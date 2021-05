Sepsi – Universitatea Craiova, reţetă clasică: goluri puţine, accidentări grave şi mult scandal

Sepsi – Universitatea Craiova, partida care deschide etapa a 6-a din play-off, se joacă miercuri, de la ora 19:00. Este un meci crucial pentru oaspeţi, care vor să rămână în lupta pentru titlu în Liga 1. Sunt toate premisele pentru un joc cu multe durităţi şi puţine goluri. Dar şi presiune pe brigada de arbitri.

În actualul sezon, Universitatea Craiova şi Sepsi s-au înfruntat de trei ori. Şi s-a marcat un singur gol în toate aceste partide. Şi acela venit după un ofsaid flagrant, la Elvir Koljic, nesemnalizat de tuşier.

Nu a fost rost de spectacol la confruntările dintre cele două, dar de scandal am avut parte din plin. Au fost decizii controversate şi acuze de furt. Jucătorii au simţit şi ei tensiunea, iar intrările au fost extrem de dure. Au dus şi la accidentări serioase pentru Roland Niczuly şi Ştefan Baiaram.

Brigada condusă de Radu Petrescu, erori grave în Sepsi – U Craiova 0-1. Gol marcat de Koljic dintr-un ofsaid uriaș

Sepsi – Universitatea Craiova 0-1, în chiar prima etapă a acestui sezon, a adus şi primul mare scandal. Gazdele au reclamat neacordarea unei lovituri de pedeapsă, iar reluările TV au demonstrat că reuşita oltenilor, semnată de Elvir Koljic în minutul 88, a venit după un ofsaid evident. Video cu reuşita lui Koljic.

“Cred că am avut un penalty clar în minutul 85, iar faza din minutul 88 cred că nu mai merită comentată. Eu cred că e rea intenție. Nu poți rata o împingere clară și să nu dai fault. Iar la Koljic, o avea el viteză, dar era la un metru de poartă, iar defensiva noastră la 6”, declara Leo Grozavu la finalul acelei partide.

Mult mai vehement a fost Attila Hadnagy, directorul general al celor de la Sepsi. Acesta a reclamat un furt în respectiva partidă şi a acuzat de rea voinţă brigada condusă de Radu Petrescu. Radu Ghinguleac şi Mihai Marica au fost asistenţii.

Attila Hadnagy, acuze grave după prima etapă de Liga 1: „Ne fură arbitrii. A fost viciere de rezultat”

„Vreau să felicit echipa Craiovei, care a avut un bulan fantastic astăzi. Prima repriză a avut o ocazie clară, iar noi 5-6 ocazii mari. Pot să felicit echipa noastră, a jucat foarte bine, meritam victoria. Din păcate, am pierdut 3 puncte din cauza arbitrilor, a fost viciere de rezultat.

Nu dai penalty la noi şi laşi ofsaid de minimum jumătate de metru. Am început iar din prima etapă, ne fură arbitrii. VAR-ul ar fi trebuit deja să apară, din campionatul trecut. Când? Că deja e prima etapă, dacă aveam VAR câştigam 1-0.

Aşa, am jucat bine, am ratat, dar dă penalty dacă e, ce e al nostru. Dă-ne penalty, nu ne fura, că e a doua oară la Radu Petrescu şi cred că nu e întâmplare! Arbitrii ne-au luat cele 3 puncte. La noi nu se pune problema de români, de maghiari, noi suntem împreună. Nu ştiu ce are Radu Petrescu, dar e a doua oară când face greşeala asta şi sper că domnul Vassaras a văzut meciul”, a declarat Hadnagy după meci.

Controverse și în returul de pe Oblemenco din sezonul regulat. Istvan Kovacs nu i-a dat nici galben lui Mamut după un fault extrem de dur

Returul de la Craiova s-a disputat pe 12 ianuarie, pe un stadion acoperit de zăpadă. A fost 0-0, din nou cu probleme de arbitraj şi intrări dure de ambele părţi. Prima dintre ele chiar în minutul 3. Ivan Mamut a avut o intrare foarte urâtă la Roland Niczuly. I-a tăiat gheata portarului de la Sepsi şi i-a provocat o zgârietură foarte adâncă. Istvan Kovacs nu i-a dat nici măcar galben atacantului croat. Video cu intrarea lui Mamut.

„Eu i-aș fi dat ‘roșu’ lui Mamut. Indiscutabil trebuie măsură disciplinară! N-ai cum să treci peste această fază. Sunt unii care merg spre vârful sancțiunii. Atunci, dau roșu. Alții spun că a avut intensitate, dar a căutat să-l ferească pe adversar. Dacă nu vrei să dai, te faci că nu vezi nimic, că e zăpadă”, declara Ion Crăciunescu la Digi Sport.

Durităţile au continuat, iar Istvan Kovacs a acordat în cele din urmă două cartonaşe roşii. Vladimir Screciu a fost eliminat direct după o intrare dură la Aganovic, în minutul 80. Fofana a primit al doilea galben în minutul 85 şi a părăsit şi el terenul.

Duritățile au continuat și în play-off. Baiaram și Cicâldău au ieșit accidentați, oltenii au avut și două goluri anulate

Universitatea Craiova – Sepsi s-a jucat şi pe 17 aprilie şi s-a terminat 0-0. Un meci care s-a jucat pe aceleaşi coordonate ca şi în ianuarie. La chiar prima fază a partidei, Ştefan Baiaram a suferit o accidentare gravă după o intrare a lui Bryan Nouvier. Mijlocaşul de la Sepsi nu a primit nici galben.

FANATIK prezenta primele imagini cu fotbalistul Ştiinţei având piciorul imobilizat. S-a vorbit despre o accidentare foarte gravă, dar tot FANATIK a dezvăluit că olteanul a scăpat “ieftin”. Cu o entorsă şi o problemă la un ligament. Video cu accidentarea lui Baiaram.

Universitatea Craiova a avut şi două goluri anulate în prima repriză, la Tudorie şi la Mateiu. Apoi, în minutul 80, Alexandru Cicâldău a fost și el nevoit să iasă de pe teren, tot din cauza unei accidentări. A fost o intrare dură a lui Marius Ștefănescu. Partida din play-off a fost condusă de Horia Mladinovici, iar Ciprian Danșa și Ferencz Tunyogi au fost asistenți.