj le găsești pe . Site-ul nostru vine în întâmpinarea cititorilor cu o secțiune specială, în care sunt implementate datele OPTA, secțiune ce se actualizează automat înainte și, mai ales, în timpul meciului de la Sfântul Gheorghe. Rămâi pe site și nu rata nimic!

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 Sepsi OSK 2026-07-26T14:30:00Z U Cluj Arbitri Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: C. Vatamanu Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: O. Robu VAR: C. Trandafir Asistent VAR: H. Mladinovici

Clasament SuperLiga etapa 2, înainte şi după Sepsi – U Cluj

În cele ce urmează, vei descoperi clasamentul SuperLigii. Și acesta se va schimba automat, cu fiecare partidă care se joacă în SuperLiga. Așa că vei fi permanent la curent cu evoluția luptei la primele locuri, dar și pentru evitarea retrogradării.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 2 ▲ Dinamo 2 1 0 1 5-2 3 3 ▲ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 4 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 5 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 6 ▲ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 7 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 8 ▲ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 9 ▲ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 10 ▼ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 11 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 12 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 13 UTA 2 0 1 1 2-6 1 14 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 15 ▼ Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0 16 ▼ Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – U Cluj: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Un plus important pentru meciurile din SuperLiga sunt statisticile legate de evoluția fiecărui jucător din Sepsi – U Cluj. În secțiunea următoare ai toate informațiile legate de șuturi, faulturi, parade ale portarilor. Și, bineînțeles, informațiile evoluează odată cu desfășurarea jocului. Știi tot ce se întâmplă pe teren, grație datelor OPTA implementate direct în site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Sepsi – U Cluj LIVE VIDEO comentariu în timp real

Iar dacă vrei mai mult decât simple statistici ale jucătorilor, poți citi comentariul live al meciului. Fază cu fază, minut cu minut, afli ce se întâmplă în Sepsi – U Cluj. Și, ca să îți fie mai ușor, momentele-cheie din meci vor fi evidențiate.

ADVERTISEMENT

Echipele de start şi schimbări la Sepsi – U Cluj

Pentru un tablou complet asupra meciului, nu puteam să nu îți dăm echipele de start din meciul Sepsi – U Cluj în etapa 2 de SuperLiga. Dar, pe , ai mai mult decât atât. În timpul jocului, în această secțiune poți urmări ce schimbări operează cei doi antrenori, cine a luat cartonaș sau cine a marcat. Simplu și eficient!

ADVERTISEMENT

Sepsi OSK 4-3-3 Rezerve 30 Á. Nistor 55 P. Pacurar 14 M. Dramwi Mawa 33 S. Gyenge 11 D. Oberlin Mfomo 9 B. Cmiljanić 28 V. Daguin 27 R. Cîmpean 5 B. Vătăjelu 25 B. Oteliță 19 G. Ghimfuș 91 D. Lazar 2 G. Cascardo de Assis 3 F. Freitas Vianna 10 C. Matei(cpt) 82 D. Vîrtej 4 S. Karamoko 17 D. Andrei 7 R. Silaghi 20 I. Heras García 70 F. Bamgboye 23 H. Batzula Antrenor O. Burcă U Cluj

Sepsi – U Cluj LIVE în SuperLiga, etapa 2

La revenirea în SuperLiga, Sepsi a jucat primul meci pe Giulești, contra Rapidului. Și a rezistat destul de bine. Chiar și după eliminarea lui Dobrosavlevici pentru un fault în postură de ultim apărător în minutul 53, covăsnenii au reușit să închidă poarta. În special, datorita lui David Lazar care a avut câteva parade extraordinare. Însă, până la urmă, Pașcanu a reușit să înscrie singurul gol al meciului, pentru un . Golul a venit după un corner executat de pe partea stângă, la care oaspeții nu au reușit să scoată mingea din careu. Aceasta a ajuns la Pașcanu, care a șutat imparabil.

În schimb, U Cluj a debutat în SuperLiga cu 3 puncte luate Farului. Alibek Aliev a deschis scorul, Drammeh l-a majorat, iar Doicaru a redus din diferență. La una din ultimele faze, Larie a fost la un pas să salveze un punct pentru oaspeți, dar s-a terminat . Ulterior, U Cluj a jucat și în preliminariile Conference League, unde a revenit de la 0-2 cu Brann, pentru o remiză 2-2. Calificarea se decide săptămâna viitoare, astfel că U Cluj e cu gândul și la Europa înainte de meciul cu Sepsi.

ADVERTISEMENT

La ce oră se joacă Sepsi – U Cluj și cine transmite la TV

Sepsi – U Cluj este programat duminică, 26 iulie, de la ora 17:30. Meciul se vede la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Și live stream, pe Digi Online și Prima Play, dar și pe alte platforme care difuzează posturile Digi Sport și Prima Sport.

Cele mai tari cote la pariuri Sepsi – U Cluj

Sepsi – nou promovată, U Cluj – vicecampioană și semifinalistă de Cupă în sezonul trecut. Așa stau lucrurile înainte de fluierul de start de la Sfântul Gheorghe. Și, după cum era de așteptat, clujenii sunt favoriți la victorie. Succesul lui U Cluj e cotat la casele de pariuri la 2,52, în timp ce gazdele au primit cotă 3,00, iar remiza – 3,25.

Urmărește în timp real Sepsi – U Cluj, live text pe

Rămâi pe ca să nu ratezi nimic din Sepsi – U Cluj. Avem datele OPTA înainte și în timpul meciului, actualizate în timp real, cu statistici clare, dar și reacțiile protagoniștilor după fluierul final.

Ce urmează pentru Sepsi și U Cluj

După U Cluj, pentru Sepsi urmează un adversar pe care îl cunoaște mai bine. În etapa 3, covăsnenii merg în deplasare la Corvinul, cu care s-au duelat anul trecut în Liga 2. Apoi Sepsi joacă acasă cu FCSB și afară la Csikszereda.

Pentru U Cluj, programul meciurilor nu e 100% sigur. Cert e că joi, 30 iulie, are returul din Conference League, cu Brann. Iar în etapa 3 e gazdă în meciul cu FC Botoșani. Însă, după aceea poate juca fie în Conference League, pe 6 august, dacă trece de norvegieni, fie direct în etapa 4 de SuperLiga, când are derby-ul Clujului, pe terenul lui CFR.